Nem törvényszerű az elme leépülése: így előzheted meg a demencia kialakulását

- Figyelmeztető jelek: a korai tüneteket – például a rövid távú memóriazavart és a tájékozódási nehézségeket – sokan tévesen az egyszerű feledékenységnek tulajdonítják.
- Szűrés és stádiumok: szakszerű kognitív tesztekkel pontosan feltérképezhető a folyamat állapota és az időskori leépülés mértéke.
- Aktív megelőzés: a rendszeres testmozgás, a mediterrán étrend és a szellemi kihívások érdemben csökkenthetik a kockázatokat.
A demencia nem egyetlen konkrét betegséget jelöl, hanem egy tünetegyüttest, amely az agyi funkciók fokozatos romlásával jár. Ez a folyamat érinti a memóriát, a gondolkodást, a nyelvi készségeket és a mindennapi tájékozódást is. A leggyakoribb kiváltó oka az Alzheimer-kór, de a háttérben érrendszeri problémák vagy más idegrendszeri károsodások is állhatnak. Bár az életkor előrehaladtával nő a kockázat, a szellemi kapacitás csökkenése nem törvényszerű velejárója az öregedésnek. Fontos tisztában lenni az okokkal és a kockázati tényezőkkel, mert a korai felismerés kulcsfontosságú az életminőség megőrzésében.
Melyek a demencia jelei és tünetei?
A szellemi hanyatlás kezdete gyakran észrevétlen marad, mivel a korai apró hibákat sokan az egyszerű fáradtságnak vagy a természetes feledékenységnek tulajdonítják. A legelső figyelmeztető jelek közé tartozik a rövid távú memória gyengülése, amikor a friss élmények vagy beszélgetések gyorsan kiesnek, miközben a régi emlékek még tisztán megmaradnak.
A demencia tünetei közé tartozik a megszokott feladatok nehézkes elvégzése, a nyelvi nehézségek – például a megfelelő szavak megtalálásának akadálya –, valamint az időbeli és térbeli tájékozódási zavar. A megváltozott hangulat, az ingerlékenység vagy a korábban kedvelt tevékenységek iránti érdeklődés elvesztése szintén gyanúra adhat okot.
Amikor felmerül a gyanú, egy szakszerűen összeállított demencia teszt vagy kognitív felmérés segíthet az orvosoknak meghatározni az állapot mértékét. A szűrés során a memóriát, a koncentrációt és a problémamegoldó képességet vizsgálják. A diagnózis felállítása során az orvosok figyelembe veszik, hogy az időskori demencia fokozatai miként követik egymást: az enyhe feledékenységtől a közepes szakaszon át, ahol már a mindennapi önellátás is segítséget igényel, egészen a súlyos, végső stádiumig.
Lehetséges a demencia megelőzése?
Noha egyes kockázati tényezők – mint a genetikai hajlam vagy a kor – nem befolyásolhatók, a kutatások szerint az életmódbeli tényezők érdemi hatással vannak az agy egészségére. A demencia megelőzése összetett feladat, amely az általános fizikai és mentális karbantartással kezdődik. A rendszeres testmozgás javítja az agyi vérkeringést, míg a mediterrán jellegű, zöldségekben, halakban és egészséges zsírokban gazdag étrend védi a keringési rendszert.
A mentális aktivitás szintén védőfaktort jelent. A szellemi kihívások, az olvasás, a nyelvtanulás vagy az új hobbik kipróbálása segít fenntartani az agyi kapcsolatokat. Ugyanilyen lényeges a társas kapcsolatok ápolása és a megfelelő alvásminőség. A magas vérnyomás, a cukorbetegség és a hallásromlás korai kezelése szintén csökkenti a demencia kockázatát.
A nemzetközi szaktekintélyek szerint a szellemi fittség megőrzése nagyrészt a saját kezünkben van. A The Lancet című neves orvosi szaklapban megjelent, 2024-es átfogó kutatás rámutatott, hogy a kockázati tényezők – mint a kezeletlen hallásromlás, a magas vérnyomás vagy a szociális elszigetelődés – odafigyeléssel történő kiküszöbölésével a demenciás esetek csaknem 45 százaléka megelőzhető vagy késleltethető lenne. A vizsgálatot vezető Prof. Gill Livingston, a University College London professzora így fogalmazott a felfedezésről:
Tanulmányunk megmutatja, hogy mindent meg kell tennünk a szellemi hanyatlás megelőzése érdekében, és erre sosem túl korai vagy túl késő lépéseket tenni. Az életmódbeli tényezők időben történő kezelése óriási hatással lehet a demenciás esetek előfordulására."
Egy másik, a Johns Hopkins Egyetem 2023-as átfogó vizsgálata a hallásvédelem szerepét emelte ki az elme frissességének megőrzése szempontjából. A szintén a The Lancet lapjain publikált, úgynevezett ACHIEVE-kutatás kimutatta, hogy a magasabb kockázatú idős felnőttek körében a hallókészülékek időben történő beállítása és az audiológiai gondozás 48 százalékkal lassította a kognitív képességek romlását három év leforgása alatt. A tanulmány első szerzője, Dr. Frank Lin, a Johns Hopkins Bloomberg Közegészségügyi Iskola professzora a következőképpen világított rá a hallás javítása és az agyműködés közötti közvetlen kapcsolatra:
a halláskárosodás kezelése egy rendkívül alacsony kockázatú és kifejezetten hatékony eszköz arra, hogy lassítsuk a kognitív hanyatlást az életkor előrehaladtával, és ezzel megóvjuk az idősek szellemi fittségét."
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