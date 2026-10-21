Már ma eldőlhet, fehér lesz-e a karácsony? Őseink szerint Orsolya napja elárulja, milyen tél vár ránk

Aligha van olyan karácsonyi kívánság, amely annyi ember szívét megdobogtatná, mint a szenteste hulló hó. Az áhítatos zene, a szeretteink közelsége, a sok finomság és a színes csomagolópapírokban tündöklő ajándékok mellett a csendesen hulló pelyhek is elválaszthatatlanok az ünnep varázsától. Csakhogy a legtöbb évben inkább eső, sár és tavaszias enyheség fogadta a karácsonyt várókat. Nem csoda, hogy már ősszel sokakat foglalkoztat a kérdés: vajon idén végre fehér karácsonyban lesz részük?

A néphagyomány szerint már Orsolya napján eldőlhet, hogy fehér karácsonyunk lesz-e. Illusztráció: Shutterstock

„Amilyen Orsolya, olyan a tél” – ettől függ a fehér karácsony

A válaszért az őseinknek nem kellett meteorológiai előrejelzéseket böngészniük. Elég volt fellapozniuk a népi kalendáriumot, amelyben október 21-e, vagyis Orsolya napja különösen fontos szerepet kapott. A régi magyar néphit szerint az október 21-i időjárásból az egész közelgő télre következtetni lehetett. A legismertebb regula úgy tartja:

Amilyen Orsolya, olyan a tél.

Hajdúböszörményben úgy fogalmaztak: ha Orsolya napján szép az idő, az karácsonyig is megmarad. Ez persze nem azt jelenti, hogy az októberi napsütés december végén is kellemes őszi meleget ígérne. A hiedelem inkább az előttünk álló időszak jellegére, a tartósabb időjárási viszonyokra vonatkozott. A derűs Orsolya-napot kedvező jelnek tekintették, míg a hideg, csapadékos időből zordabb télre következtettek.

Nemcsak a télről, a szüretről is döntöttek ezen a napon

Orsolya napja többet jelentett egyszerű időjóslásnál. A paraszti világban az ősz végi munkák egyik fontos állomása volt. A Somló vidékén és Kőszeg környékén hagyományosan ehhez a naphoz kötődött a szüret kezdete. Másutt a káposzta betakarításának jött el az ideje: a gazdasszonyok igyekeztek még a kedvezőtlenebb idő beköszönte előtt biztonságba helyezni a termést.

Nem véletlen, hogy az időjárás alakulását ilyen figyelemmel kísérték. Egy korai fagy, a hosszan tartó esőzés vagy a váratlan hideg az egész család téli élelmiszerkészletét veszélyeztethette.

Így jósoltak még időt régen magyarok

A magyar népi kalendárium szinte hemzsegett az időjósló napoktól. Őseink a természet változásaiból, az állatok viselkedéséből és a jeles névnapok időjárásából próbálták megfejteni, milyen hónapok várnak rájuk.

Október 26-án, Dömötör napján például a hideg, erős szelet a kemény tél előjelének tartották. A pásztoréletben is fontos fordulópont volt ez az időszak, hiszen ekkoriban hajtották haza a nyájakat a legelőkről.

Október 28-ához, Simon és Júdás napjához ugyancsak a tél közeledését kapcsolták. A népi mondás a következőképp figyelmeztetett:

Eljött immár Simon, Júdás, jaj neked, te pőregatyás!

A tréfásan fenyegető regula arra utalt, hogy ekkorra már nem ártott elővenni a melegebb ruhadarabokat.