5+1 dolog, amit a Facebook-oldaladon erősen ajánlott átnézned, ha nem akarsz bajba kerülni

Mutatjuk, milyen belépési és hitelesítési beállításokkal erősítheted meg Facebook-fiókod védelmét.

Érdemes átnézni, milyen alkalmazások férhetnek hozzá a profilodhoz.

Néhány egyszerű adatvédelmi beállítással jelentősen csökkentheted az adatlopás és a fiókfeltörés kockázatát.

Szerencsére nem kell kiberbiztonsági zseninek lenned ahhoz, hogy biztonságban tudd magad. Mutatjuk azt a digitális csekklistát, amit érdemes még ma végigzongoráznod, hogy se Facebook feltörés, se adatlopás ne következhessen be.

Igenis sokat tehetsz a Facebook feltörés ellen. Végezd el a szükséges beállításokat a telefonodon és a laptopodon. Forrás: 123rf.com

Belépési és hitelesítési beállítások Facebook feltörés ellen

A védelem első és legfontosabb pillére a belépési kapu. Ha itt rés van a pajzson, a hackerek pillanatok alatt átvehetik az irányítást az online életed felett.

1. Kétfaktoros hitelesítés

Mindenképpen állítsd be a kétfaktoros hitelesítést, így ha valaki meg is szerzi a jelszavad, a telefonodra érkező kód (vagy hitelesítő applikáció) nélkül képtelen lesz belépni.

2. Jelszófrissítés

Felejtsd el a születési dátumokat és a kis kedvenced nevét. Használj hosszú, kis- és nagybetűket, számokat és különleges karaktereket is tartalmazó jelszót, amely teljesen egyedi (és még véletlenül se legyen ugyanaz, mint az e-mail fiókodnál).

A biztonsági beállításoknál nézd át a listát, hogy milyen eszközökről van megnyitva a fiókod. Ha látsz köztük régi telefont vagy ismeretlen várost, azonnal nyomj rá a „Kijelentkezés mindenhonnan” gombra.

A jelszó a legfontosabb védelmi vonalad a digitális világban. Forrás: 123rf.com

3. Adatvédelem és láthatóság

A Facebookon korlátozd, hogy ki láthatja az ismerőseid listáját, a születésnapodat vagy az e-mail-címedet. A csalók ezeket az adatokat gyakran használják fel adathalászathoz vagy profilmásoláshoz.

4. Összekapcsolt alkalmazások

Idővel rengeteg kvíznek, játéknak és külső weboldalnak adsz hozzáférést a profilodhoz, például a „Lépj be Facebookkal” felirat hatására.

Keresd meg a beállításokban az Alkalmazások és webhelyek menüpontot, és könyörtelenül töröld ki azokat, amelyeket már nem használsz.

5. A nyomkövetés korlátozása

A Meta elképesztő mennyiségű adatot gyűjt a szokásaidról. Ne engedd meg az alkalmazásoknak, hogy lássák, merre jársz. Elég, ha csak akkor férnek hozzá a GPS-hez, amikor épp posztolsz egy helyszínt.

A Beállítások menüpontban kattints a Hely, majd a Helyszolgáltatások (vagy Alkalmazásengedélyek) lehetőségre. Kapcsold ki a csúszkát.

6. Hirdetési beállítások

A Hirdetési preferenciák menüpontban letilthatod, hogy a Meta a partnereitől származó, appokon kívüli tevékenységeid alapján mutasson neked személyre szabott reklámokat.

A Beállításokra, majd a Fiókközpont menüre kattintva a Hirdetési preferenciákhoz jutsz, ahol a Hirdetésbeállítások opciót kell választanod. A következő ablakban válaszd a Hirdetéspartnerektől származó adatok a hirdetésekhez lehetőséget, és állítsd be, hogy ne használják fel az adataid.

A biztonság nem egy egyszeri beállítás, hanem egyfajta digitális tudatosság. Szánj rá negyed órát a hétvégén, kattintgasd végig ezeket a pontokat a Beállítások / Fiókközpont menüben, hogy többé ne légy kiszolgáltatva a digitális huligánoknak.