Fedák Sári botrányos élete: szerelmi csaták, vad pletykák és a primadonna tragikus bukása

Fedák Sári 147 éve született: a magyar operett ünnepelt primadonnája merész szerepeivel és különc életmódjával hódította meg a közönséget.

Elképesztő pletykák terjedtek róla: még azt is beszélték, hogy saját testén játszott kártyapartin nyert kastélyt – a történet azonban legenda.

Molnár Ferenccel viharos szerelmet élt át: akkor házasodtak össze, amikor az író már Darvas Lili iránt érdeklődött.

Egy színházigazgató öngyilkossága után is támadták: a közvélemény egy része őt hibáztatta, személyes felelőssége azonban nem bizonyított.

Politikai botrány zárta le a karrierjét: a háború utáni eljárás után visszavonultan élte utolsó éveit.

Fedák Sári, vagy ahogy mindenki ismerte, Zsazsa, már akkor igazi sztárként élt, amikor a hírességek még nem a közösségi médiában, hanem az újságok címlapjain vívták meg a maguk csatáit. A közönség imádta, a férfiak versengtek a figyelméért, a pletykalapok pedig szinte minden mozdulatát követték. A róla keringő történetek között akadtak igazolt botrányok, erősen kiszínezett anekdoták és olyan képtelen szóbeszédek is, amelyeknek éppen a hihetetlenségük adta a vonzerejét. Az egykori ünnepelt primadonna élete azonban nem vidám operettként ért véget. A szerelmi drámákat és a színházi diadalokat politikai botrány, bírósági eljárás és kényszerű visszavonulás követte.

Fedák Sári magyar színésznő korának legismertebb botrányhősnője volt, de a tehetségét senki nem kérdőjelezte meg

Fotó: Getty Images / ullstein bild

Fedák Sári, a jó családból származó lány, aki inkább botrányhős lett

Fedák Sarolta Klára Mária 1879. október 26-án született Beregszászon, egy jómódú orvoscsaládban. A korabeli elvárások szerint kényelmes, tisztes polgári élet várhatott volna rá, ő azonban a színpadot választotta. Budapesten Rákosi Szidi színiiskolájában tanult, majd néhány év alatt az ország egyik legismertebb előadójává vált. Nem a hibátlan énektechnika tette felejthetetlenné. Sokkal inkább a temperamentuma, a humora, a merészsége és az a különös képessége, hogy amint megjelent a színpadon, minden tekintet rá szegeződött.

A Bob herceg és a János vitéz sikerei után már nem egyszerűen népszerű színésznőnek számított. Fedák Sári önálló látványosság lett, akinek a neve önmagában is megtöltötte a nézőteret.