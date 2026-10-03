Mesebeli fénypark nyílt Németországban: több mint 300 ragyogó installáció várja a látogatókat

A LUMAGICA fénypark 2026. október 2. és 2027. január 6. között látogatható a magdeburgi Elbauenparkban.

A mintegy 1,5–2 kilométeres útvonalon több mint 300 fényobjektum kapott helyet.

A „Magdeburger Märchenwelt” témának köszönhetően Pinokkió, Aladdin, Hófehérke és Szindbád története is megelevenedik.

A látványt külön komponált zene, interaktív állomások és az Angersee tavon bemutatott lézeres vízishow egészíti ki.

A teljes séta nagyjából 45–90 perc, az útvonal pedig akadálymentes és kerekesszékkel is bejárható.

Ahogy rövidülnek a nappalok, a németországi Magdeburg Elbauenparkja egészen más arcát mutatja. 2026. október 2. és 2027. január 6. között ismét megnyílik a LUMAGICA Magdeburg fénypark, amely az idei szezonban a „Magdeburger Märchenwelt”, azaz Magdeburg mesevilága témát kapta. A szervezők világpremierként mutatják be az új tematikát: a látogatók egy nagyjából 1,5–2 kilométeres útvonalon járhatják be a fényekkel megtöltött parkot. Útközben olyan ismert mese- és történethősök elevenednek meg fényinstallációk formájában, mint Pinokkió, Aladdin, Hófehérke vagy Szindbád.

A németországi fénypark már várja a látogatókat.

Fotó: Peter Gercke / NorthFoto

Több mint 300 fényobjektum ragyog a fényparkban

A LUMAGICA nem egyszerűen kivilágított park. Az útvonalon több mint 300 fényobjektum várja a látogatókat, az installációkat pedig külön erre az élményre komponált zenei világ egészíti ki.

Az egyik leglátványosabb programelem az Angersee tavon rendezett lézeres vízishow, amelyet kifejezetten erre a helyszínre terveztek. Emellett interaktív állomásokat is kialakítottak, így a fénypark nem pusztán néznivalót kínál, hanem a látogatókat is bevonja az élménybe.

A teljes séta körülbelül 45–90 percet vesz igénybe, attól függően, mennyi időt töltenek az egyes installációknál. A fénypark útvonala akadálymentes és kerekesszékkel is bejárható.

Egészen januárig látogatható a fénykiállítás

A LUMAGICA Magdeburg 2027. január 6-ig várja a látogatókat az Elbauenparkban. Októberben 18 órától, november elejétől 16 órától, november 21-től pedig már 15.30-tól megnyílik a park; a zárás 22 órakor, az utolsó belépés 20.30-kor van. December 24-én és 31-én zárva tart.

A családi program szabadtéri, és esőben is nyitva tart, ezért a szervezők időjárásnak megfelelő ruházatot és strapabíró lábbelit javasolnak.