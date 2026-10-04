Furcsa dudor tűnt fel a bokádon? Komoly egészségügyi problémára utalhat

Dudor a bokán, megduzzadt Achilles-ín és sárgás csomók: ezek lehetnek a jelei egy sokszor észrevétlen, ám annál súlyosabb betegségnek, amely óvatlanul életveszélyes állapotokhoz is vezethet. Némely esetben a szem is érintett lehet, ezek a tünetek azonban csak ritka esetekben mutatkoznak meg, így érdemes rendszeresen önvizsgálatot tartani és szemfülesnek lenni, hogy minél könnyebben felismerhessük az árulkodó szimptómákat.

Súlyos egészségügyi állapotra utalhat a furcsa dudor a bokán. Illusztráció: Shutterstock

Dudor a bokán? Súlyos egészségügyi állapotra utalhat

Hazánkban népbetegség, és a legtöbb halálos szív- és érrendszeri probléma okozója: a magas koleszterintszintet a köznyelvben sokszor csendes gyilkosnak nevezik, mert rendszeresen végzett laborvizsgálat hiányában sokáig észrevétlen marad. A legtöbb esetben csak akkor derül rá fény, ha már életveszélyes állapotokhoz, szívinfarktushoz vagy stroke-hoz, agyvérzéshez vezetett. Kevesen tudják azonban, hogy ritkán, de lehetnek árulkodó jelei az állapotnak, különösen, ha valakinél egy genetikai rendellenesség, az úgynevezett familiáris hiperkoleszterinémia okozza a magas koleszterinszintet.

A veleszületett betegség számottevően befolyásolja, hogyan dolgozza fel a máj a koleszterint. Hatására a szintje magas marad a vérben, függetlenül attól, hogy a beteg milyen életmódot folytat.

A kór egyik első látható jele az úgynevezett ín-xantómák kialakulása, amikor a koleszterin felhalmozódása miatt bizonyos testrészek megduzzadnak, beleértve a boka hátsó részén található Achilles-ínt. Emellett sárgás dudorok vagy csomók is kialakulhatnak az ínben vagy annak környékén, amelyek kívülről is láthatók lehetnek. Ezeket xantómáknak nevezik, és általában sárgás színűek, mivel rendkívül magas a koleszterintartalmuk.

Hasonló ín-xantómák jelenhetnek meg a kéz ujjpercein és a térdeken is. Habár ezeknek a sárga elváltozásoknak a fő oka a magas koleszterinszint, más betegségekre is utalhatnak, például a cerebrotendinózus xantomatózisra, egy ritka örökletes rendellenességre.

A xantómákhoz hasonló apró sárga elváltozások a szem belső sarkában is kialakulhatnak. Ezeket xanthelasmáknak nevezik, és szintén a magas koleszterinszint ritkán látható jelei közé tartoznak, akárcsak az úgynevezett szaruhártya-ív, amely egy, a szivárványhártyát körülvevő halványfehér gyűrű. Önmagában azonban nem feltétlenül utal magas koleszterinszintre, néha egyszerűen a normális öregedési folyamat következtében jelenik meg. Fiataloknál ugyanakkor jobb gyanakodni. Ha pedig a gyanú felmerül, nem érdemes várni az orvosi konzultációra. Habár a magas koleszterinszintre nincs egyetlen „gyógymód”, számos kezelési módszer áll rendelkezésre. Kezelés nélkül ugyanakkor az állapot szívrohamhoz és stroke-hoz, akár halálhoz vezethet.

Mit okoz a magas koleszterinszint, és hogyan előzhető meg? A magas koleszterinszint az artériák szűkülését okozza, ami megnöveli a szív terhelését és fokozza a vérrögképződés kockázatát, aminek következtében megnő a szívroham és stroke kialakulásának kockázata. Egyeseknél a koleszterin felhalmozódása a bőrön és a szemeken keresztül is látható a cikkben részletezett módon. A megelőzésben az egészséges életmód, illetve a rendszeres, legalább évente egyszer elvégeztetett laborvizsgálat kulcsfontosságú.

(Daily Star)