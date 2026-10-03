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fénykiállítás

Mesebeli fénypark nyílt Németországban: több mint 300 ragyogó installáció várja a látogatókat

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Pinokkió, Aladdin, Hófehérke és Szindbád is életre kel Németország egyik látványos fénykiállításán. A magdeburgi LUMAGICA idén egy különleges mesevilágba kalauzolja a látogatókat, ahol több mint 300 fényobjektum, zene és egy lézeres vízishow teszi látványossá az esti sétát a fényparkban.
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fénykiállításNémetországszabadtéri programfényparkcsaládi programadvent
  • A LUMAGICA fénypark 2026. október 2. és 2027. január 6. között látogatható a magdeburgi Elbauenparkban.
  • A mintegy 1,5–2 kilométeres útvonalon több mint 300 fényobjektum kapott helyet.
  • A „Magdeburger Märchenwelt” témának köszönhetően Pinokkió, Aladdin, Hófehérke és Szindbád története is megelevenedik.
  • A látványt külön komponált zene, interaktív állomások és az Angersee tavon bemutatott lézeres vízishow egészíti ki.
  • A teljes séta nagyjából 45–90 perc, az útvonal pedig akadálymentes és kerekesszékkel is bejárható.

Ahogy rövidülnek a nappalok, a németországi Magdeburg Elbauenparkja egészen más arcát mutatja. 2026. október 2. és 2027. január 6. között ismét megnyílik a LUMAGICA Magdeburg fénypark, amely az idei szezonban a „Magdeburger Märchenwelt”, azaz Magdeburg mesevilága témát kapta. A szervezők világpremierként mutatják be az új tematikát: a látogatók egy nagyjából 1,5–2 kilométeres útvonalon járhatják be a fényekkel megtöltött parkot. Útközben olyan ismert mese- és történethősök elevenednek meg fényinstallációk formájában, mint Pinokkió, Aladdin, Hófehérke vagy Szindbád.

németországi fénypark installációja
A németországi fénypark már várja a látogatókat. 
Fotó: Peter Gercke / NorthFoto

Több mint 300 fényobjektum ragyog a fényparkban

A LUMAGICA nem egyszerűen kivilágított park. Az útvonalon több mint 300 fényobjektum várja a látogatókat, az installációkat pedig külön erre az élményre komponált zenei világ egészíti ki.

Az egyik leglátványosabb programelem az Angersee tavon rendezett lézeres vízishow, amelyet kifejezetten erre a helyszínre terveztek. Emellett interaktív állomásokat is kialakítottak, így a fénypark nem pusztán néznivalót kínál, hanem a látogatókat is bevonja az élménybe.

A teljes séta körülbelül 45–90 percet vesz igénybe, attól függően, mennyi időt töltenek az egyes installációknál. A fénypark útvonala akadálymentes és kerekesszékkel is bejárható.

Egészen januárig látogatható a fénykiállítás

A LUMAGICA Magdeburg 2027. január 6-ig várja a látogatókat az Elbauenparkban. Októberben 18 órától, november elejétől 16 órától, november 21-től pedig már 15.30-tól megnyílik a park; a zárás 22 órakor, az utolsó belépés 20.30-kor van. December 24-én és 31-én zárva tart.

A családi program szabadtéri, és esőben is nyitva tart, ezért a szervezők időjárásnak megfelelő ruházatot és strapabíró lábbelit javasolnak.

Aki pedig ősszel vagy az adventi időszakban Magdeburgban jár, annak a LUMAGICA egészen más oldaláról mutathatja meg az Elbauenparkot: a nappali zöldterület sötétedés után fényekkel, zenével és jól ismert mesék világával telik meg.

Nézd meg galériánkat is a fényparkról:

Nagyjából 2 kilométeres sétát tehetünk a fényinstallációk között Magdeburgban.
Több mint 300 egyedileg kézzel készített fényszobor és installáció látható a fényparkban.
A park 2026. október 2. és 2027. január 6. között tart nyitva minden nap (szünnapok csupán december 24-én és 31-én vannak).
Nemcsak mesehősök, hanem tengeri állatok is megelevenednek a németországi fénykiállításon.
Sellők és mitikus lények ragyognak a sötétben, amelyek tökéletes fotótémát szolgáltatnak.
Olyan klasszikus mesehősök elevenednek meg fényből, mint Pinokkió, Aladdin, Hófehérke vagy Szindbád.
Nemcsak nézni lehet a fényeket, hanem vannak olyan pontok is, ahol a látogatók maguk irányíthatják a fényhatásokat vagy a színeket.
A fénypark minden korosztály számára élményteli kikapcsolódást ígér.
A park közepén lévő tónál (Angersee) egy teljesen új technológiájú lézeres vízi show-t és vetítéseket láthatnak a látogatók.
Galéria: Csodás fénypark nyílt Magdeburgban
Fotó: NorthFoto
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Nagyjából 2 kilométeres sétát tehetünk a fényinstallációk között Magdeburgban.

Magyarországon is rendszeresen vannak fénykiállítások, nézd meg milyen volt a tavalyi Lumina Park:

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