A rettegett férfinátha: Tényleg létezik, vagy a tűrésküszöbbel van gond?

Mi az a férfinátha? Miért viselik nehezebben a férfiak az egyszerű megfázást, influenzát, mint a nők? Mutatjuk, mi állhat a jelenség hátterében!

A férfinátha kifejezés nem orvosi diagnózist jelent

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Gyakran használjuk a férfinátha kifejezést, de azt fontos tisztáznunk, hogy ez a jelenség, nem orvosi diagnózis.

A kifejezést arra a jól ismert jelenségre használjuk, amikor egy férfi egy hétköznapi megfázást vagy más enyhébb légúti betegséget a környezete szerint feltűnően nehezen visel.

A sztereotípia szerint miközben egy nő lázasan is megszervezi a család életét, a férfi már 36,9-es testhőmérsékletnél is végrendeletet fogalmaz. A kép azonban ennél jóval árnyaltabb.

Mi az a férfi megfázás, milyen tényezők miatt alakulhat ki férfi és női betegségek között ekkora különbség? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ!

Mi az a férfinátha?

A férfinátha tudományos vizsgálata azért sem egyszerű, mert nincs pontosan meghatározva, mit nevezünk annak. A köznyelv a megfázástól az influenzáig számos légúti fertőzésre használja a kifejezést, ezeket azonban a különböző vírusok okozzák, és a tüneteik súlyossága is eltérő lehet. Az viszont tény, hogy a férfi és a női immunrendszer működése között vannak különbségek. Ebben nemcsak a hormonok, hanem a genetika is szerepet játszik.

A kromoszómák miatt van minden?

Számos, az immunrendszer működését szabályozó gén az X-kromoszómán található. Mivel a nőknek két X-kromoszómájuk van, míg a férfiaknak csak egy, ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy a nőknél általában erőteljesebb a veleszületett és a szerzett immunválasz. Az ösztrogén bizonyos helyzetekben szintén fokozhatja az immunreakciót, míg a tesztoszteron mérsékelheti azt. Egy 87 ember részvételével végzett influenzavakcina-vizsgálatban például a nők erősebb ellenanyag-választ mutattak, míg a magasabb tesztoszteronszintű férfiaknál gyengébb választ mértek. Más kutatások szerint egyes oltások után a nők ellenanyagszintje akár kétszerese is lehet a férfiakénak.

Tényleg veszélyesebb, ha a férfi beteg?

Korántsem biztos, hogy a takaróba burkolózó párunk valóban sokkal rosszabbul érzi magát ugyanattól a vírustól, mint mi. Egy 164 egészséges önkéntes bevonásával készült influenzavírus-vizsgálatban például éppen a nők számoltak be több tünetről: a férfiaknál átlagosan 0,80, a nőknél 0,96 volt a tünetek előfordulását mérő érték, és az általuk jelzett tünetek száma is magasabb volt. Egy akut orrmelléküreg-gyulladást vizsgáló kutatásban pedig a nők kezdetben nagyobb tünetterhelésről számoltak be, ugyanakkor gyorsabban javult az állapotuk. Vagyis nem jelenthetjük ki, hogy a férfiak minden náthát vagy influenzát súlyosabban élnek meg. A biológiai nem hatással lehet az immunrendszer működésére és bizonyos fertőzések lefolyására, de hogy ki mennyire szenved, abban az életkor, az általános egészségi állapot, a korábbi immunitás és számos más tényező is szerepet játszik.