A szakértő rántotta le a leplet: erre utal, ha valaki állandóan feketében jár

Tudtad, hogy a színeknek mennyire kiemelkedő szerepe van az életünkben? A színpszichológia egy olyan terület, amely segít megérteni, miért nyúlunk ösztönösen bizonyos árnyalatokhoz életünk különböző szakaszaiban, a mindennapi öltözködési szokásaink pedig gyakran tükrözik a hangulatunkat, az önbizalmunkat vagy épp a vágyunkat, hogy elrejtőzzünk a világ elől. Iwona Sasin, pszicho-stylist és stílusmentor, egy beszélgetés során tért ki a fekete szín fontosságára a ruhatárban. A szakértő ekkor új megvilágításba helyezte, hogyan használjuk a ruhákat a környezetünkkel való kapcsolataink és a saját komfortérzetünk szabályozására.

Fekete ruha: mit jelent, ha mindennap ezt viseljük?

Fotó: Unsplash / Rana Sawalha

Fekete ruha: mit jelent, ha mindennap ezt viseljük?

A szakértő ekkor kifejtette, hogy a fekete egyfajta szűrőként működik a többi emberrel való interakciókban, lehetővé téve számunkra, hogy korlátozzuk a magunkról szóló információkat.

A fekete korlátozhatja a körülöttünk lévőknek küldött információk mennyiségét. Nem versenyez a figyelemért, mint az intenzív vörös, narancssárga vagy rózsaszín. Egyesek számára ez nagyon kényelmes lehet. Nem mindenkinek tetszik, ha a ruhája válik a beszélgetés témájává, vagy ha a megjelenése azonnal magával ragadja a tekintetet

– mondta el a pszicho-stylist.

Egy fekete ruha azt üzenheti, hogy 'itt vagyok', anélkül, hogy azt mondaná, 'kérlek, nézz rám'. Ez egy apró különbség, de óriási hatással lehet a társas interakciókra. Az öltözék nemcsak vonzhatja a figyelmet, hanem szabályozhatja is azt

– tette hozzá a szakértő, majd úgy folytatta, ennek pszichológiai szempontból is megvan a maga értéke.

Naponta tucatnyi döntést kell meghoznunk a munkával, a kapcsolatokkal, a felelősségekkel és a megjelenésünkkel kapcsolatban. Az ismétlődő öltözködési mód korlátozhatja ezeknek az apró döntéseknek a számát. A fekete ruhatár ezért nemcsak esztétikai kérdés, hanem egy módja az energia megtakarításának. Nem kell azon tűnődni, hogy az egyik szín passzol-e a másikhoz. Nem kell ellenőrizni, hogy a stílus túl merész-e, vagy hogy mások elfogadják-e. Nyilvánvaló, hogy a fekete működik

- mondta el Sasin, kiemelve, egyetlen szín dominanciája a ruhatárban még nem egyenlő a személyiségünk teljes diagnózisával, inkább csak arra való ösztönzés, hogy jobban megismerjük önmagunkat.

A szín nem egy pszichológiai teszt, és nem teszi lehetővé egy személy diagnosztizálását. Megfigyelhetjük azonban a saját reakcióinkat a színekre és a helyzetekre, amelyekben azokat kiválasztjuk

- zárta a mondandóját Iwona Sasin.