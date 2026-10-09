Riasztó jelentés: kihaló állatok, pusztuló élőhelyek – Magyarországon is nagy a baj, ezek a fajok végleg eltűnhetnek

- A WWF jelentése több ezer gerinces faj több tízezer állományának adatait dolgozta fel.
- A legnagyobb, 85 százalékos átlagos visszaesést az édesvízi állatpopulációknál mérték.
- Magyarországon a rákosi vipera, egyes ritka orchideák és a vizes élőhelyekhez kötődő fajok is veszélyben vannak.
- Az élőhelyek pusztulása, a szárazság, az intenzív mezőgazdaság és az éghajlatváltozás együttesen súlyosbítják a helyzetet.
- A természetvédelmi programok ugyanakkor bizonyítják, hogy megfelelő beavatkozásokkal egyes állományok megmenthetők.
A fenntarthatóság ma már nem csupán a környezetvédelem egyik kulcskérdése, hanem a természet fennmaradásának záloga is. A WWF friss jelentése riasztó képet fest a Föld élővilágának állapotáról, és Magyarországon is egyre több faj kerül veszélybe. De mely állatok és növények jövője forog kockán, és mit tehetünk a pusztulás megállításáért?
Fenntarthatóság? Megdöbbentő számok: mit jelent valójában a 73 százalékos fajpusztulás?
A WWF Élő Bolygó Jelentése ismét arra figyelmeztet, hogy az emberi tevékenység alapjaiban változtatja meg a Föld élővilágát. A Londoni Zoológiai Társaság által összeállított Élő Bolygó Index 5790 gerinces faj 35 803 megfigyelt populációjának változását követi 1970 és 2022 között. Az összesített mutató szerint ezeknek az állományoknak az átlagos mérete 73 százalékkal csökkent. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a Föld összes vadon élő állatának 73 százaléka elpusztult. A szám a vizsgált állományok méretváltozásából számított indexet fejezi ki, nem az egyedek globális összlétszámának csökkenését.
A különbség fontos, de a következtetés így is nyugtalanító: számos állatfaj egykor népes állományai zsugorodnak, miközben egyre több élőhely veszít természetes működőképességéből.
A folyók és tavak élővilága szenvedte el a legnagyobb veszteséget
Fajpusztulás tekintetében a legrosszabb helyzetben az édesvízi élővilág van. A WWF szerint a folyókban, tavakban és más édesvízi rendszerekben élő, megfigyelt gerincesállat-populációk átlagos mérete 85 százalékkal esett vissza.
A folyószabályozás, a gátak, a vízkivételek, a szennyezés és a vizes élőhelyek kiszáradása mind hozzájárulnak a veszteséghez. Ha egy folyó természetes ártere eltűnik, nemcsak a halak szaporodóhelyei szűkülnek, hanem a kétéltűek, a vízimadarak és számos gerinctelen faj életfeltételei is romlanak.
A szárazföldi populációknál 69, a tengeri állományoknál 59 százalékos átlagos csökkenést mutatott ki a jelentés. Latin-Amerikában és a Karib-térségben a regionális index 95 százalékos visszaesést jelez.
A fő okok között az élőhelyek átalakítása, a túlzott hasznosítás, az éghajlatváltozás, a környezetszennyezés és az idegenhonos inváziós fajok terjedése szerepel.
Kipusztuló fajok Magyarországon
Hazánkban a természet pusztulása sokszor kevésbé látványos. Nem feltétlenül egy nagytestű állat eltűnésével kezdődik, hanem egy kiszáradó mocsárral, egy beszántott gyeppel vagy egy olyan erdővel, amelyben egyre kevesebb az idős fa.
A magyar állami természetvédelem 2025-ben elkészített országjelentése 212 uniós jelentőségű faj és 45 természetes élőhelytípus állapotát vizsgálta a 2019–2024-es időszakra vonatkozóan. Ez fontos országos adatbázis, de nem terjed ki Magyarország valamennyi vadon élő fajára.
A védettség és a veszélyeztetettség sem ugyanazt jelenti: egy jogszabály alapján védett faj állománya lehet viszonylag stabil, míg más fajok néhány elszigetelt élőhelyen próbálnak fennmaradni. A hazai példák különösen jól mutatják, hogy sokszor nem egyetlen állat vagy növény megmentéséről, hanem egy egész élőhely megőrzéséről van szó.
Rákosi vipera: a magyar puszták egyik legritkább lakója
A rákosi vipera egykor jóval elterjedtebb volt a Kárpát-medence füves területein. Napjainkban Magyarországon elsősorban a Kiskunságban és a Hanságban maradtak fenn állományai.
Ez a kis termetű, rejtőzködő kígyó különösen érzékeny a gyepek állapotára. A mezőgazdasági területek terjeszkedése, a gyepek feltörése, az intenzív kaszálás és az élőhelyek feldarabolódása drasztikusan visszaszorította.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakmai közleményében ismertetett kutatások szerint 2004-ben a hazai állomány becsült nagysága alig érte el az 500 egyedet. Ez történeti becslés, nem a jelenlegi egyedszám.
A fajt ma a szárazodás, a cserjésedés, az inváziós növények és egyes ragadozók hatása is veszélyezteti. A természetvédők élőhely-helyreállítással, célzott területkezeléssel és tenyésztési-visszatelepítési programokkal dolgoznak a fennmaradásán.
Túzok: a mezőgazdasági munkák is veszélyeztetik
Magyarország egyik legkülönlegesebb madara a túzok, amelynek fontos élőhelyei találhatók a Hortobágyon, a Nagykunságban és a Kiskunságban. A hatalmas testű madár fennmaradásához kiterjedt, zavartalan füves és mezőgazdasági területekre van szükség.
A túzok egyik legnagyobb problémája, hogy a talajon fészkel. Ha a mezőgazdasági gépek a költési időszakban dolgoznak, a tojások és a fiókák könnyen elpusztulhatnak. Emellett a légvezetékekkel történő ütközés és az élőhelyek feldarabolódása is veszélyt jelent.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület adatai szerint egy 2016 és 2024 között zajló természetvédelmi projekt keretében 35 kilométernyi légvezetéket váltottak ki földkábellel a túzok védelme érdekében.
A madár megóvásában a gazdálkodók szerepe is kulcsfontosságú: a megfelelő időzítésű kaszálás és a fészkelőhelyek kímélése közvetlenül javíthatja a szaporodási esélyeit.
Boldogasszony papucsa: a magyar erdők ritka orchideája
Nemcsak az állatok, hanem a hazai növényvilág ritkaságai is komoly veszélyekkel néznek szembe. A boldogasszony papucsa, más néven papucskosbor, Magyarország egyik leglátványosabb, fokozottan védett orchideája. Különösen értékes állományai élnek a Bükkben, ahol az erdei élőhelyek állapota döntően befolyásolja a fennmaradását.
A növény érzékeny a fényviszonyok megváltozására, a szárazodásra és az erdőgazdálkodás egyes hatásaira. Ráadásul a kíváncsi kirándulók és természetfotósok is akaratlanul kárt tehetnek benne, ha letapossák a környezetét.
A Bükki Nemzeti Park egyik természetvédelmi dokumentuma szerint egy vizsgált bükki Natura 2000 területen a 2019-es felmérés alapján három fennmaradt előfordulási helyet tartottak számon, és mindhárom állomány csökkenő tendenciát mutatott. A természetvédők ezért egyes élőhelyeket külön is óvnak, és a látogatást szigorúan szabályozzák.
Tartós szegfű: egy magyar növény, amely sehol máshol nem él a világon
A tartós szegfű azért különleges, mert a Duna–Tisza köze bennszülött növényfaja: természetes előfordulása ehhez a magyarországi tájhoz kötődik. A homokpusztákon élő, rózsaszínes virágú növényt a természetes gyepek eltűnése, az idegenhonos növények térhódítása és az élőhelyek leromlása fenyegeti.
A Kiskunsági Nemzeti Park korábbi monitorozási adatai szerint két vizsgált állományban is jelentős visszaesést észleltek. Jakabszálláson egy felméréskor mindössze 15 tövet, Nemesnádudvaron pedig 404 tövet számoltak. Ezek helyi, korábbi felmérési eredmények, nem a faj teljes jelenlegi hazai egyedszámát mutatják.
A Bócsa–Bugaci-homokpuszta természetvédelmi terve arra is figyelmeztet, hogy a selyemkóró és a bálványfa terjedése jelentősen átalakítja azokat a homoki élőhelyeket, amelyeken a tartós szegfű és számos más ritka faj él.
Alpesi gőte: a kiszáradó erdei tavacskák áldozata lehet
A WWF magyarországi példái között az alpesi gőte is szerepel. Ez a kétéltű hazánk hegyvidéki, erdős területein fordul elő, és szaporodásához kisebb, megfelelő vízborítású tavacskákra, vízállásokra van szüksége.
A tartós szárazság különösen nagy veszélyt jelenthet számára. Ha a szaporodóhelyek túl korán kiszáradnak, a lárvák nem tudják befejezni fejlődésüket.
Az erdei vízmegtartás ezért nem csupán tájvédelmi kérdés: egy-egy kis tó vagy időszakos vízállás megőrzése egész kétéltűállományok sorsát befolyásolhatja.
A farkas visszatérése megmutatja, hogy van remény
A WWF jelentése nem kizárólag a pusztulásról szól. A természetvédelmi eredmények között több állatfaj állományának helyreállását is bemutatja, például a tigrisek, egyes tengeri teknősök és a kékúszójú tonhalak esetében.
Magyarországon a farkas visszatérése az egyik figyelemre méltó példa. A nagyragadozó ismét jelen van az Északi-középhegység egyes erdős területein, ami azt mutatja, hogy megfelelő élőhelyek és védelem mellett egy korábban visszaszorult faj újra megtelepedhet.
A visszatérés ugyanakkor konfliktusokat is hozhat az állattartókkal, ezért a faj hosszú távú fennmaradásához nemcsak jogszabályi védelemre, hanem megelőző intézkedésekre és együttműködésre is szükség van.
Miért veszíthet az ember is, ha eltűnnek a fajok?
Az élővilág pusztulása nem csupán természetvédelmi probléma. A beporzó rovarok segítik a növények szaporodását, a vizes élőhelyek hozzájárulnak a víz visszatartásához, az egészséges erdők pedig mérséklik a hőséget és szenet tárolnak.
Ha ezek a rendszerek sérülnek, annak a mezőgazdaság, az ivóvízellátás és végső soron az emberek mindennapi élete is megérezheti a következményeit.
A WWF szerint a természet megóvásához az egyedi fajvédelmi programokon túl az élelmiszer-termelés, az energiaellátás és a pénzügyi döntések átalakítására is szükség van. A szervezet arra is figyelmeztet, hogy a biológiai sokféleség megőrzéséhez világszerte jelentős finanszírozás hiányzik.
A friss jelentés egyik fontos tanulsága, hogy a természet pusztulása nem elkerülhetetlen. A megfigyelt populációk körülbelül fele stabil vagy növekvő tendenciát mutat, és számos természetvédelmi beavatkozás már bizonyította hatékonyságát.
Magyarországon ez a gyakorlatban egy viperának otthont adó gyep megőrzését, egy túzokfészek körüli kaszálás elhalasztását vagy egy ritka orchidea élőhelyének védelmét jelentheti. A kérdés tehát nem csupán az, hány faj tűnhet el a következő évtizedekben, hanem az is, hányat tudunk még időben megmenteni.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: