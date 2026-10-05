5+1 dolog, amit a Facebook-oldaladon erősen ajánlott átnézned, ha nem akarsz bajba kerülni

- Mutatjuk, milyen belépési és hitelesítési beállításokkal erősítheted meg Facebook-fiókod védelmét.
- Érdemes átnézni, milyen alkalmazások férhetnek hozzá a profilodhoz.
- Néhány egyszerű adatvédelmi beállítással jelentősen csökkentheted az adatlopás és a fiókfeltörés kockázatát.
Szerencsére nem kell kiberbiztonsági zseninek lenned ahhoz, hogy biztonságban tudd magad. Mutatjuk azt a digitális csekklistát, amit érdemes még ma végigzongoráznod, hogy se Facebook feltörés, se adatlopás ne következhessen be.
Belépési és hitelesítési beállítások Facebook feltörés ellen
A védelem első és legfontosabb pillére a belépési kapu. Ha itt rés van a pajzson, a hackerek pillanatok alatt átvehetik az irányítást az online életed felett.
1. Kétfaktoros hitelesítés
Mindenképpen állítsd be a kétfaktoros hitelesítést, így ha valaki meg is szerzi a jelszavad, a telefonodra érkező kód (vagy hitelesítő applikáció) nélkül képtelen lesz belépni.
2. Jelszófrissítés
Felejtsd el a születési dátumokat és a kis kedvenced nevét. Használj hosszú, kis- és nagybetűket, számokat és különleges karaktereket is tartalmazó jelszót, amely teljesen egyedi (és még véletlenül se legyen ugyanaz, mint az e-mail fiókodnál).
A biztonsági beállításoknál nézd át a listát, hogy milyen eszközökről van megnyitva a fiókod. Ha látsz köztük régi telefont vagy ismeretlen várost, azonnal nyomj rá a „Kijelentkezés mindenhonnan” gombra.
3. Adatvédelem és láthatóság
A Facebookon korlátozd, hogy ki láthatja az ismerőseid listáját, a születésnapodat vagy az e-mail-címedet. A csalók ezeket az adatokat gyakran használják fel adathalászathoz vagy profilmásoláshoz.
4. Összekapcsolt alkalmazások
Idővel rengeteg kvíznek, játéknak és külső weboldalnak adsz hozzáférést a profilodhoz, például a „Lépj be Facebookkal” felirat hatására.
Keresd meg a beállításokban az Alkalmazások és webhelyek menüpontot, és könyörtelenül töröld ki azokat, amelyeket már nem használsz.
5. A nyomkövetés korlátozása
A Meta elképesztő mennyiségű adatot gyűjt a szokásaidról. Ne engedd meg az alkalmazásoknak, hogy lássák, merre jársz. Elég, ha csak akkor férnek hozzá a GPS-hez, amikor épp posztolsz egy helyszínt.
A Beállítások menüpontban kattints a Hely, majd a Helyszolgáltatások (vagy Alkalmazásengedélyek) lehetőségre. Kapcsold ki a csúszkát.
6. Hirdetési beállítások
A Hirdetési preferenciák menüpontban letilthatod, hogy a Meta a partnereitől származó, appokon kívüli tevékenységeid alapján mutasson neked személyre szabott reklámokat.
A Beállításokra, majd a Fiókközpont menüre kattintva a Hirdetési preferenciákhoz jutsz, ahol a Hirdetésbeállítások opciót kell választanod. A következő ablakban válaszd a Hirdetéspartnerektől származó adatok a hirdetésekhez lehetőséget, és állítsd be, hogy ne használják fel az adataid.
A biztonság nem egy egyszeri beállítás, hanem egyfajta digitális tudatosság. Szánj rá negyed órát a hétvégén, kattintgasd végig ezeket a pontokat a Beállítások / Fiókközpont menüben, hogy többé ne légy kiszolgáltatva a digitális huligánoknak.
Biztonságos Facebook-használat − útmutató:
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