Halloween-i mítoszrombolás – Így lett a denevérből gótikus rémalak

- Tévhitek és valóság: halloweeni rémalakok helyett a denevérek a természet legfontosabb és leghasznosabb éjszakai rovarirtói közé tartoznak.
- Városi szomszédaink: a természetes élőhelyek szűkülésével sok faj a panelok hézagjaiba és redőnytokokba költözött.
- Segítségnyújtás: ha lakásba téved egy példány, pánik és puszta kézzel való megfogás helyett szellőztetéssel vagy dobozos módszerrel mentsük meg.
Ősz végén, amikor a hűvös estékkel megérkezik a halloween időszaka, a kirakatokat és a lakásokat elárasztják a fekete macskák, a töklámpások és a szárnyas rémalakok. Ebben a boszorkányos díszletben a denevér szinte kivétel nélkül hátborzongató szörnyetegként jelenik meg, pedig a valóságban végtelenül hasznos és sérülékeny élőlény. A középkori babonák és a későbbi gótikus irodalom sajnos mély nyomot hagyott a köztudatban, így a legtöbben még mindig a vámpírokkal vagy a fertőzésekkel azonosítják őket. Habár az európai kultúrkörben évszázadokig a gonosz szimbólumának számítottak, más kultúrákban, például Kínában a szerencse és a boldogság jelképei. Itt az ideje, hogy a felhalmozott tévhitek helyett a tényekre támaszkodva nézzünk rájuk, ezért is kérdeztük a denevérekről Fehér Csaba Endrét, a Fehér Holló Természetvédelmi Egyesület szakemberét.
Miért vált a denevér a halloween és a horror szimbólumává?
A válasz a történelemben és az ókori kelta hagyományokban rejlik. A halloween gyökerei a kelta samhain ünnepéig nyúlnak vissza, amikor az emberek hatalmas örömtüzeket gyújtottak az éjszaka közepén. A tüzek fénye vonzotta a rovarokat, a bőséges zsákmány reményében pedig megjelentek a vadászó szárnyasok is. Az emberek számára a sötétségből váratlanul előbukkanó, sebesen cikázó denevérek rémisztőnek tűntek.
A középkorban a keresztény szimbolika a nappali madarakkal szembeállítva az éjszakai lényeket a sötétséghez és az ördöghöz kötötte.
A denevérek hírnevére a végső csapást Bram Stoker 1897-ben megjelent Dracula című regénye mérte: az elbeszélés nyomán terjedt el az a tévhit, hogy minden faj vért szív, miközben a közel ezerötszáz ismert fajból mindössze három közép- és dél-amerikai faj táplálkozik emlősök vérével.
Rovarirtó szuperképességek és a városi élet kihívásai
Hazánkban kizárólag védett, rovarevő fajok élnek. Hasznosságuk egészen elképesztő: egyetlen apró törpedenevér egyetlen éjszaka alatt akár ezer-kétezer szúnyogot és kártevő rovart fogyaszt el. Ultrahangos echolokációval (biológiai szonár) tájékozódnak, ami olyan precíz rendszert alkot, hogy a legkisebb hálót vagy akadályt is azonnal érzékelik.
Akár egyetlen állat- vagy növényfaj eltűnése is komoly következménnyel jár, különösen akkor, ha közben a türelmetlen ember próbálja kezébe venni az irányítást, és kitalálja, hogy akkor a denevérek helyett majd ő kiirtja a rovarokat; legtöbbször valamilyen méreggel. A természet nem így működik, például egy denevérnek esze ágában sincs a rovarokat kiirtani, csak egészséges egyensúlyt teremteni
– hangsúlyozza a denevérmentő szakember.
A természetes élőhelyek, az odvas fák és barlangok fogyatkozásával sok faj beköltözött a városokba, különösen a panelházak hézagjaiba és a redőnytokokba.
Ha redőnytokban telepedik meg denevér, a legfontosabb, hogy ne használjuk a redőnyt addig, amíg odébb nem áll. Ez sajnos sokszor több nap vagy hét is lehet.
A modern épületszigetelések és felújítások során sajnos gyakran szorulnak be egész kolóniák, pedig odafigyeléssel és denevérbarát megoldásokkal megelőzhető lenne a tragédia.
Mit tegyünk, ha hívatlan vendég érkezik a lakásba?
Ősszel, a telelőhelyek keresésekor gyakran előfordul, hogy a nyitva felejtett ablakon keresztül betéved egy példány a lakásba. A legfontosabb a higgadtság: az állat jobban meg van rémülve, mint mi.
„Ne kezdjük el kergetni, ne hadonásszunk, mert számára ez azt jelenti, hogy meg akarják enni, ezért annál kétségbeesettebben repked. Nincs biztos recept, de a nyugalom megőrzése, illetve egy vagy több nagy felületű ablak kitárása tudja leghamarabb megoldani a problémát” – magyarázta Fehér Csaba Endre. A legjobb, ha a következőképp teszünk:
- Kapcsoljuk le a villanyt, nyissuk ki tágra az ablakot, és hagyjuk el a helyiséget. Az esetek többségében magától kitalál.
- Ha nem repül ki, várjuk meg, amíg valahol megpihen.
- Puszta kézzel sose nyúljunk hozzá! Használjunk vastag munkakesztyűt vagy egy tiszta törölközőt, óvatosan borítsuk rá, majd tegyük egy szellőző lyukakkal ellátott kartondobozba.
- Kínáljunk neki egy kupakban vizet, és értesítsük a helyi nemzeti park igazgatóságát vagy a hivatásos mentőket.
A denevéreken segíteni akkor kell, ha olyan helyen látjuk, amely számára nem biztonságos, például a földön kuprog vagy mászik. Ez számukra nagyon kiszolgáltatott helyzetet jelent, különösen azon fajok számára, amelyek nem tudnak a talajról felrepülni.
Így működik a mentés a színfalak mögött
„Mi alapesetben nem foglalkozunk sérült vagy beteg denevérek hosszan tartó kezelésével, hanem igyekszünk őket állatorvosi szakszemélyzettel és engedéllyel rendelkező »menhelyre« juttatni” – mondta saját mentőmunkájáról a szakember. Mint azt kifejtette, a mentőállomásokra beérkező legyengült vagy sérült egyedeket gondos vizsgálat után egyedileg látják el. A rovarevőket speciális finomhegyű csipesszel, lisztkukaccal táplálják, valamint gondoskodnak a megfelelő hidratálásáról. A télre fel nem hízott vagy megsérült példányokat szabályozott hőmérsékletű, hideg helyiségekben teleltetik át, hogy tavasszal, a rovarok megjelenésével teljes erőben térhessenek vissza a természetbe.
Nézd meg a denevérek lenyűgöző kirajzását a borneói Deer-barlangból:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: