Egy népszerű nassolnivaló segíthet a magas vérnyomás megelőzésében

A Daily Mail beszámolója szerint brit és norvég kutatók nyolc hosszú távú vizsgálat adatait elemezték. A British Journal of Nutrition folyóiratban megjelent metaanalízis összesen 143 380 ember adataira épült, akik közül 20 665-nél diagnosztizáltak magas vérnyomást. Az eredmények szerint napi 28 gramm dióféle elfogyasztásával 20 százalékkal alacsonyabb kockázat társult. A legtöbb diófélét fogyasztók körében 16 százalékkal ritkábban alakult ki a betegség, mint a legkevesebbet fogyasztóknál. A kutatók 25 gramm alatt kisebb előnyt találtak, 35 gramm felett pedig már nem mutatkozott további kedvező hatás.

Napi egy marék dióféle csökkentheti a magas vérnyomás kockázatát. Fotó: Pixabay

Napi egy marék dióféle ennyivel csökkentheti a magas vérnyomás kockázatát

A vizsgálatok nem részletezték, hogy a résztvevők milyen dióféléket, illetve sózott vagy sótlan termékeket ettek. Az sem derült ki, hogy a fogyasztás képes-e csökkenteni a már kialakult magas vérnyomást.

A kutatók szerint a feltételezett kapcsolatban szerepet játszhat a diófélék L-arginin-, rost-, antioxidáns-, magnézium- és káliumtartalma. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az eredmények nem bizonyítják: önmagában a diófélék fogyasztása előzné meg a betegséget, és az étrend nem helyettesíti a gyógyszeres kezelést.