Fagyasztási kisokos: hogyan és meddig állnak el a zöldségek vagy a sajtok?

A megszokott zöldségek és húsok mellett különlegesebb élelmiszereket is időutazásra küldhetünk a mélyhűtő segítségével, hogy aztán a jövőben felhasználhassuk őket. Eláruljuk, melyik élelmiszer fagyasztása lehetséges, hogyan, és mennyi időre!
Melyik élelmiszerek fagyasztása ajánlott?
1. A pékáru, kenyér fagyasztása hogyan optimális?
Nemcsak a kenyeret, hanem a zsemlét, kiflit, bagettet, sőt még a croissant-t és a péksüteményeket is nyugodtan eltehetjük későbbre. A veknit érdemes előre felszeletelni, a kisebb termékeket pedig egyesével, légmentesen becsomagolni.
2. A túrót le lehet fagyasztani?
Nemcsak a vajat és a reszelt sajtot fagyaszthatjuk le bátran, hanem a tejet és a túrót is. Előbbit érdemes kisebb adagokban, míg a sajtot előre lereszelve tehetjük el. A tejnél hagyjunk helyet a flakonban a térfogat-növekedésnek, a túró állaga pedig kissé megváltozhat, ezért inkább süteményekhez használjuk fel.
3. Le lehet fagyasztani a tojást?
Bizony a nyers tojást is elraktározhatjuk későbbre, ám nem mindegy, hogyan! Héjastul semmiképpen ne tegyük a hidegre, ehelyett üssük fel, a fehérjét és a sárgáját óvatosan keverjük össze, majd tegyük jól záródó tárolókba. Akár külön is eltehetjük őket, de a sárgájához ilyenkor egy kevés sót vagy cukrot kell kevernünk. De a tojás a hűtőben is sokáig eláll, ha megfelelően tároljuk.
4. Hogyan lehetséges a túlérett banán fagyasztása?
A túlérett banánt sem kell kidobnunk, hiszen héj nélkül, karikákra vágva remekül eltarthatjuk a fagyasztóba egy későbbi turmixokhoz. Persze rengeteg recept van a túlérett banán megmentésére, ha van egy kis időnk ezzel foglalkozni.
- De az avokádót is megmenthetjük a pazarlástól! Hámozzuk meg, távolítsuk el a magját, majd egy kevés citromlével pépesítsük.
5. Még a petrezselyem és a bazsalikom fagyasztása is működhet?
A friss zöldfűszerekből is érdemes tartalékot képeznünk, hiszen a petrezselyem, a kapor, a bazsalikom és a metélőhagyma is remekül eltartható a jégen. Mossuk meg, alaposan szárítsuk le, majd aprítsuk fel ezeket
, és kisebb adagokban, jól záródó dobozokban tegyük el.
6. Gombát lehet fagyasztani?
A friss csiperkét, laskagombát, sőt még a vargányát is eltehetjük a mélyhűtőbe, így akkor sem kell lemondanunk róluk, ha éppen nincs időnk felhasználni őket. Először alaposan tisztítsuk meg, majd szeleteljük fel a terméseket, és rövid ideig pároljuk vagy pirítsuk meg.
Melyik élelmiszer meddig áll el a fagyasztóban?
1. A fagyasztóban meddig áll el a hús?
A mélyhűtésnek számtalan előnye van, hiszen nemcsak az élelmiszerek pazarlását előzhetjük meg vele, hanem időt és pénzt is spórolhatunk, ám nem árt tudni, melyik finomság meddig őrzi meg a minőségét. A darált húst 3–4, a sertéshúst 4–6, a marhahúst pedig akár 6–12 hónapig is tárolhatjuk így. Az egész csirke egy évig, míg a csirkecomb és a csirkemell 9 hónapig őrizheti meg a minőségét.
2. Meddig áll el a hal a fagyasztóban?
A halaknál elsősorban a zsírtartalom határozza meg, meddig érdemes őket a fagyasztóban tartanunk. A lazac és a makréla 2–3, míg a soványabb húsú tőkehal akár 6–8 hónapig is megőrizheti a minőségét. A nyers garnélarák megfelelő csomagolás mellett akár 6–18 hónapig is eltartható.
3. Meddig állnak el a tejtermékek fagyasztva?
A tej körülbelül 3, a vaj 6–9, a kemény és félkemény sajtok pedig 4–6 hónapig tarthatók a mélyhűtőben. A joghurtot viszont néhány héten belül érdemes elfogyasztani, ám számítsunk rá, hogy felengedés után az állaga megváltozhat. A házi készítésű fagylaltot lehetőleg 30 napon belül fogyasszuk el.
4. Meddig állnak el a zöldségek fagyasztva, hogy érdemes őket tárolni?
A legtöbb zöldséget érdemes előzetesen blansírozni, vagyis rövid ideig forró vízbe mártani, majd gyorsan lehűteni, mielőtt a fagyasztóba kerülne. Az így előkészített borsó, répa és brokkoli akár egy évig is eltartható. A málna, az áfonya és más gyümölcsök szintén nagyjából ennyi ideig őrizhetik meg jó minőségüket.
5. Meddig és hogyan lehetséges a pörkölt fagyasztás?
Ha túl sok pörköltet, húsos ragut vagy rakott ételt készítettünk, a maradékot semmiképpen ne hagyjuk kárba veszni. A megfelelően lehűtött és becsomagolt fogásokat általában 2–3 hónapig tárolhatjuk a mélyhűtőben. Ugyanez igaz a főtt és sült húsokra is, amelyeket érdemes adagonként eltenni, hogy később könnyebben felhasználhassuk őket.
6. Leves fagyasztása is lehetséges?
A húsleves, a zöldségleves és a tartalmas, húsos egytállevesek is remekül bírják a hideget, általában 2–3 hónapig őrizhetik meg jó minőségüket. Fontos, hogy teljesen lehűtve, kisebb adagokban tegyük el őket, és hagyjunk helyet a tárolóedényben a térfogat-növekedésnek. A tejszínes vagy tejfölös változatokat viszont lehetőleg a tejtermék hozzáadása előtt fagyasszuk le.
7. Meddig állnak el a mirelitek a fagyasztóban?
A bolti gyorsfagyasztott készételek eltarthatósága termékenként változik, ezért mindig a csomagoláson szereplő dátumot vegyük alapul. Általános iránymutatásként a mirelit pizzát 1–2, a készre sütött csirkefalatokat 1–3, a húsos vagy tésztás készételeket pedig 3–4 hónapig érdemes tárolni.
8. Meddig állnak el a sütemények a fagyasztóban?
Nemcsak a sós fogásokat, hanem számos finom desszertet is megőrizhetünk a mélyhűtőben. A krém nélküli piskóta és a sajttorta 2–3, a sült gyümölcsös pite 1–2, a házi keksz pedig akár 6–12 hónapig is eltartható. A nyers keksztésztát szintén eltehetjük körülbelül negyed évre - írja a Fanny magazin.