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Halloween-i mítoszrombolás – Így lett a denevérből gótikus rémalak

17 perce
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Nem a sötétség baljóslatú hírnökei, sokkal inkább a természet legrejtélyesebb és leghasznosabb éjszakai vadászai. A denevérekről kérdeztük a Fehér Holló Természetvédelmi Egyesület szakemberét, aki szerint a félreértett emlősök sokkal több védelmet érdemelnek, mint amennyi felesleges félelmet kiváltanak az emberekből.
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halloweenéletmóddenevérvérszívó
  • Tévhitek és valóság: halloweeni rémalakok helyett a denevérek a természet legfontosabb és leghasznosabb éjszakai rovarirtói közé tartoznak.
  • Városi szomszédaink: a természetes élőhelyek szűkülésével sok faj a panelok hézagjaiba és redőnytokokba költözött.
  • Segítségnyújtás: ha lakásba téved egy példány, pánik és puszta kézzel való megfogás helyett szellőztetéssel vagy dobozos módszerrel mentsük meg.

Ősz végén, amikor a hűvös estékkel megérkezik a halloween időszaka, a kirakatokat és a lakásokat elárasztják a fekete macskák, a töklámpások és a szárnyas rémalakok. Ebben a boszorkányos díszletben a denevér szinte kivétel nélkül hátborzongató szörnyetegként jelenik meg, pedig a valóságban végtelenül hasznos és sérülékeny élőlény. A középkori babonák és a későbbi gótikus irodalom sajnos mély nyomot hagyott a köztudatban, így a legtöbben még mindig a vámpírokkal vagy a fertőzésekkel azonosítják őket. Habár az európai kultúrkörben évszázadokig a gonosz szimbólumának számítottak, más kultúrákban, például Kínában a szerencse és a boldogság jelképei. Itt az ideje, hogy a felhalmozott tévhitek helyett a tényekre támaszkodva nézzünk rájuk, ezért is kérdeztük a denevérekről Fehér Csaba Endrét, a Fehér Holló Természetvédelmi Egyesület szakemberét.

Egy apró denevér vastag védőkesztyűs kézben
A denevér nem a gonosz állata, hanem egy rendkívül hasznos éjszakai ragadozó. Itthon valamennyi faja védett. Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Miért vált a denevér a halloween és a horror szimbólumává?

A válasz a történelemben és az ókori kelta hagyományokban rejlik. A halloween gyökerei a kelta samhain ünnepéig nyúlnak vissza, amikor az emberek hatalmas örömtüzeket gyújtottak az éjszaka közepén. A tüzek fénye vonzotta a rovarokat, a bőséges zsákmány reményében pedig megjelentek a vadászó szárnyasok is. Az emberek számára a sötétségből váratlanul előbukkanó, sebesen cikázó denevérek rémisztőnek tűntek.

A középkorban a keresztény szimbolika a nappali madarakkal szembeállítva az éjszakai lényeket a sötétséghez és az ördöghöz kötötte.

Az ördög megjelenése denevérekkel egy AI ábrázoláson
A denevér a középkori babonák miatt szerezte rossz hírét, amely miatt kedvelt szereplője lett a horror történeteknek és a halloweennek. Fotó: Shutterstock / Shutterstock

 A denevérek hírnevére a végső csapást Bram Stoker 1897-ben megjelent Dracula című regénye mérte: az elbeszélés nyomán terjedt el az a tévhit, hogy minden faj vért szív, miközben a közel ezerötszáz ismert fajból mindössze három közép- és dél-amerikai faj táplálkozik emlősök vérével.

Rovarirtó szuperképességek és a városi élet kihívásai

Hazánkban kizárólag védett, rovarevő fajok élnek. Hasznosságuk egészen elképesztő: egyetlen apró törpedenevér egyetlen éjszaka alatt akár ezer-kétezer szúnyogot és kártevő rovart fogyaszt el. Ultrahangos echolokációval (biológiai szonár) tájékozódnak, ami olyan precíz rendszert alkot, hogy a legkisebb hálót vagy akadályt is azonnal érzékelik.

Akár egyetlen állat- vagy növényfaj eltűnése is komoly következménnyel jár, különösen akkor, ha közben a türelmetlen ember próbálja kezébe venni az irányítást, és kitalálja, hogy akkor a denevérek helyett majd ő kiirtja a rovarokat; legtöbbször valamilyen méreggel. A természet nem így működik, például egy denevérnek esze ágában sincs a rovarokat kiirtani, csak egészséges egyensúlyt teremteni

– hangsúlyozza a denevérmentő szakember.

Éjszakai környezetben repülő nagyfülű denevér
A denevér kifinomult tájékozódását az echolokációs rendszerének köszönheti, a szemüket inkább nagy távolságú tájékozódásra vagy nappali fényben használják. Fotó: Shutterstock

A természetes élőhelyek, az odvas fák és barlangok fogyatkozásával sok faj beköltözött a városokba, különösen a panelházak hézagjaiba és a redőnytokokba.

Ha redőnytokban telepedik meg denevér, a legfontosabb, hogy ne használjuk a redőnyt addig, amíg odébb nem áll. Ez sajnos sokszor több nap vagy hét is lehet.

A modern épületszigetelések és felújítások során sajnos gyakran szorulnak be egész kolóniák, pedig odafigyeléssel és denevérbarát megoldásokkal megelőzhető lenne a tragédia.

Mit tegyünk, ha hívatlan vendég érkezik a lakásba?

Ősszel, a telelőhelyek keresésekor gyakran előfordul, hogy a nyitva felejtett ablakon keresztül betéved egy példány a lakásba. A legfontosabb a higgadtság: az állat jobban meg van rémülve, mint mi.

Repülő denevér egy barlangban
A denevérek természetes közegükben gyakran barlangok mélyén élnek. Fotó: Shutterstock

„Ne kezdjük el kergetni, ne hadonásszunk, mert számára ez azt jelenti, hogy meg akarják enni, ezért annál kétségbeesettebben repked. Nincs biztos recept, de a nyugalom megőrzése, illetve egy vagy több nagy felületű ablak kitárása tudja leghamarabb megoldani a problémát” – magyarázta Fehér Csaba Endre. A legjobb, ha a következőképp teszünk:

  1. Kapcsoljuk le a villanyt, nyissuk ki tágra az ablakot, és hagyjuk el a helyiséget. Az esetek többségében magától kitalál.
  2. Ha nem repül ki, várjuk meg, amíg valahol megpihen.
  3. Puszta kézzel sose nyúljunk hozzá! Használjunk vastag munkakesztyűt vagy egy tiszta törölközőt, óvatosan borítsuk rá, majd tegyük egy szellőző lyukakkal ellátott kartondobozba.
  4. Kínáljunk neki egy kupakban vizet, és értesítsük a helyi nemzeti park igazgatóságát vagy a hivatásos mentőket.

A denevéreken segíteni akkor kell, ha olyan helyen látjuk, amely számára nem biztonságos, például a földön kuprog vagy mászik. Ez számukra nagyon kiszolgáltatott helyzetet jelent, különösen azon fajok számára, amelyek nem tudnak a talajról felrepülni.

Így működik a mentés a színfalak mögött

„Mi alapesetben nem foglalkozunk sérült vagy beteg denevérek hosszan tartó kezelésével, hanem igyekszünk őket állatorvosi szakszemélyzettel és engedéllyel rendelkező »menhelyre« juttatni” – mondta saját mentőmunkájáról a szakember. Mint azt kifejtette, a mentőállomásokra beérkező legyengült vagy sérült egyedeket gondos vizsgálat után egyedileg látják el. A rovarevőket speciális finomhegyű csipesszel, lisztkukaccal táplálják, valamint gondoskodnak a megfelelő hidratálásáról. A télre fel nem hízott vagy megsérült példányokat szabályozott hőmérsékletű, hideg helyiségekben teleltetik át, hogy tavasszal, a rovarok megjelenésével teljes erőben térhessenek vissza a természetbe.

Nézd meg a denevérek lenyűgöző kirajzását a borneói Deer-barlangból:

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