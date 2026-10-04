Ez az apró európai sziget a zabolátlan természet rajongóinak új kedvence, ahol több a juh, mint az ember

Tórshavn, a világ egyik legkisebb fővárosa fűtetős faházakkal, galériával és zöld parkkal vár.

A Sørvágsvatn-tó a sziklákról nézve olyan optikai csalódást kelt, mintha a tenger felett lebegne.

Az Eysturoyartunnulin alagútban található a világ egyetlen tenger alatti, megvilágított körforgalma.

A Dániához tartozó, 18 vulkáni eredetű szigetből álló szigetcsoport az Izland, Skócia és Norvégia közötti vizeken fekszik. A nagyjából 50 000 lakosra mintegy 80 000 juh jut, így nem véletlen, hogy a helyiek szerint a gyapjú a szigetek aranya, ahogy az sem, hogy Feröer neve magyarra fordítva Juh-szigetek. A természeti adottságok és a sajátos építészet miatt a Feröer-szigetek látnivalói között egyaránt találsz lenyűgöző tengeri kanyonokat és füves tetős faházakat. Az alábbiakban bemutatjuk a legfontosabb nevezetességeket.

A Feröer-szigetek látnivalói elsősorban az északi szigetcsoport fekvésében, illetve vadregényes és lenyűgöző természeti értékeiben mutatkoznak meg.

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Melyek a Feröer-szigetek látnivalói a fővárosban, Tórshavnban?

Streymoy szigetén fekszik a világ egyik legkisebb fővárosa, Tórshavn, amely a környező községekkel együtt nagyjából 20 000 lakost számlál. A kikötőben található Tinganes-félsziget a város legrégebbi része. A kanyargós, szűk utcákban régi, fűvel borított tetővel ellátott faházak állnak, sőt a helyi kormányzat sötétvörös épületei is itt találhatók.

Torshavn, a Feröer-szigetek fővárosa egy hangulatos kikötőváros, amelynek legrégebbi része a tengerbe nyúló félsziget, annak fűtetős házaival.

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A kultúra iránt érdeklődőknek a park szélén fekvő Listasavn Føroya Nemzeti Galéria kínál programot, ahol 1600 négyzetméteren mutatják be a feröeri művészet legjelentősebb festményeit, grafikáit és szobrait. Az 1983-ban megnyitott Norðurlandahúsið (Észak Háza) kulturális központ üvegfrontjával és jellegzetes füves tetejével tűnik ki, és koncerteknek, kiállításoknak ad otthont.

Tórshavn kikötővárosának látképére egyaránt jelemző a skandináv és az angol halászfavak hangulata.

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Tórshavn zöld oázisa a Viðarlundin park. Mivel a szigetek területének mindössze 0,06 százalékát borítja erdő, a fenyőkkel és égerfákkal betelepített, a juhoktól elzárt park igazi ritkaság. A városban kézműves sörfőzde, valamint könyvesbolt hangulatú kávézó várja a látogatókat.

A Feröer-szigeteken több a juh, mint az ember, a helyiek számára pedig az állat az egyik legfontosabb bevételi forrás.

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A lebegő tó és a tengerparti sziklák világa

A Vágar-szigeten található Sørvágsvatn (más néven Leitisvatn), a szigetcsoport legnagyobb, 3,6 négyzetkilométeres tava. A Trælanípa-szikláról nézve olyan optikai csalódás keletkezik, mintha a tó 30 méterrel az Atlanti-óceán felett lebegne. A jelenséget a tengerszint feletti magasság, a meredek sziklafalak és a Bøsdalafossur-vízesés együttes látószöge hozza létre.