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szuperélelmiszer

Édes kísértés bűntudat nélkül – A sivatag gyümölcse, amit eddig alulértékeltünk

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
A datolya a Kelet hangulatát és ízvilágát idézi.
A datolya a Kelet hangulatát és ízvilágát idézi.
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A sivatag aranyaként is emlegetett pálmatermés nemcsak finom csemege, hanem a szervezet számára valóságos tápanyagbomba. Ismerd meg közelebbről ezt a különleges gyümölcsöt, hiszen a datolya rendkívül kedvező tulajdonságokkal bír az egészségmegőrzésben.
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szuperélelmiszeregészségdatolya
  • A datolya magas rost-, vitamin- és ásványianyag-tartalmának köszönhetően kiváló természetes energiabomba és emésztésjavító.
  • Gazdag antioxidánsokban, káliumban és magnéziumban, így hatékonyan csökkenti a gyulladásokat és támogatja a vérnyomás szabályozását. 
  • Napi 3-5 szem fogyasztása már hozzájárul a szív- és érrendszer védelméhez, valamint a stabil vércukorszinthez.

A Közel-Keleten és Észak-Afrikában évezredek óta az alapvető táplálékok közé tartozik ez a természetes édesség, a datolya, amely ma már igazi szupergyümölcsnek számít. A forró, száraz éghajlatot kedvelő datolyapálma termése a modern táplálkozástudomány figyelmét is felkeltette, hiszen tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal és élelmi rostokkal. A puha, lédús és nagyszemű medjool datolya a valódi sivatagi termések között  a prémium kategóriát képviseli.

Datolya fatálban, fadeszkán pámafás környezetben.
A datolya évezredek óta bevált cukorhelyettesítő a sivatagos területeken. 
Fotó: Shutterstock

Milyen hatást gyakorol a datolya hatása a mindennapi egészségedre?

Akár gyors energiapótlásként, akár cukorhelyettesítőként fogyasztod, a datolya beillesztése a mindennapi étrendbe kifejezetten okos döntés.

A rendszeres fogyasztás számos területen támogatja a szervezet működését. A magas rosttartalom segíti az emésztést, megelőzi a székrekedést és táplálja a hasznos bélbaktériumokat. A benne található kálium és magnézium hozzájárul a vérnyomás szabályozásához, védve ezzel a szív- és érrendszert, míg a különféle antioxdánsok – mint a flavonoidok és a karotenoidok – csökkentik a szervezetben zajló gyulladásos folyamatokat. A természetes szénhidrátok lassan és egyenletesen szívódnak fel a rostoknak köszönhetően, így hirtelen vércukorszint-ingadozás nélkül biztosítanak tartós energiát a fizikai vagy szellemi igénybevétel során.

Datolyafürtök még a pálmafán egy ültetényen.
Datolyapálma és gyümölcse szüretelés előtt: a datolyát kézzel vágják le egész fürtökben, majd a földön válogatják és tisztítják meg a érett szemeket.
Fotó: Shutterstock

A termesztést illetően érdemes tudni, hogy a száraz területeken magasodó datolya fa éveken át hozza tápláló gyümölcseit, amelyeket a betakarítás után frissen vagy szárítva értékesítenek. Bár a szárított datolya rendkívül egészséges, magas a természetes cukor- és kalóriatartalma: az ajánlott datolya napi adag átlagosan 3-5 szem, ami elegendő ahhoz, hogy élvezd a jótékony tulajdonságait anélkül, hogy túllépnéd az optimális energiabevitelt.

Érdemes tisztázni a botanikai félreértéseket is: a kelet-ázsiai gyógyászatban népszerű kínai datolya (jujuba), valamint a gyakran kaki gyümölcs néven ismert datolyaszilva a névrokonság ellenére teljesen más növénycsaládba tartoznak, így semmilyen rokonságban nem állnak a valódi sivatagi pálma gyümölcsével.

Töltött medjool falatok: izgalmas és gyors energiabomba

Ez a datolya recept tökéletes választás, ha valami édesre vágyunk, de szeretnénk elkerülni a finomított cukrot.

Szárított datolya egy tálkában asztalon.
A datolyából fejedelmi desszerteket készíthetünk, amelyek a sivatag hangulatát varázsolják elénk. 
Fotó: Shutterstock

Hozzávalók:

  • 8-10 szem medjool datolya
  • 4 evőkanál natúr mandulavaj vagy mogyoróvaj
  • 2 evőkanál durvára vágott pörkölt pisztácia vagy dióbél
  • egy csipet nagy szemű tengeri só
  • 30 g legalább 70%-os étcsokoládé (opcionális)

Elkészítés:

  1. A datolyaszemeket hosszában vágd át az egyik oldalon, és távolítsd el a magokat.
  2. A magok helyére tegyél egy-egy kiskanál mandulavajat.
  3. Szórd meg a tetejét a vágott pisztáciával és egy egészen kevés tengeri sóval.
  4. Ha még különlegesebb végeredményt szeretnél, gőz felett olvaszd fel az étcsokoládét, és csorgasd a megtöltött szemekre.
  5. Tedd a hűtőbe 15-20 percre, hogy a csoki megszilárduljon, majd tálald.

Nézd meg a videót is a témában: 

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