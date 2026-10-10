A fényvédő lett az új alapozó – ezt rontja el a legtöbb nő az arcvédelemben

A fényvédő termékek használata nemcsak nyaralások alakalmával fontos, hanem a mindennapi rutin része kell, hogy legyen. Igaz ez akkor is, ha felhős az ég, vagy csak a munkahelyedig sétálsz. A szmog és a városi környezet hatásai elég nagy kihívás elé állítják a bőrünket, így nem érdemes tovább rontani a helyzetet azzal, hogy nem alkalmazunk fényvédőt. Számos módszer létezik arra is, hogyan vegyítsük az arcápolási terméket a sminkünkkel: a fényvédő krémeket például egyszerűen összekeverhetjük az alapozónkkal, de létezik már alapozót tartalmazó és színezett fényvédő is.

A fényvédő termékek használata nemcsak nyaralások alakalmával fontos, hanem a mindennapi rutin része kell, hogy legyen.

Fotó: Slava Zolotko / Shutterstock

Fényvédő vagy alapozó? Létezik kettő az egyben

A napvédő krém védi a bőrt a káros UV-sugaraktól, úgynevezett barrierként működik, így a mindennapi bőrápolási rutin egyik legfontosabb része. Az alapozó olyan sminktermék, amelynek célja, hogy kiegyenlítse a bőrtónust, és sima alapot biztosítson a további kozmetikumok számára. Habár egyes alapozók tartalmaznak minimális fényvédőt, ez nem elég ahhoz, hogy megfelelően megvédd a bőrödet a Nap UVA és UVB sugarai ellen. Ideális esetben a fényvédő és az alapozó kombinációja nyújtja a legjobb védelmet a bőrnek az év 365 napján.

Miért lett a fényvédő az új alapozó?

A modern fényvédők már nem zsírosak, nem fehérítik el a bőrt, könnyen eloszlathatók, könnyűek, hidratálnak, sőt néhány termék bőrszínt kiegyenlítő hatással is bír. Vagyis a fényvédőd akár helyettesítheti is az alapozót, különösen nyáron, amikor a bőr jobban izzad és gyorsabban eltömődnek a pórusok.

Másrészt a fényvédelem nem csupán napozáskor fontos: a városi levegő, a szmog és a visszaverődő fények is terhelik a bőrt. Egy városi séta során is komoly UV-terhelés érhet, főleg az arcot, nyakat és dekoltázst. Ha nincs fényvédő rajtad, az idő előtti öregedés és a pigmentfoltok megjelenése szinte garantált.

Mit keress, ha városi használatra választasz fényvédőt?

Legalább SPF 50-es védelem.

PA++++ vagy széles spektrumú védelem: ne csak az UVB (leégés), hanem az UVA (öregedés) sugarak ellen is védjen!

Könnyű, nem komedogén formula: ne tömítse el a pórusokat, ne fényesedjen ki a nap folyamán.

Plusz pont, ha tartalmaz antioxidánsokat: ezek segítenek védeni a bőrt a szennyezés és a szabadgyökök ellen.

Nem irritáló, illat- és alkoholmentes változatok: ha érzékeny a bőröd, erre külön figyelj.

Tipikus hibák, amelyeket sokan elkövetnek

Csak reggel kenik fel a fényvédőt, és nem frissítik napközben – pedig 2-3 óránként újra kellene kenni.

A smink miatt inkább kihagyják a fényvédőt – holott ma már léteznek fényvédő spray-k vagy púderek, amelyekkel utólag is ráerősíthetsz a védelemre.

A nyak és a fül kimarad – pedig ezek is legalább annyira ki vannak téve az UV-sugárzásnak.

Ha eddig azt hitted, a fényvédő csak nyaraláskor fontos, ideje újragondolni a rutinodat. A városi élet is épp elég terhelést jelent a bőrödnek, így egy jól megválasztott fényvédő nemcsak megóv, de akár helyettesítheti is az alapozódat. A bőröd évekkel hálálja majd meg – ráncok és foltok nélkül.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: