Fedák Sári botrányos élete: szerelmi csaták, vad pletykák és a primadonna tragikus bukása

- Fedák Sári 147 éve született: a magyar operett ünnepelt primadonnája merész szerepeivel és különc életmódjával hódította meg a közönséget.
- Elképesztő pletykák terjedtek róla: még azt is beszélték, hogy saját testén játszott kártyapartin nyert kastélyt – a történet azonban legenda.
- Molnár Ferenccel viharos szerelmet élt át: akkor házasodtak össze, amikor az író már Darvas Lili iránt érdeklődött.
- Egy színházigazgató öngyilkossága után is támadták: a közvélemény egy része őt hibáztatta, személyes felelőssége azonban nem bizonyított.
- Politikai botrány zárta le a karrierjét: a háború utáni eljárás után visszavonultan élte utolsó éveit.
Fedák Sári, vagy ahogy mindenki ismerte, Zsazsa, már akkor igazi sztárként élt, amikor a hírességek még nem a közösségi médiában, hanem az újságok címlapjain vívták meg a maguk csatáit. A közönség imádta, a férfiak versengtek a figyelméért, a pletykalapok pedig szinte minden mozdulatát követték. A róla keringő történetek között akadtak igazolt botrányok, erősen kiszínezett anekdoták és olyan képtelen szóbeszédek is, amelyeknek éppen a hihetetlenségük adta a vonzerejét. Az egykori ünnepelt primadonna élete azonban nem vidám operettként ért véget. A szerelmi drámákat és a színházi diadalokat politikai botrány, bírósági eljárás és kényszerű visszavonulás követte.
Fedák Sári, a jó családból származó lány, aki inkább botrányhős lett
Fedák Sarolta Klára Mária 1879. október 26-án született Beregszászon, egy jómódú orvoscsaládban. A korabeli elvárások szerint kényelmes, tisztes polgári élet várhatott volna rá, ő azonban a színpadot választotta. Budapesten Rákosi Szidi színiiskolájában tanult, majd néhány év alatt az ország egyik legismertebb előadójává vált. Nem a hibátlan énektechnika tette felejthetetlenné. Sokkal inkább a temperamentuma, a humora, a merészsége és az a különös képessége, hogy amint megjelent a színpadon, minden tekintet rá szegeződött.
A Bob herceg és a János vitéz sikerei után már nem egyszerűen népszerű színésznőnek számított. Fedák Sári önálló látványosság lett, akinek a neve önmagában is megtöltötte a nézőteret.
Férfiruhában hódított, és a nézők megőrültek érte
A századforduló társadalmában egy nőnek még a megjelenését is szigorú szabályok határozták meg. Fedák viszont nem arról volt híres, hogy különösebben szeretett volna megfelelni ezeknek. A Bob herceg címszerepében férfiként lépett színpadra, majd 1904-ben Kukorica Jancsiként aratott hatalmas sikert a János vitézben. A nadrágszerepek egyszerre jelentettek színházi bravúrt és pikáns látványosságot.
A primadonna pontosan érezte, hogyan lehet a kíváncsiságot fokozni. Feltűnő jelmezei, határozott fellépése és szokatlanul szabad viselkedése miatt állandóan beszédtéma volt. Egy sokat emlegetett anekdota szerint lelkes hívei egyszer kifogták a lovakat a kocsijából, hogy saját maguk húzhassák tovább. Hogy a jelenet pontosan úgy történt-e, ahogyan később mesélték, nem bizonyítható, de a történet jól érzékelteti a körülötte kialakult sztárkultuszt. Fedák ráadásul nem elégedett meg a hazai sikerekkel: külföldi színpadokon is fellépett, és a magyar operett egyik legismertebb arcává vált.
Állítólag egy idős katonatiszthez akart férjhez menni, csak hogy színésznő lehessen
Már Fedák pályakezdéséhez is kapcsolódik egy történet, amelyből akár vígjátékot lehetne írni. A családi legenda szerint apja hallani sem akart arról, hogy lánya a színház világába lépjen. Zsazsa azonban állítólag különös módszerrel próbálta megtörni az ellenállását: közölte, hogy ha nem engedik színésznőnek, hozzámegy egy nála jóval idősebb katonatiszthez.
A történet szerint a férfi még a kezét is megkérte. Fedák apja ekkor inkább beadta a derekát, és hozzájárult lánya színészi tanulmányaihoz. Hogy az egész valóban előre kitervelt színjáték volt-e, nem tudhatjuk biztosan. Az anekdota mindenesetre olyan nőt mutat, aki már fiatalon is kész volt meghökkentő eszközökhöz nyúlni azért, hogy elérje a célját.
A legpikánsabb pletyka: a primadonna testén kártyáztak volna?
Fedák Sári körül egészen elképesztő történetek terjedtek. Az egyik leghíresebb szerint a beregszászi kastélyát egy különös kártyapartin nyerte. A szóbeszéd úgy tartotta, hogy a színésznőnek mozdulatlanul kellett feküdnie, miközben a férfiak rajta játszották le a partit. Ha kibírta nevetés nélkül, övé lehetett az ingatlan.
Az efféle pikáns történeteket könnyű volt elhinni egy olyan nőről, akinek már a neve is egyet jelentett a merészséggel. A kastélyos kártyaparti azonban cáfolt legenda, nem megtörtént esemény. Sokkal többet árul el a primadonna körül kialakult mítoszról, mint a valódi ingatlanügyeiről. A közönség egyszerűen imádta elképzelni, hogy Fedák Sári még a vagyonszerzésből is botrányt csinál.
Egy öngyilkosság után ő lett a bűnbak
1907-ben olyan tragédia történt a színházi világban, amely Fedák pályáját is megrázta. Vidor Pál, a Népszínház súlyos anyagi gondokkal küzdő igazgatója öngyilkos lett. Halála után azonnal megindult a találgatás: vajon ki vagy mi sodorta idáig? A pletykák hamar Fedák Sárihoz vezettek. Azt beszélték, hogy a primadonna magas fizetési igényei is hozzájárultak a színház pénzügyi válságához.
A történet különösen kegyetlen fordulatot vett, amikor az igazgató búcsúleveleinek tartalmáról is hírek jelentek meg. Egy neki tulajdonított üzenetben Fedák neve is szerepelt, ami tovább erősítette a színésznővel szembeni indulatokat. A közvélemény egy része úgy kezelte, mintha a primadonna felelne a tragédiáért.
Pedig Vidor Pál halálát nem lehet bizonyítottan Fedák Sári számlájára írni. A színház anyagi helyzete összetett probléma volt, az igazgató öngyilkosságának személyes okairól pedig nem lehet ilyen egyszerű ítéletet mondani. A botrány mindenesetre hozzájárult ahhoz, hogy Fedák külföldön keressen új lehetőségeket. Berlinben, Bécsben, Londonban és Párizsban is fellépett.
Molnár Ferenc: a szerelem, amelyből nyilvános csatározás lett
Fedák Sári magánéletének legviharosabb fejezete Molnár Ferenchez, A Pál utcai fiúk szerzőjéhez kötődött. Kapcsolatuk az 1910-es évek elején kezdődött. A két hírességnek nemcsak a tehetsége, hanem a temperamentuma is legendás volt. A pesti társaság szívesen beszélt veszekedéseikről, kibéküléseikről és a kapcsolatuk körül kialakuló szerelmi háromszögekről.
Már a megismerkedésükről is pikáns történet maradt fenn. Egy visszaemlékezés szerint Molnár egyszer úgy került be Fedák öltözőjébe, hogy a rövidlátó színésznő nem vette észre a jelenlétét, és meztelenül jelent meg előtte.
Az ilyen történeteket érdemes a kortárs visszaemlékezések világában kezelni: az esetet feljegyezték, de részleteit ma már nem lehet függetlenül ellenőrizni. A kapcsolatuknak volt egy kevésbé romantikus sajátossága is. Budapest Főváros Levéltárának tanulmánya szerint a közhiedelemmel ellentétben nem éltek állandóan közös háztartásban: Molnár saját budai lakásából járt át Fedákhoz.
Szerelmi háromszögek
Az egyik fennmaradt anekdota szerint Molnár barátai egyszer azzal próbálták bosszantani az írót, hogy Zsazsa más férfiakkal is viszonyt folytatott. Molnár erre állítólag egyetlen cinikus megjegyzéssel válaszolt, azt sugallva, hogy ő legalább fizetett a kapcsolatért.
Hogy a mondat pontosan így elhangzott-e, nem bizonyítható. A történetet azonban Budapest Főváros Levéltárának Molnár Ferencről szóló tanulmánya is idézi mint fennmaradt anekdotát. A csípős válasz mögött egy olyan kapcsolat rajzolódik ki, amelyben a szenvedély és a sértődés gyakran egymás mellett létezett.
Akkor ment férjhez Molnárhoz, amikor az már másba volt szerelmes
A történet legmeglepőbb fordulata nem egy szakítás, hanem egy esküvő volt. Molnár Ferenc életében ugyanis megjelent Darvas Lili, a fiatal színésznő. A korabeli színházi világban hamar beszédtéma lett az új szerelem. Fedák azonban nem akart egyszerűen félreállni. A kapcsolatukról fennmaradt beszámolók szerint ragaszkodott ahhoz, hogy Molnár előbb vegye feleségül, és csak ezután váljanak el, megfelelő anyagi rendezés mellett.
Az esküvőt 1922. október 11-én tartották Budapesten. A házassági anyakönyv ma is megvan. A ceremóniához különös anekdota kapcsolódik: Molnár állítólag nem volt hajlandó ünnepi frakkot ölteni, és azzal viccelődött, hogy az ilyesmit a színházi bemutatókra tartogatja. A házasság néhány év alatt felbomlott. A válás körül komoly pénzügyi viták zajlottak; a levéltári feldolgozások harmincezer dolláros összeget is említenek.
Molnár 1926-ban már Darvas Lilit vette feleségül. Fedák számára a szakítás nemcsak magánéleti csalódás volt. A történet a nyilvánosság előtt játszódott, így a primadonnának azt is végig kellett néznie, hogyan lesz egy fájdalmas kapcsolatból az egész várost szórakoztató társasági ügy.
Autóval sokkolta a vidéket, amikor a nők még ritkán ültek volán mögé
Fedák nemcsak a színpadon szerette a feltűnést. A magyar színházi sztárok között az elsők egyikeként vásárolt gépkocsit, méghozzá egy Cadillacet. A század elején ez önmagában is a gazdagság és a modern élet jelképe volt. A beregszászi anekdoták szerint különösen nagy feltűnést keltett, amikor maga vezette az autót. Egy nő a volánnál akkoriban még szokatlan látványnak számított, a híres primadonna pedig láthatóan nem igyekezett észrevétlen maradni.
A politikai botrány, amely végül mindent elvett tőle
A primadonna életének legsúlyosabb fordulata azonban nem szerelmi ügyből született. 1919-ben, a Tanácsköztársaság idején részt vett a Vörös Hadsereg melletti toborzó rendezvényen. A rendszer bukása után ezért politikai támadások érték, és egy időre Bécsbe költözött. Évtizedekkel később egészen más politikai környezetben került ismét súlyos helyzetbe.
1944 decemberében a bécsi Donausender rádió magyar nyelvű adásában szerepelt, verseket és saját írásokat olvasott fel. A második világháború után népbíróság elé állították. 1946-ban jogerősen nyolc hónap elzárásra ítélték nép- és demokráciaellenes hírverés miatt, az antiszemitizmus vádja alól ugyanakkor felmentették. Az ügy jogi utóéletéhez tartozik, hogy 1995-ben a Legfelsőbb Bíróság felmentő döntést hozott.
A politikai szerepvállalásának megítélése máig összetett kérdés. Az azonban biztos, hogy a háború utáni eljárás és a fellépési tilalom alapjaiban törte meg a pályáját.
A botrányos színésznő, akit egykor mindenki látni akart, végül színpad nélkül maradt
Fedák Sári élete utolsó éveit Nyáregyházán töltötte, távol attól a világtól, amely egykor a lábai előtt hevert. Már nem ő diktálta a színházi divatot, nem róla szóltak a bemutatók, és nem az ő fellépéseire váltottak jegyet a rajongók. 1954-ben még felmerült, hogy visszatérhet a színpadra Csiky Gergely Nagymama című vígjátékában, de egészségi állapota miatt erre már nem került sor. 1955. május 5-én, 75 éves korában hunyt el. Temetésére közadakozásból gyűjtöttek pénzt, és a színházi világ számos ismert alakja búcsúzott tőle.
Fedák Sári története azért különleges, mert a színpadi sikerek mögött egy olyan nő alakja rajzolódik ki, aki gyakran maga döntötte el, milyen szabályok szerint akar élni. A korabeli társadalom egyszerre csodálta és büntette ezért. A róla szóló legendák egy része bizonyíthatóan túlzás, mások valós eseményekből nőttek hatalmasra. A szerelem, a pénz, a hírnév és a politika azonban valóban újra meg újra felforgatta az életét.
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