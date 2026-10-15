Egyedülálló édesapaként nevelte éveken át látó gyermekét Demeter Viktor, a vak masszőr

Cikkünken bemutatjuk Viktor életútját és azt, hogyan dolgozik a hétköznapokban és nevel gyereket látássérültként.

Elárulta lapunk számára azt is, miben nehezítette az életét a vakság a gyereknevelés terén és milyen kihívásokkal találkoztak az évek során a kislányával, Kittivel.

Azt is bemutatjuk, hogyan volt képes egy majdnem 160 kilós vak masszőr két év alatt közel 60 kilót fogyni, illetve eláruljuk, hogyan álmodik egy vak ember.

Ha kíváncsi vagy rá, hogyan lehet teljes életet élni látássérültként, vagy tudni akarod, hogy miről álmodik egy vak ember, akkor tarts velünk! A látás világnapja alkalmából Demeter Viktor vezetett be minket a vakok világának szépségeibe és nehézségeibe. A vak masszőr története nemcsak rendkívül inspiráló, hanem rengeteg dolgot tanulhatunk tőle a gyereknevelésről, az újrakezdésről és a kitartásról!

A látássérült masszőr története jó példa arra, hogyan tudunk a gyengeségeinkből erőt és motivációt kovácsolni. Demeter Viktor személyes története következik. Fotó: Demeter Masszázs/Demeter Viktor Facebook

Gyereknevelés vakként: Demeter Viktor szerint voltak pozitív és negatív részei is az állapotának

A legtöbben elképzelni sem tudják, milyen lehet a gyereknevelés látássérültként, Demeter Viktor számára azonban ez a mindennapok része. Az újpesti masszőr szinte születése óta vak, ráadásul nem sokkal a kislánya születése után egyedülálló apává vált és 6 éven át élt kettesben a látó gyermekével. Erre az időszakra úgy emlékszik vissza, hogy tele volt nehézségekkel és kihívásokkal, ennek ellenére csodálatosan telt, és rengeteg dolgot tanultak egymástól Kittivel.

„Ha őszinte akar lenni magával az ember, be kell vallania, hogy vannak dolgok, amelyeket vakon nem lehet megoldani. Egy látó szülő sokkal nagyobb szabadságot tud például adni a gyerekének. Én nem mondhattam neki azt, hogy nyugodtan szaladj el a sarokig, vagy amíg látlak” – árulta el Viktor.

A látássérült apa számára mindig is különösen fontos volt a biztonság. Miközben egy látó édesanya vagy édesapa könnyebben engedi önállóan közlekedni gyermekét, egy vak szülő számára ez jóval nagyobb kihívást jelent.

„Én mindig ragaszkodtam ahhoz, hogy fogja a kezem vagy én fogjam őt. Fontos volt a folyamatos testi kontaktus, hogy tudjam, ott van mellettem.”