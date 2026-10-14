Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor a gyermekvédelmi törvényről: a Tisza kiszolgáltatja a magyar gyerekeket a genderlobbinak

Exkluzív

Új világrend van születőben, az SCO főtitkára az Origónak beszélt a nagy átalakulásról

elpusztult

Hiába utazol oda: fotókon az ikonikus helyszínek, amelyek végleg, vagy jó időre eltűntek

19 perce
Olvasási idő: 6 perc
Az apuliai Arco degli Innamorati sziklaív, amely éppen Valentin-napon semmisült meg.
Fotó:
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Mindig érdemes tájékozódni az utazás előtt, nehogy a kiszemelt úti célnál meglepetés érjen. Nézzük meg együtt, melyek azok a mára eltűnt látványosságok, amelyeket már hiába keresel a térképen vagy a helyszínen!
Link másolása
Vágólapra másolva!
elpusztultnevezetességekleégett
  • Összeomlott sziklaboltívek Hawaii-on és Olaszországban a tengeri erózió és a viharok miatt.
  • Tűzvész pusztított Párizs legrégebbi fedett piacán, míg a bajor Jégkápolna a felmelegedés miatt vált a múlt részévé.
  • Évekre bezárt a híres normandiai múzeum, ahol az 1000 éves Bayeux-i kárpitot őrzik.

A természeti erők, a váratlan tűzesetek és a hosszas felújítások rendszeresen átrajzolják a világ turisztikai térképét. Bár számtalan esetben évszázados nevezetességről van szó, az utóbbi időszakban több híres helyszín is végleg megsemmisült vagy hosszú évekre zárt ajtók mögé került, így az eltűnt látványosságok sora sajnos évről évre folyamatosan bővül. Néha egyetlen éjszaka vagy egy viharos hétvége is elég ahhoz, hogy egy ikonikus fotópont örökre a múlté legyen.

A leégett párizsi Marché des Enfants Rouges fedett piac az eltűnt látványosságok egyike.
A 2026. október 12-én leégett párizsi Marché des Enfants Rouges fedett piac a mostanra eltűnt látványosságok egyike
Fotó: QUENTIN DE GROEVE / Hans Lucas via AFP

Melyek a leghíresebb eltűnt látványosságok, amelyeket már nem láthatsz?

Szerencsésebb esetben csak hosszabb időre bezárt intézményekről van szó (amely legalább olyan bosszantó, ha csak a helyszínen jössz rá, hogy nem láthatod), rosszabb esetben azonban végleg megsemmisült természeti, vagy kulturális látnivalókról. Ezekből gyűjtöttünk csokorba egy párat.

Természeti veszteségek

Hawaii-on, a Volcanoes Nemzeti Parkban 2026 szeptemberében, feltehetőn a Nolo hurrikán miatt a tengerbe omlott a mintegy 27 méter magas Hōlei Sea Arch sziklaboltív, amely egy 550 éves lávafolyamból formálódott az évszázadok során. Hasonló sorsra jutott  az olaszországi Apuliában a népszerű fotópontnak számító „Arco degli Innamorati” (Szerelmesek sziklaboltíve) is, amely éppen 2026 Valentin-napján omlott a tengerbe az erózió és a viharok következtében.

Németországban a Watzmann-hegy keleti fala tövében található Eiskapelle (Jégkápolna) jégmezője és jégboltíve 2025 nyarán omlott össze a meleg nyarak és a hóhiány következtében, a környék pedig a kőomlások miatt azóta is rendkívül veszélyes.

A Watzmann oldalában lévő Jégkápolna 2025 nyarán tűnt el.
A Watzmann oldalában egykor megtalálható Eiskapelle 2025. nyarán lett az eltűnő gleccserek áldozata
Fotó:   / Shutterstock 

Tűzvész és múzeumi lezárások

Néhány napja, 2026 október 12-én egy pusztító tűzvészben szinte teljesen leégett az 1615-ben alapított, híres párizsi Marché des Enfants Rouges fedett piac a Marais negyedben, így az ottani gasztronómiai túrák helyett most a fedett Szent Márton-piac, vagy a Marché d’Aligre felé érdemes venni az irányt.

Ha pedig a normandiai Bayeux városába készülsz, a híres, csaknem 1000 éves Bayeux-i kárpitot sem tudod megnézni: a múzeum 2025 szeptembere óta átépítés miatt zárva tart, és a tervek szerint csak 2027 őszén nyitja meg újra kapuit a látogatók előtt. Így az 1066-os hastingsi csatát, és Hódító Vilmos Anglia meghódítását bemutató kárpit megtekintéséről – amely ma az UNESCO „Világemlékezet” része – legalább nem kell örökre lemondani, de jó pár hónapot kénytelen leszel még várni.  

A Bayeux-i kárpit védő üvegfal mögött.
Szerencsére a híres Bayeux-i kárpitról nem kell  végleg lemondani, a múzeum jelenleg csak felújítás alatt áll, és 2027 őszétől újra látogatható lesz
Fotó:   / Shutterstock 
A Hawaii Volcanoes Nemzeti Parkban található Nagy-sziget déli partján található Hōlei-tengeri ív ma már sajnos nem létezik.
A természetes sziklaképződmény a "Kráterlánc út" végén állt, és a park egyik legismertebb tengerparti nevezetessége volt.
A Melendugno falucskájában, Torre Sant'Andrea partjainál található Szerelmesek íve csodálatos természeti képződményével uralta Salento adriai partvidékének horizontját.
Az Arco degli Innamorati nevű természeti képződmény, amely a turisták, fotósok és szerelmesek kedvelt célpontja volt, 2026. február 14-én a tengerbe omlott.
2022-ben még teljes pompájában állt a Watzmann aljában található Jégkápolna.
A Berchtesgaden Nemzeti Parkban található természeti csodát az Alpok legalacsonyabban fekvő állandó jégképződményének tartották.
Párizs legrégebbi fedett élelmiszerpiaca 2026. október 12-én éjjel tűzvészben pusztult el.
A Marché des Enfants Rouges népszerű hely volt sok utazó számára, ahol megkóstolhatták a város sokszínű kulináris kínálatát.
A Bayeux-i faliszőnyeg 58 jelenetben ábrázolja a hastingsi csatát és az azt megelőző eseményeket, amely során Hódító Vilmos legyőzte Harold Godwinsont, és Anglia első normann királya lett.
A kárpitot a 2027 őszére tervezett újranyitás után egy újonnan tervezett kiállításon mutatják be.
Galéria: Galéria: helyek, ahova már fölösleges elindulnod
1/10
Galéria: helyek, ahova már fölösleges elindulnod

Nézd meg az alábbi videót is a témában:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!