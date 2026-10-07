Rejtélyes gyilkosság tartotta lázban Amerikát – Edgar Allan Poe is belekeveredett az ügybe

Mary Cecilia Rogers holttestét 1841. július 28-án találták meg a Hudson folyó közelében, Hobokennél.

A fiatal nő New Yorkban „Beautiful Cigar Girl”, vagyis „szép szivarlány” néven vált ismertté.

Halálának körülményei országos szenzációt keltettek, az újságok egymással versengve közölték az újabb elméleteket.

Poe a valódi esetből írta meg The Mystery of Marie Rogêt című detektívtörténetét.

Az író nem vett részt a rendőrségi nyomozásban: a rendelkezésére álló sajtóbeszámolókból próbált következtetni.

Mary Rogers halálát végül soha nem sikerült minden kétséget kizáróan megmagyarázni.

Edgar Allan Poe, a horror műfajának megteremtője megpróbált megoldani egy nagy sajtóvisszhangot kiváltó gyilkossági ügyet. De vajon tényleg semmilyen érintettsége nem volt? Vagy így akarta leplezni, hogy valójában ő volt az elkövető? Utánajártunk a városi legendának, amely a mai napig lázban tartja az író rajongóit.

Edgar Allan Poe íróról sokan gondolják úgy, hogy köze lehetett ahhoz a gyilkossági ügyhöz, amelyben egy fiatal nő volt az áldozat.

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Edgar Allan Poe és a gyilkossági ügy

Mary Cecilia Rogers az 1830-as évek végén egy manhattani dohányboltban dolgozott. A korabeli beszámolók szerint feltűnő szépsége miatt hamar ismert lett, a bolt pedig olyan vendégeket is vonzott, akik legalább annyira miatta tértek be, mint a dohányáruért. Később a sajtó a „Beautiful Cigar Girl” nevet adta neki.

1841. július 25-én Mary elhagyta otthonát. Azt mondta, rokonokat látogat meg, ám soha nem tért vissza. Három nappal később megtalálták a holttestét a Hudsonnál, Hoboken közelében. Testén sérülések voltak, ruházata megrongálódott. Az esetből pillanatok alatt Amerika egyik legszenzációsabb bűnügye lett. A korabeli New York-i lapok szinte versenyeztek egymással. Rablótámadásról, bandáról, titokzatos szeretőről és Mary magánéletéről szóló elméletek követték egymást.

A vőlegénye is gyanúba került – pedig volt alibije

A figyelem Mary vőlegényére, Daniel Payne-re is ráirányult. A sajtó találgatott a szerepéről, ám Payne a Mary eltűnésének idejére vonatkozóan alibivel rendelkezett, és soha nem emeltek vádat ellene.

A történet azonban tragikus fordulatot vett. 1841. október 7-én – különös egybeesésként pontosan nyolc évvel Poe későbbi halálának dátuma előtt – Payne Mary holttestének megtalálási helye közelében halt meg, miután laudánumot vett be. Búcsúüzenete önvádat tükrözött, de nem volt beismerő vallomás, ezért halála önmagában nem bizonyítja, hogy köze lett volna Mary halálához.