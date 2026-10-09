Riasztó jelentés: kihaló állatok, pusztuló élőhelyek – Magyarországon is nagy a baj, ezek a fajok végleg eltűnhetnek

A WWF jelentése több ezer gerinces faj több tízezer állományának adatait dolgozta fel.

A legnagyobb, 85 százalékos átlagos visszaesést az édesvízi állatpopulációknál mérték.

Magyarországon a rákosi vipera, egyes ritka orchideák és a vizes élőhelyekhez kötődő fajok is veszélyben vannak.

Az élőhelyek pusztulása, a szárazság, az intenzív mezőgazdaság és az éghajlatváltozás együttesen súlyosbítják a helyzetet.

A természetvédelmi programok ugyanakkor bizonyítják, hogy megfelelő beavatkozásokkal egyes állományok megmenthetők.

A fenntarthatóság ma már nem csupán a környezetvédelem egyik kulcskérdése, hanem a természet fennmaradásának záloga is. A WWF friss jelentése riasztó képet fest a Föld élővilágának állapotáról, és Magyarországon is egyre több faj kerül veszélybe. De mely állatok és növények jövője forog kockán, és mit tehetünk a pusztulás megállításáért?

A fenntarthatóság közös ügyünk, mert a fajok eltűnése az emberiségre is komoly negatív hatással van.

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Fenntarthatóság? Megdöbbentő számok: mit jelent valójában a 73 százalékos fajpusztulás?

A WWF Élő Bolygó Jelentése ismét arra figyelmeztet, hogy az emberi tevékenység alapjaiban változtatja meg a Föld élővilágát. A Londoni Zoológiai Társaság által összeállított Élő Bolygó Index 5790 gerinces faj 35 803 megfigyelt populációjának változását követi 1970 és 2022 között. Az összesített mutató szerint ezeknek az állományoknak az átlagos mérete 73 százalékkal csökkent. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a Föld összes vadon élő állatának 73 százaléka elpusztult. A szám a vizsgált állományok méretváltozásából számított indexet fejezi ki, nem az egyedek globális összlétszámának csökkenését.

A különbség fontos, de a következtetés így is nyugtalanító: számos állatfaj egykor népes állományai zsugorodnak, miközben egyre több élőhely veszít természetes működőképességéből.

A folyók és tavak élővilága szenvedte el a legnagyobb veszteséget

Fajpusztulás tekintetében a legrosszabb helyzetben az édesvízi élővilág van. A WWF szerint a folyókban, tavakban és más édesvízi rendszerekben élő, megfigyelt gerincesállat-populációk átlagos mérete 85 százalékkal esett vissza.

A folyószabályozás, a gátak, a vízkivételek, a szennyezés és a vizes élőhelyek kiszáradása mind hozzájárulnak a veszteséghez. Ha egy folyó természetes ártere eltűnik, nemcsak a halak szaporodóhelyei szűkülnek, hanem a kétéltűek, a vízimadarak és számos gerinctelen faj életfeltételei is romlanak.

A szárazföldi populációknál 69, a tengeri állományoknál 59 százalékos átlagos csökkenést mutatott ki a jelentés. Latin-Amerikában és a Karib-térségben a regionális index 95 százalékos visszaesést jelez.