Halloween-i mítoszrombolás – Így lett a denevérből gótikus rémalak

Tévhitek és valóság: halloweeni rémalakok helyett a denevérek a természet legfontosabb és leghasznosabb éjszakai rovarirtói közé tartoznak.

halloweeni rémalakok helyett a denevérek a természet legfontosabb és leghasznosabb éjszakai rovarirtói közé tartoznak. Városi szomszédaink: a természetes élőhelyek szűkülésével sok faj a panelok hézagjaiba és redőnytokokba költözött.

a természetes élőhelyek szűkülésével sok faj a panelok hézagjaiba és redőnytokokba költözött. Segítségnyújtás: ha lakásba téved egy példány, pánik és puszta kézzel való megfogás helyett szellőztetéssel vagy dobozos módszerrel mentsük meg.

Ősz végén, amikor a hűvös estékkel megérkezik a halloween időszaka, a kirakatokat és a lakásokat elárasztják a fekete macskák, a töklámpások és a szárnyas rémalakok. Ebben a boszorkányos díszletben a denevér szinte kivétel nélkül hátborzongató szörnyetegként jelenik meg, pedig a valóságban végtelenül hasznos és sérülékeny élőlény. A középkori babonák és a későbbi gótikus irodalom sajnos mély nyomot hagyott a köztudatban, így a legtöbben még mindig a vámpírokkal vagy a fertőzésekkel azonosítják őket. Habár az európai kultúrkörben évszázadokig a gonosz szimbólumának számítottak, más kultúrákban, például Kínában a szerencse és a boldogság jelképei. Itt az ideje, hogy a felhalmozott tévhitek helyett a tényekre támaszkodva nézzünk rájuk, ezért is kérdeztük a denevérekről Fehér Csaba Endrét, a Fehér Holló Természetvédelmi Egyesület szakemberét.

A denevér nem a gonosz állata, hanem egy rendkívül hasznos éjszakai ragadozó. Itthon valamennyi faja védett. Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Miért vált a denevér a halloween és a horror szimbólumává?

A válasz a történelemben és az ókori kelta hagyományokban rejlik. A halloween gyökerei a kelta samhain ünnepéig nyúlnak vissza, amikor az emberek hatalmas örömtüzeket gyújtottak az éjszaka közepén. A tüzek fénye vonzotta a rovarokat, a bőséges zsákmány reményében pedig megjelentek a vadászó szárnyasok is. Az emberek számára a sötétségből váratlanul előbukkanó, sebesen cikázó denevérek rémisztőnek tűntek.

A középkorban a keresztény szimbolika a nappali madarakkal szembeállítva az éjszakai lényeket a sötétséghez és az ördöghöz kötötte.

A denevér a középkori babonák miatt szerezte rossz hírét, amely miatt kedvelt szereplője lett a horror történeteknek és a halloweennek. Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A denevérek hírnevére a végső csapást Bram Stoker 1897-ben megjelent Dracula című regénye mérte: az elbeszélés nyomán terjedt el az a tévhit, hogy minden faj vért szív, miközben a közel ezerötszáz ismert fajból mindössze három közép- és dél-amerikai faj táplálkozik emlősök vérével.