Fagyasztási kisokos: hogyan és meddig állnak el a zöldségek vagy a sajtok?

A megszokott zöldségek és húsok mellett különlegesebb élelmiszereket is időutazásra küldhetünk a mélyhűtő segítségével, hogy aztán a jövőben felhasználhassuk őket. Eláruljuk, melyik élelmiszer fagyasztása lehetséges, hogyan, és mennyi időre!

Fagyasztási kisokos: tudod, meddig tárolhatók így a zöldségek?

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Melyik élelmiszerek fagyasztása ajánlott?

1. A pékáru, kenyér fagyasztása hogyan optimális?

Nemcsak a kenyeret, hanem a zsemlét, kiflit, bagettet, sőt még a croissant-t és a péksüteményeket is nyugodtan eltehetjük későbbre. A veknit érdemes előre felszeletelni, a kisebb termékeket pedig egyesével, légmentesen becsomagolni.

2. A túrót le lehet fagyasztani?

Nemcsak a vajat és a reszelt sajtot fagyaszthatjuk le bátran, hanem a tejet és a túrót is. Előbbit érdemes kisebb adagokban, míg a sajtot előre lereszelve tehetjük el. A tejnél hagyjunk helyet a flakonban a térfogat-növekedésnek, a túró állaga pedig kissé megváltozhat, ezért inkább süteményekhez használjuk fel.

3. Le lehet fagyasztani a tojást?

Bizony a nyers tojást is elraktározhatjuk későbbre, ám nem mindegy, hogyan! Héjastul semmiképpen ne tegyük a hidegre, ehelyett üssük fel, a fehérjét és a sárgáját óvatosan keverjük össze, majd tegyük jól záródó tárolókba. Akár külön is eltehetjük őket, de a sárgájához ilyenkor egy kevés sót vagy cukrot kell kevernünk. De a tojás a hűtőben is sokáig eláll, ha megfelelően tároljuk.

4. Hogyan lehetséges a túlérett banán fagyasztása?

A túlérett banánt sem kell kidobnunk, hiszen héj nélkül, karikákra vágva remekül eltarthatjuk a fagyasztóba egy későbbi turmixokhoz. Persze rengeteg recept van a túlérett banán megmentésére, ha van egy kis időnk ezzel foglalkozni.

De az avokádót is megmenthetjük a pazarlástól! Hámozzuk meg, távolítsuk el a magját, majd egy kevés citromlével pépesítsük.

5. Még a petrezselyem és a bazsalikom fagyasztása is működhet?