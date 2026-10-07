Rejtélyes gyilkosság tartotta lázban Amerikát – Edgar Allan Poe is belekeveredett az ügybe

- Mary Cecilia Rogers holttestét 1841. július 28-án találták meg a Hudson folyó közelében, Hobokennél.
- A fiatal nő New Yorkban „Beautiful Cigar Girl”, vagyis „szép szivarlány” néven vált ismertté.
- Halálának körülményei országos szenzációt keltettek, az újságok egymással versengve közölték az újabb elméleteket.
- Poe a valódi esetből írta meg The Mystery of Marie Rogêt című detektívtörténetét.
- Az író nem vett részt a rendőrségi nyomozásban: a rendelkezésére álló sajtóbeszámolókból próbált következtetni.
- Mary Rogers halálát végül soha nem sikerült minden kétséget kizáróan megmagyarázni.
Edgar Allan Poe, a horror műfajának megteremtője megpróbált megoldani egy nagy sajtóvisszhangot kiváltó gyilkossági ügyet. De vajon tényleg semmilyen érintettsége nem volt? Vagy így akarta leplezni, hogy valójában ő volt az elkövető? Utánajártunk a városi legendának, amely a mai napig lázban tartja az író rajongóit.
Edgar Allan Poe és a gyilkossági ügy
Mary Cecilia Rogers az 1830-as évek végén egy manhattani dohányboltban dolgozott. A korabeli beszámolók szerint feltűnő szépsége miatt hamar ismert lett, a bolt pedig olyan vendégeket is vonzott, akik legalább annyira miatta tértek be, mint a dohányáruért. Később a sajtó a „Beautiful Cigar Girl” nevet adta neki.
1841. július 25-én Mary elhagyta otthonát. Azt mondta, rokonokat látogat meg, ám soha nem tért vissza. Három nappal később megtalálták a holttestét a Hudsonnál, Hoboken közelében. Testén sérülések voltak, ruházata megrongálódott. Az esetből pillanatok alatt Amerika egyik legszenzációsabb bűnügye lett. A korabeli New York-i lapok szinte versenyeztek egymással. Rablótámadásról, bandáról, titokzatos szeretőről és Mary magánéletéről szóló elméletek követték egymást.
A vőlegénye is gyanúba került – pedig volt alibije
A figyelem Mary vőlegényére, Daniel Payne-re is ráirányult. A sajtó találgatott a szerepéről, ám Payne a Mary eltűnésének idejére vonatkozóan alibivel rendelkezett, és soha nem emeltek vádat ellene.
A történet azonban tragikus fordulatot vett. 1841. október 7-én – különös egybeesésként pontosan nyolc évvel Poe későbbi halálának dátuma előtt – Payne Mary holttestének megtalálási helye közelében halt meg, miután laudánumot vett be. Búcsúüzenete önvádat tükrözött, de nem volt beismerő vallomás, ezért halála önmagában nem bizonyítja, hogy köze lett volna Mary halálához.
A horror regényíró, mint nyomozó
A történet Edgar Allan Poe figyelmét is felkeltette. Az író ekkor már megalkotta C. Auguste Dupin figuráját, aki az 1841-es The Murders in the Rue Morgue című történetben jelent meg, amelyet a detektívtörténet egyik alapműveként tartanak számon.
Edgar Allan Poe különös kísérletbe kezdett: fogta a Mary Rogers-ügyet, Párizsba helyezte át, Maryből Marie Rogêt lett, a dohánybolti eladóból pedig parfümbolti alkalmazott. A háttérben azonban felismerhetően a valódi New York-i bűnügy állt. A The Mystery of Marie Rogêt 1842 novembere és 1843 februárja között három részben jelent meg.
Poe később maga is leírta, hogy a történetet a tett helyszínétől távol írta, és nem rendelkezett más nyomozati forrással, mint az újságok tudósításaival. Mai szemmel ez szinte egy 19. századi „true crime” kísérletnek tűnik: az író összevetette a sajtóban megjelent vallomásokat, időpontokat és körülményeket, majd logikai úton próbálta kiszűrni az ellentmondásokat.
Csakhogy közben a valós bűnügy is fordulatot vett
Poe számára különösen kellemetlen helyzetet teremtett, hogy miközben története folytatásokban jelent meg, új információ került nyilvánosságra a valódi Mary Rogers-ügyről.
Frederica Loss, egy Hoboken környéki vendéglő tulajdonosa halála előtt állítólag azt közölte, hogy Mary egy sikertelen terhességmegszakítás következtében halt meg, majd holttestét a folyóhoz vitték. A történet azonban nem illeszkedett minden részletében a korábbi bizonyítékokhoz, ráadásul a vallomásról szóló beszámoló közvetett forrásból maradt fenn. A modern történeti feldolgozások ezért ezt elméletként, nem pedig bizonyított megoldásként kezelik.
Poe később módosított is a szövegen. Az író ugyan azt állította, hogy a későbbi vallomások lényegében igazolták következtetéseit, ezt a Poe-kutatás vitatja: a történet publikálása és a valós ügy új fejleményei részben átfedték egymást.
Poe tehát nem oldotta meg a gyilkosságot
Ez fontos különbség. Népszerű feldolgozások időnként azt sugallják, hogy Poe szinte az íróasztala mellől oldotta meg a rendőrség számára megfejthetetlen bűntényt vagy, hogy ő maga volt az elkövető, mert ennyi részletet tudott, de erre nincs bizonyíték.
Mary Rogers halála hivatalosan megoldatlan maradt. Senkit sem ítéltek el érte, és a sikertelen abortusz elmélete sem bizonyítható minden kétséget kizáróan a Smithsonian Magazin szerint.
Poe teljesítménye ettől még rendkívüli. Nem egy gyilkost leplezett le, hanem megmutatta, hogyan lehet egy valódi bűnügyet logikai problémaként elemezni, a vallomások és sajtóhírek ellentmondásait szétszedni, majd a lehetséges eseménysort újra felépíteni. Ezzel pedig olyan módszert vitt be az irodalomba, amely később a detektívtörténetek egyik alapja lett.
Végül Edgar Allan Poe halála lett a legnagyobb rejtély
A történetnek van egy különösen hátborzongató utóélete. Edgar Allan Poe 1849. október 7-én, mindössze 40 évesen halt meg Baltimore-ban.
Négy nappal korábban zavart állapotban találtak rá. Nem a saját ruháit viselte, és nem tudta érthetően elmondani, mi történt vele az előző napokban. Kórházba került, de állapota nem javult. Halálának pontos oka máig nem ismert; az alkohol következményeitől a betegségig, bántalmazásig és a korabeli választási csalásként ismert „coopingig” számos elmélet született. Egyiket sem sikerült véglegesen bizonyítani.
Így különös módon a modern detektívtörténet egyik megteremtője után egy olyan utolsó rejtély maradt, amelyhez már ő sem írhatott megfejtést.
Ha érdekel az író élete, nézd meg az alábbi dokumentumfilmet:
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