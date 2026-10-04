Ha ősz, akkor diétás sütőtökkrémleves: így készítsd el otthon

Cikkünkből megtudhatod, miért számít kedvelt alapanyagnak a sütőtök,

hogyan készül az egyszerű sütőtökkrémleves,

és miért lehet alakbarát és diétás étrendbe is beépíteni.

Végre beköszöntött az ősz, eljött a sütőtökös receptek ideje. Nem véletlenül számítanak ennyire népszerűnek ezek a fogások: ez a növény változatosan felhasználható, többek között remek alapja lehet egy könnyű, mégis tápláló krémlevesnek. Ha diéta alatt sem szeretnél lemondani a szezon ízeiről, ez a diétás sütőtökkrémleves recept neked szól.

Jöhet egy könnyed és laktató, diétás sütőtökkrémleves? Fotó: Goskova Tatiana / Shutterstock

Miért érdemes sütőtökből főzni? A Harvard Health kutatása szerint a sütőtök alacsony kalóriatartalmú, ugyanakkor jelentős mennyiségű A-vitamint, káliumot és béta-karotint tartalmaz. Emellett egy csésze főtt sütőtök körülbelül 3 gramm rostot biztosít, ami hozzájárulhat a jóllakottság-érzéshez, így a sütőtök sokak számára a diéta időszakában is vonzó választás lehet. Nemcsak köretként vagy sült formában működik jól, hanem a népszerű őszi krémlevesek alapanyagaként is.

Az őszi krémlevesek királya: a diétás sütőtökkrémleves – Recept

Hozzávalók

1 darab sütőtök (körülbelül 1 kg)

1 liter zöldségleves vagy húsleves alaplé

1 szál póréhagyma (vagy 1 kisebb fej hagyma)

1 ág friss rozmaring (de őrölten is használhatjuk, ez esetben egy kávéskanálnyi)

só

bors

olaj

pirított tökmag

Elkészítés

A sütőtököt meghámozzuk, kimagozzuk és felkockázzuk. A hagymát felaprítjuk, és kevés olajon pirítjuk, majd hozzáadjuk a sütőtök kockákat, és így még kb. 5 percig pirítjuk az egészet. Közben a zöldségalaplevet felforraljuk, és a sütőtökre öntjük. Ha forr, levesszük a legkisebb lángra, és vajpuhára főzzük (kuktában kb. 15 perc). Ha a sütőtök megfőtt, botmixerrel krémesre turmixoljuk, aztán jöhet hozzá az aprított rozmaring, ízlés szerint bors és só. Ha belekerültek a fűszerek, még egyet forralunk rajta és kész is a diétás levesünk – írja a mindmegette.

Mitől lesz igazán diétás?

A klasszikus változatok gyakran tejszínnel készülnek, ám egy diétás sütőtökkrémleves esetében erre nincs szükség. A puhára főtt sütőtök önmagában is krémes textúrát ad az ételnek. Ha a cél egy kalóriaszegény krémleves elkészítése, érdemes visszafogni a magas zsírtartalmú hozzávalókat és a plusz feltéteket is. A leves így könnyebben beilleszthető a tudatos étrendbe, miközben megőrzi jellegzetes, gazdag ízvilágát.