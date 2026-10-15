Energiakrízis idején minden megtakarított kilowattóra számít. Érdemes ezt az eszünkbe vésznünk, pláne azok után, hogy a GKI Gazdaságkutató Zrt. egy friss felmérésük eredményei alapján arra figyelmeztetett, hogy Magyarország komoly kihívásokkal nézhet szembe az elkövetkezendő években a magas energiaárak és az ellátásbiztonság szempontjából. Ennek oka, hogy hazánk jelentős áramimportra szorul, ugyanis a villamosenergia-termelésben továbbra is az atomenergia játssza a főszerepet. Habár a napenergia népszerűsége az elmúlt néhány évben robbanásszerű növekedést mutatott, a megújuló energiaforrások térnyerését nem követte a szükséges tárolókapacitások kiépítése, ezért az így termelt energia nagyja elvész. Az alábbiakban olyan házi praktikákat szedtünk össze, amelyekkel hatékonyan spórolhatunk az energiafogyasztásunkon.
Közeleg az energiakrízis: 15+1 tipp a takarékosságra
1. Kapcsold le a kapcsolós elosztókat!
A tévé, játékkonzol, hangrendszer és más készülékek készenléti állapotban is fogyaszthatnak áramot. Egy kapcsolós elosztóval egyszerre több eszközt áramtalaníthatsz.
2. Húzd ki a használaton kívüli töltőket!
A konnektorban hagyott telefontöltők is fogyaszthatnak valamennyi energiát, bár a modern töltőknél ez általában elenyésző. A megtakarítás kicsi, de könnyen megvalósítható.
3. Kapcsold le a világítást, amikor kimész a szobából!
Különösen a régi izzóknál számít sokat. Nappal használd ki a természetes fényt, és ne világíts feleslegesen több helyiségben.
4. Kapcsold be a tévé energiatakarékos üzemmódját!
Csökkentsd a képernyő fényerejét, és állíts be automatikus kikapcsolást. A nagyméretű tévéknél ez érezhető megtakarítást hozhat.
5. Állíts be automatikus alvó módot a számítógépen!
Érdemes beállítani a laptopokon és asztali számítógépeken, hogy a monitor már 5-10 perc tétlenség után kapcsoljon ki. Ha hosszabb ideig nem használod, kapcsold ki a számítógépet is.
6. Csak annyi vizet forralj, amennyire szükséged van!
Ha teát készítesz, ne forralj fel másfél liter vizet. A feleslegesen melegített víz energiaveszteséget jelent.
7. Moss 30 °C-on, és lehetőleg teljes töltettel!
Az enyhén szennyezett ruhákhoz általában elegendő a 30 fokos program. A higiéniai szempontból indokolt magasabb hőmérsékletet azonban ne hagyd el.
8. Használd a mosogatógép ECO-programját!
Ha mosogatógépet használsz, mindig várd meg, amíg megtelik, és kerüld a felesleges előöblítést. Az ECO-program hosszabb lehet, de jellemzően kevesebb energiát fogyaszt.
9. Főzz fedő alatt!
A fedő csökkenti a hőveszteséget. Használj a főzőzónához illő méretű edényt, és a hagyományos elektromos főzőlap maradékhőjét is hasznosítsd.
10. Kis adagokat inkább mikróban melegíts!
Egy tányér ételhez általában energiatakarékosabb a mikrohullámú sütő, mint egy teljes villanysütő felfűtése.
11. Cseréld LED-re a régi izzókat!
Egy 60 wattos hagyományos izzó helyett egy 8 wattos LED hasonló fényerőt adhat, körülbelül 87 százalékkal kisebb fogyasztással.
12. Állítsd megfelelő hőmérsékletre a hűtőt!
A hűtőt körülbelül 4 °C-ra, a fagyasztót −18 °C-ra érdemes állítani. Ellenőrizd az ajtótömítéseket is.
13. Olvaszd le az eljegesedett fagyasztót!
A vastag jégréteg növelheti az energiaigényt. A No Frost készülékeket a gyártó útmutatója szerint tartsd karban.
14. Csökkentsd a szárítógép használatát!
Amikor lehetséges, száríts levegőn. Beltérben gondoskodj szellőzésről, hogy elkerüld a penészedést.
15. Csökkentsd az elektromos vízmelegítés energiaigényét!
Rövidebb zuhanyzással, víztakarékos zuhanyfejjel és megfelelő bojlerbeállítással jelentős energiát lehet megtakarítani. A tárolós bojler hőmérsékletét ne csökkentsd a legionellakockázat figyelmen kívül hagyásával.
16. Elektromos fűtésnél használj programozható termosztátot!
A fűtési időszakok és a hőmérséklet ésszerű szabályozása sokkal nagyobb megtakarítást eredményezhet, mint a telefontöltők kihúzása.
Fontos megjegyezni, hogy bár a töltők kihúzása jó szokás, nagy megtakarítást általában a vízmelegítés, a fűtés, a szárítás és a régi, sokat fogyasztó készülékek hatékonyabb használata hozza. Kivétel ez alól a hűtő, fagyasztó, riasztó, szükséges orvosi eszközök és a fűtésvezérlés. Ezeket semmiképp se áramtalanítsd takarékossági céllal, nagy teljesítményű fűtőberendezéseket pedig ne működtess túlterhelt elosztóról!
Otthoni energiatakarékossági ellenőrzőlista
Ha félsz, hogy nem tudsz mindent fejben tartani, az alábbi lista napi ellenőrzésével már rengeteget tehetsz azért, hogy energiát takaríts meg. Vedd elő mindig, mielőtt munkába indulsz, és este, mielőtt lefekszel!
- A tévé és a konzol kapcsolós elosztójának lekapcsolása.
- A feleslegesen égő lámpák lekapcsolása.
- A számítógép alvó módjának beállítása.
- A mosógép ECO- vagy 30 °C-os programjának használata.
- A hűtő hőmérsékletének ellenőrzése.
- A régi izzók LED-re cserélése.
- A készenléti fogyasztás megmérése.
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