Egyedülálló édesapaként nevelte éveken át látó gyermekét Demeter Viktor, a vak masszőr

- Cikkünken bemutatjuk Viktor életútját és azt, hogyan dolgozik a hétköznapokban és nevel gyereket látássérültként.
- Elárulta lapunk számára azt is, miben nehezítette az életét a vakság a gyereknevelés terén és milyen kihívásokkal találkoztak az évek során a kislányával, Kittivel.
- Azt is bemutatjuk, hogyan volt képes egy majdnem 160 kilós vak masszőr két év alatt közel 60 kilót fogyni, illetve eláruljuk, hogyan álmodik egy vak ember.
Ha kíváncsi vagy rá, hogyan lehet teljes életet élni látássérültként, vagy tudni akarod, hogy miről álmodik egy vak ember, akkor tarts velünk! A látás világnapja alkalmából Demeter Viktor vezetett be minket a vakok világának szépségeibe és nehézségeibe. A vak masszőr története nemcsak rendkívül inspiráló, hanem rengeteg dolgot tanulhatunk tőle a gyereknevelésről, az újrakezdésről és a kitartásról!
Gyereknevelés vakként: Demeter Viktor szerint voltak pozitív és negatív részei is az állapotának
A legtöbben elképzelni sem tudják, milyen lehet a gyereknevelés látássérültként, Demeter Viktor számára azonban ez a mindennapok része. Az újpesti masszőr szinte születése óta vak, ráadásul nem sokkal a kislánya születése után egyedülálló apává vált és 6 éven át élt kettesben a látó gyermekével. Erre az időszakra úgy emlékszik vissza, hogy tele volt nehézségekkel és kihívásokkal, ennek ellenére csodálatosan telt, és rengeteg dolgot tanultak egymástól Kittivel.
„Ha őszinte akar lenni magával az ember, be kell vallania, hogy vannak dolgok, amelyeket vakon nem lehet megoldani. Egy látó szülő sokkal nagyobb szabadságot tud például adni a gyerekének. Én nem mondhattam neki azt, hogy nyugodtan szaladj el a sarokig, vagy amíg látlak” – árulta el Viktor.
A látássérült apa számára mindig is különösen fontos volt a biztonság. Miközben egy látó édesanya vagy édesapa könnyebben engedi önállóan közlekedni gyermekét, egy vak szülő számára ez jóval nagyobb kihívást jelent.
„Én mindig ragaszkodtam ahhoz, hogy fogja a kezem vagy én fogjam őt. Fontos volt a folyamatos testi kontaktus, hogy tudjam, ott van mellettem.”
Jócskán voltak nehéz helyzetek is
A legnehezebb időszak az volt, amikor egyedül maradt a lányával. A gyermek mindössze másfél éves volt, amikor kettesben kezdték újra az életüket. Viktor szerint azok a helyzetek jelentettek problémát főként, amelyek normál esetben is két embert igényelnek.
„Voltak helyzetek, amikor már felöltöztünk, megrendeltem a taxit, indultunk volna az orvoshoz, aztán egy rosszullét miatt kezdhettük elölről az egészet. Olyan is volt, hogy nyaralás közben lettünk mind a ketten rosszul. Ilyenkor értettem meg igazán, miért mondják azt, hogy egy gyerekhez sokszor két ember kell.”
Mindezek ellenére úgy érzi, a közösen eltöltött évek rendkívül erős köteléket alakítottak ki közöttük.
Viktor kislánya a kortársaihoz képest érettebb és empatikusabb lett
Demeter Viktor szerint a nehézségek mellett pozitív oldala is van annak, ha egy gyermek látássérült szülő mellett nő fel. Azt tapasztalta, hogy a lánya már nagyon korán felelősségteljessé, önellátóvá és empatikussá vált. Az édesapa úgy érzi, a gyermeke a helyzetük miatt vált igazán életrevalóvá.
„Azt látom, hogy egy vak szülő mellett felnövő gyerek nemcsak önállóbb, hanem empatikusabb és megbízhatóbb is lesz. Kitti nagyon hamar megértette, hogy bizonyos helyzetekben neki is figyelnie kell, mert az apukája nem lát. Sok mindenben nem tudtam segíteni neki, ezért neki kellett megoldania. Ettől szerintem még talpraesettebbé vált. Most 14 éves, de a kortársaihoz képest is rendkívül empatikus. Nyaranta járunk egy vakoknak tartott táborba, és gyakran szó nélkül segít mindenkinek. Kíséri őket, ételt hoz nekik, vagy éppen segít nekik az étkezésben, figyel rájuk” – tette hozzá a büszke édesapa.
Egy történet, amely mindent elmond a lányáról
Az egyik legemlékezetesebb történet egy nyaraláson történt, amikor Viktor lánya még csak hat-hét éves lehetett. Egy rosszul sikerült lángosozás után a kislány rosszul lett. Mire Viktor odaért hozzá, meglepő látvány fogadta.
Mire odaértem, már elkezdte összeszedni maga után a hányást. Persze a nagy részét én csináltam meg utána, de az, hogy egyáltalán nekiállt, szerintem nem jellemző egy ilyen korú gyerekre.
A látássérült apa szerint ebből látszott igazán, mennyire korán kialakult Kittiben a felelősségtudat. A történetük végül 6 év után pozitív fordulatot vett. A férfi megismerkedett a második feleségével, akivel először egy 4 fős mozaikcsaládban egyesültek, hamarosan pedig megszületett a közös kislányuk is. Manapság öten élik az életüket, ráadásul az új szerelme látó, így a legtöbb korábbi korlát is feloldódott a családjukban.
Majdnem 60 kilót fogyott Viktor a gyermekei és a leendő unokái miatt
Viktor az elmúlt években nemcsak családapaként, hanem saját egészsége érdekében is komoly változtatásokat hajtott végre. Korábban közel 160 kilogrammot nyomott, 2 év alatt azonban sikerült közel 100 kilósra fogynia. Jelenleg rendszeresen személyi edzésekre jár, és közösségi oldalán is rendszeresen megosztja a fejlődését.
„Egyszer csak arra jutottam, hogy nem szeretnék így élni tovább. Jó lenne megérni azt is, hogy egyszer majd az unokáimmal is aktív lehessek.”
A vak masszőr szerint a látássérültség nem lehet kifogás arra, hogy valaki ne törődjön az egészségével.
Miről álmodnak a vakok?
Riportunk végén egy sokakat foglalkoztató kérdést is feltettünk Viktornak. Vajon miről álmodnak a vakok? Demeter Viktor szerint ő könnyedén tud válaszolni erre a kérdésre, viszont ahányféle ember, annyiféle válasz létezhet.
Én ugyanúgy álmodom, ahogy élek. Mivel sosem volt látásélményem, az álmaimban sincsenek képek. Az álmok azonban ettől még nagyon is valóságosak. Hangok, illatok és tapintási élmények vannak. Ugyanúgy érzékelem a világot álmomban is, mint a valóságban
– zárta sorait Demeter Viktor, a vak masszőr.
Az édesapa masszőroldala ide kattintva elérhető, a róla készült egyik edzős videót pedig alább tudjátok megtekinteni:
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