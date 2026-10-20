Filléres házi trükkök fekete penész ellen: így gombátlaníthatod az egész lakást

Cikkünkben szó lesz arról, hogyan végezhető el a fekete penész eltávolítása egyszerű, otthoni szerekkel;

mely filléres praktikák segíthetnek a makacs penészfoltok eltávolításában;

milyen tüneteket okozhat az úgynevezett feketepenész-mérgezés, és mikor érdemes szakértőhöz fordulni.

Amikor a penész a falon vagy az ablak körül megjelenik, a legtöbben azonnal valamilyen erős tisztítószer után nyúlnak, pedig számos fekete penész elleni szer készülhet otthoni alapanyagokból! Mutatjuk, hogyan!

Nem mindig kell drága vegyszer a fekete penész ellen: az ecet és a szódabikarbóna is hatékony fegyver lehet. Fotó: 123RF

A fekete penész elleni harc a kiváltó ok kezelésével kezdődik

Szakértők szerint a háztartásban megtalálható hozzávalók elegendők lehetnek a kisebb penészfoltok eltávolításához, feltéve, hogy a nedvesség forrását is megszüntetjük. A CDC szakmai oldal szerint a penész elleni harcban nemcsak a tisztítás, hanem a kiváltó ok kezelése is kulcsfontosságú. Mutatunk három olyan módszert, amellyel kezelheted az otthoni gombahelyzetet, és néhány hasznos tippet adunk ahhoz is, mit tegyél, hogy ne jelenjen meg újra a fekete penész.

1. Fekete penész eltávolítása ecettel

Ha arra a kérdésre keresed a választ, hogyan tüntethető el a fekete penész, az egyik legegyszerűbb válasz, hogy ecettel. A savanyítószert öntsd szórófejes flakonba, majd permetezd közvetlenül az érintett felületre. Hagyd hatni legalább egy órán át, majd töröld át a területet egy nedves ronggyal. Az ecet különösen hasznos lehet csempén, ablakkereten és más kemény felületeken. A wikihow útmutatója alapján az ecet a kisebb kiterjedésű penészesedés esetén eredményes házi oldószer lehet.

2. Szódabikarbóna a makacsabb penészfoltok ellen

A penészfolt eltávolításának másik népszerű eszköze a szódabikarbóna. Készíts sűrű pasztát szódabikarbónából és egy kevés ecetből, majd vidd fel a keveréket a problémás területre. Néhány perc után egy kefével vagy szivaccsal dörzsöld át a felületet. Ez különösen a fugák és a kisebb repedések esetében lehet hatékony, ahol a penész szívesen megtelepszik.

3. A hidrogén-peroxid is segíthet

Ha kipróbálnál valamit mást is, akkor a 3 százalékos hidrogén-peroxid szintén hasznos házi megoldás lehet. Permetezd a penész által érintett felületre, hagyd hatni, majd alaposan töröld le. A szakértők szerint elsősorban kisebb felületi szennyeződéseknél lehet eredményes, például fürdőszobai csempén vagy szilikon tömítések környékén.