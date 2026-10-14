Hiába utazol oda: fotókon az ikonikus helyszínek, amelyek végleg, vagy jó időre eltűntek

Összeomlott sziklaboltívek Hawaii-on és Olaszországban a tengeri erózió és a viharok miatt.

Tűzvész pusztított Párizs legrégebbi fedett piacán, míg a bajor Jégkápolna a felmelegedés miatt vált a múlt részévé.

Évekre bezárt a híres normandiai múzeum, ahol az 1000 éves Bayeux-i kárpitot őrzik.

A természeti erők, a váratlan tűzesetek és a hosszas felújítások rendszeresen átrajzolják a világ turisztikai térképét. Bár számtalan esetben évszázados nevezetességről van szó, az utóbbi időszakban több híres helyszín is végleg megsemmisült vagy hosszú évekre zárt ajtók mögé került, így az eltűnt látványosságok sora sajnos évről évre folyamatosan bővül. Néha egyetlen éjszaka vagy egy viharos hétvége is elég ahhoz, hogy egy ikonikus fotópont örökre a múlté legyen.

A 2026. október 12-én leégett párizsi Marché des Enfants Rouges fedett piac a mostanra eltűnt látványosságok egyike

Fotó: QUENTIN DE GROEVE / Hans Lucas via AFP

Melyek a leghíresebb eltűnt látványosságok, amelyeket már nem láthatsz?

Szerencsésebb esetben csak hosszabb időre bezárt intézményekről van szó (amely legalább olyan bosszantó, ha csak a helyszínen jössz rá, hogy nem láthatod), rosszabb esetben azonban végleg megsemmisült természeti, vagy kulturális látnivalókról. Ezekből gyűjtöttünk csokorba egy párat.

Természeti veszteségek

Hawaii-on, a Volcanoes Nemzeti Parkban 2026 szeptemberében, feltehetőn a Nolo hurrikán miatt a tengerbe omlott a mintegy 27 méter magas Hōlei Sea Arch sziklaboltív, amely egy 550 éves lávafolyamból formálódott az évszázadok során. Hasonló sorsra jutott az olaszországi Apuliában a népszerű fotópontnak számító „Arco degli Innamorati” (Szerelmesek sziklaboltíve) is, amely éppen 2026 Valentin-napján omlott a tengerbe az erózió és a viharok következtében.

Németországban a Watzmann-hegy keleti fala tövében található Eiskapelle (Jégkápolna) jégmezője és jégboltíve 2025 nyarán omlott össze a meleg nyarak és a hóhiány következtében, a környék pedig a kőomlások miatt azóta is rendkívül veszélyes.

A Watzmann oldalában egykor megtalálható Eiskapelle 2025. nyarán lett az eltűnő gleccserek áldozata

Fotó: / Shutterstock

Tűzvész és múzeumi lezárások

Néhány napja, 2026 október 12-én egy pusztító tűzvészben szinte teljesen leégett az 1615-ben alapított, híres párizsi Marché des Enfants Rouges fedett piac a Marais negyedben, így az ottani gasztronómiai túrák helyett most a fedett Szent Márton-piac, vagy a Marché d’Aligre felé érdemes venni az irányt.