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természetes gyógymód

Egészséges, még sem való mindenkinek az édesköménytea

1 órája
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Mi köze lehet egy aromás, ánizsos ízű növénynek a maratoni síksághoz, Prométheusz ellopott tüzéhez és az abszinthoz? Az édesköménytea nem csupán egy kellemes ital: évszázados hagyományok kapcsolódnak hozzá. De kik azok, akiknek tilos fogyasztaniuk?
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természetes gyógymódédesköményemésztésjavítóemésztési probléma
  • Aromás gyógynövény, amelyre ideje több figyelmet szentelni
  • Milyen anekdoták kapcsolódnak hozzá?
  • Fogyasztása előtt érdemes tisztában lenni a mellékhatásaival és az ellenjavallatokkal.

Érdemes becsben tartani, ugyanis minden része értékes. Az édeskömény és az édesköménytea mögött évszázados hagyományok és számos felhasználási mód rejlik, az emésztés támogatásától az aromás olajokig. Cikkünkben eláruljuk a mellékhatásait is, csak, hogy az árnyoldalát is megismerhesd. 

édesköménytea lesz az édeskömény növényből amit egy nő fog a kezében
Az édesköménytea, csakúgy mint maga a növény, nitráttartalma révén hozzájárulhat a vérnyomás normalizálásához
Fotó: Rawpixel.com / Shutterstock

Édesköménytea hatása

Az édeskömény elsősorban az emésztőrendszer támogatására használatos. A belőle készült tea hozzájárulhat a puffadás és a teltségérzet enyhítéséhez, valamint támogathatja a komfortos emésztést. Meleg italként a torok számára is kellemes lehet megfázásos időszakban. Az édeskömény levelét ne dobjuk ki: fűszernövényként használható salátákhoz, húsokhoz és levesekhez. 

Tudtad, hogy mágikus hatalmat tulajdonítottak neki? 

A növény görög neve, a marathron a maratoni síkság nevével is összefüggésbe kerül; a hagyomány szerint a területet édeskömény nőtte be. A középkori és későbbi európai néphagyományban többféle mágikus növénnyel együtt említik, és a védelemhez, tisztuláshoz kapcsolták. A görög mítosz szerint Prométheusz egy édeskömény üreges szárában rejtette el az embereknek megszerzett tüzet. Ja, és az abszint egyik alapanyaga az édeskömény. 

Az édeskömény olaj hatása 

Az édeskömény illóolajat elsősorban kozmetikai készítményekben és aromaterápiás célokra használják, emellett élelmiszer-aromaként is megjelenhet. Laboratóriumi adatok alapján egyes komponensei simaizom-relaxáló hatást is mutattak, ami összefügghet azzal, hogy a növényt hagyományosan emésztési panaszoknál alkalmazzák.

Édesköménytea − kinek tilos?

Allergia vagy túlérzékenység esetén egyértelműen kerülendő. Az édesköményben található természetes esztragol nevű anyag nagyobb mennyiségben egészségkárosító lehet, ezért négy éves kor alatti gyermekeknek, valamint terhes és szoptató anyáknak egyáltalán nem javasolják a fogyasztását. 

A legfrissebb vizsgálatok szerint kisbabáknál már kis mennyiség (akár egy deci tea) is túllépheti a biztonságos napi határértéket.

Az édesköménytea nem gyógyszer, és komolyabb, tartós panaszok esetén nem helyettesíti a kivizsgálást.

Így készíts kellemes édeskömény teát házilag:

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