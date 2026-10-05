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diéta

Lerántjuk a leplet a legnagyobb tévhitekről: ezeket igenis fogyaszthatod diéta során is

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A dietetikusok elárulták a titkot. Vannak italok, amelyeket sokan egészségtelennek gondolnak, pedig a diéta alatt is beilleszthetők az étrendbe.
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diétaegészségitalfogyás

Számos információ kering arról, hogy mik a leghatékonyabb fogyókúrás módszerek. Akadnak olyan italok, amelyek egészségtelennek lettek titulálva, pedig a diéta során is bátran fogyaszthatók. Mutatjuk, melyek ezek!

A diéta során sem kell minden élvezetről lemondani
Te ismered a diétába illeszthető italokat?
Fotó: Pexels 

Ezek az italok a diéta támogatói is lehetnek

Tehéntej

Sokan mintegy kiírják a tejet az étrendjükből a benne található cukrok miatt, amint fogyókúrázni kezdenek. Csakhogy a kutatások szerint a rendszeres tejfogyasztás összefüggésbe hozható az alacsonyabb testzsírszázalékkal és a hatékonyabb fogyással. A benne lévő, biológiailag hasznosuló fehérje természetes módon serkenti az izomnövekedést, ami támogathatja az izomtömeg fenntartását. 

Dúsított növényi ital

A szójából készített ital is remek kiegészítője lehet a fogyókúrás étrendnek. Fogyasztásával növeljük a fehérje-, rost-, vitamin- és ásványianyag-bevitelt. Fontos megemlíteni. hogy B12-vitamint is tartalmaz, amely gyakran hiányzik a növényi alapú étrendekből.

Természetesen édesített kávé

Sokan olyan tejszínt tesznek a kávéjukba, amely tele van cukorral és telített zsírsavakkal, pedig a kávé önmagában nem tartalmaz sok kalóriát. Szigorú diéta alatt is ihatunk tiszta feketekávét, de ha ízesíteni szeretnénk, válasszunk természetes édesítőszereket.

100%-os gránátalmalé

A gránátalmalé jó hatással lehet a vérnyomásra és a vércukorszintre, a szív- és érrendszer egészségére, sőt a testsúly csökkenésében is segítségünkre lehet.

Alacsony kalória- és cukortartalmú üdítők

Ha a magas cukortartalmú üdítőket ezekre cseréljük, sok fölösleges kalóriát iktathatunk ki a mindennapi étrendünkből. Még jobb persze, ha az üdítőt ásványvízre cseréljük, amit ízesíthetünk akár különböző gyógynövényekkel, gyümölcsökkel vagy zöldségekkel - írja a mindmegette.hu.

Miként segíthetnek az italok a fogyásban?
A megfelelő hidratáltság segíthet féken tartani az éhségérzetet, miközben csökkenti a visszatérő falási rohamokat is. Ráadásul megfelelő folyadékbevitellel a bél folyamatos mozgást tud végezni, a jó emésztés pedig fogyáshoz vezet.

 

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