Energiakrízis idején minden megtakarított kilowattóra számít. Érdemes ezt az eszünkbe vésznünk, pláne azok után, hogy a GKI Gazdaságkutató Zrt. egy friss felmérésük eredményei alapján arra figyelmeztetett, hogy Magyarország komoly kihívásokkal nézhet szembe az elkövetkezendő években a magas energiaárak és az ellátásbiztonság szempontjából. Ennek oka, hogy hazánk jelentős áramimportra szorul, ugyanis a villamosenergia-termelésben továbbra is az atomenergia játssza a főszerepet. Habár a napenergia népszerűsége az elmúlt néhány évben robbanásszerű növekedést mutatott, a megújuló energiaforrások térnyerését nem követte a szükséges tárolókapacitások kiépítése, ezért az így termelt energia nagyja elvész. Az alábbiakban olyan házi praktikákat szedtünk össze, amelyekkel hatékonyan spórolhatunk az energiafogyasztásunkon.

Energiakrízis idején különösen fontos a takarékosság. Fotó: Nanci Santos Iglesias / Shutterstock

Közeleg az energiakrízis: 15+1 tipp a takarékosságra

1. Kapcsold le a kapcsolós elosztókat!

A tévé, játékkonzol, hangrendszer és más készülékek készenléti állapotban is fogyaszthatnak áramot. Egy kapcsolós elosztóval egyszerre több eszközt áramtalaníthatsz.

2. Húzd ki a használaton kívüli töltőket!

A konnektorban hagyott telefontöltők is fogyaszthatnak valamennyi energiát, bár a modern töltőknél ez általában elenyésző. A megtakarítás kicsi, de könnyen megvalósítható.

3. Kapcsold le a világítást, amikor kimész a szobából!

Különösen a régi izzóknál számít sokat. Nappal használd ki a természetes fényt, és ne világíts feleslegesen több helyiségben.

4. Kapcsold be a tévé energiatakarékos üzemmódját!

Csökkentsd a képernyő fényerejét, és állíts be automatikus kikapcsolást. A nagyméretű tévéknél ez érezhető megtakarítást hozhat.

5. Állíts be automatikus alvó módot a számítógépen!

Érdemes beállítani a laptopokon és asztali számítógépeken, hogy a monitor már 5-10 perc tétlenség után kapcsoljon ki. Ha hosszabb ideig nem használod, kapcsold ki a számítógépet is.

6. Csak annyi vizet forralj, amennyire szükséged van!

Ha teát készítesz, ne forralj fel másfél liter vizet. A feleslegesen melegített víz energiaveszteséget jelent.