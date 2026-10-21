Már ma eldőlhet, fehér lesz-e a karácsony? Őseink szerint Orsolya napja elárulja, milyen tél vár ránk

Aligha van olyan karácsonyi kívánság, amely annyi ember szívét megdobogtatná, mint a szenteste hulló hó. Az áhítatos zene, a szeretteink közelsége, a sok finomság és a színes csomagolópapírokban tündöklő ajándékok mellett a csendesen hulló pelyhek is elválaszthatatlanok az ünnep varázsától. Csakhogy a legtöbb évben inkább eső, sár és tavaszias enyheség fogadta a karácsonyt várókat. Nem csoda, hogy már ősszel sokakat foglalkoztat a kérdés: vajon idén végre fehér karácsonyban lesz részük?
„Amilyen Orsolya, olyan a tél” – ettől függ a fehér karácsony
A válaszért az őseinknek nem kellett meteorológiai előrejelzéseket böngészniük. Elég volt fellapozniuk a népi kalendáriumot, amelyben október 21-e, vagyis Orsolya napja különösen fontos szerepet kapott. A régi magyar néphit szerint az október 21-i időjárásból az egész közelgő télre következtetni lehetett. A legismertebb regula úgy tartja:
Amilyen Orsolya, olyan a tél.
Hajdúböszörményben úgy fogalmaztak: ha Orsolya napján szép az idő, az karácsonyig is megmarad. Ez persze nem azt jelenti, hogy az októberi napsütés december végén is kellemes őszi meleget ígérne. A hiedelem inkább az előttünk álló időszak jellegére, a tartósabb időjárási viszonyokra vonatkozott. A derűs Orsolya-napot kedvező jelnek tekintették, míg a hideg, csapadékos időből zordabb télre következtettek.
Nemcsak a télről, a szüretről is döntöttek ezen a napon
Orsolya napja többet jelentett egyszerű időjóslásnál. A paraszti világban az ősz végi munkák egyik fontos állomása volt. A Somló vidékén és Kőszeg környékén hagyományosan ehhez a naphoz kötődött a szüret kezdete. Másutt a káposzta betakarításának jött el az ideje: a gazdasszonyok igyekeztek még a kedvezőtlenebb idő beköszönte előtt biztonságba helyezni a termést.
Nem véletlen, hogy az időjárás alakulását ilyen figyelemmel kísérték. Egy korai fagy, a hosszan tartó esőzés vagy a váratlan hideg az egész család téli élelmiszerkészletét veszélyeztethette.
Így jósoltak még időt régen magyarok
A magyar népi kalendárium szinte hemzsegett az időjósló napoktól. Őseink a természet változásaiból, az állatok viselkedéséből és a jeles névnapok időjárásából próbálták megfejteni, milyen hónapok várnak rájuk.
- Október 26-án, Dömötör napján például a hideg, erős szelet a kemény tél előjelének tartották. A pásztoréletben is fontos fordulópont volt ez az időszak, hiszen ekkoriban hajtották haza a nyájakat a legelőkről.
- Október 28-ához, Simon és Júdás napjához ugyancsak a tél közeledését kapcsolták. A népi mondás a következőképp figyelmeztetett:
Eljött immár Simon, Júdás, jaj neked, te pőregatyás!
A tréfásan fenyegető regula arra utalt, hogy ekkorra már nem ártott elővenni a melegebb ruhadarabokat.
- A természet is szolgáltatott jeleket. A későn lehulló faleveleket egyes vidékeken a kemény tél előhírnökének tekintették, míg az októberi mennydörgésből enyhébb téli időjárásra következtettek.
Valóban megjósolható októberben a fehér karácsony?
Bármennyire izgalmasak a régi magyar időjóslások, a tudomány mai állása szerint egyetlen októberi nap időjárásából nem lehet megbízhatóan megállapítani, hogy karácsonykor havazni fog-e.
A népi regulák évszázadok megfigyeléseit és a gazdálkodó közösségek tapasztalatait őrzik, de nem helyettesítik a meteorológiai előrejelzéseket. A december végi hóeséshez ráadásul a megfelelő hideg és a csapadék egyidejű jelenléte is szükséges.
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