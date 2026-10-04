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európai utazás

Ez az apró európai sziget a zabolátlan természet rajongóinak új kedvence, ahol több a juh, mint az ember

17 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Fedezd fel az Északi-atlanti-óceán rejtett kincsét, ahol a meredek sziklafalak és a zöldellő füves házetők világa vár! A Feröer-szigetek látnivalói felejthetetlen élményt nyújtanak mindazoknak, akik háborítatlan természetre és különleges skandináv hangulatra vágynak.
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európai utazásDániaFeröer-szigetek
  • Tórshavn, a világ egyik legkisebb fővárosa fűtetős faházakkal, galériával és zöld parkkal vár.
  • A Sørvágsvatn-tó a sziklákról nézve olyan optikai csalódást kelt, mintha a tenger felett lebegne.
  • Az Eysturoyartunnulin alagútban található a világ egyetlen tenger alatti, megvilágított körforgalma.

A Dániához tartozó, 18 vulkáni eredetű szigetből álló szigetcsoport az Izland, Skócia és Norvégia közötti vizeken fekszik. A nagyjából 50 000 lakosra mintegy 80 000 juh jut, így nem véletlen, hogy a helyiek szerint a gyapjú a szigetek aranya, ahogy az sem, hogy Feröer neve magyarra fordítva Juh-szigetek. A természeti adottságok és a sajátos építészet miatt a Feröer-szigetek látnivalói között egyaránt találsz lenyűgöző tengeri kanyonokat és füves tetős faházakat. Az alábbiakban bemutatjuk a legfontosabb nevezetességeket.

A Feröer-szigetek látnivalói elsősorban természei szépségében nyilvánulnak meg.
A Feröer-szigetek látnivalói elsősorban az északi szigetcsoport fekvésében, illetve vadregényes és lenyűgöző természeti értékeiben mutatkoznak meg. 
Fotó: Shutterstock

Melyek a Feröer-szigetek látnivalói a fővárosban, Tórshavnban?

Streymoy szigetén fekszik a világ egyik legkisebb fővárosa, Tórshavn, amely a környező községekkel együtt nagyjából 20 000 lakost számlál. A kikötőben található Tinganes-félsziget a város legrégebbi része. A kanyargós, szűk utcákban régi, fűvel borított tetővel ellátott faházak állnak, sőt a helyi kormányzat sötétvörös épületei is itt találhatók.

Tórshavn, a Feröer-szigetek fővárosában kikötője és óvárosa.
Torshavn, a Feröer-szigetek fővárosa egy hangulatos kikötőváros, amelynek legrégebbi része a tengerbe nyúló félsziget, annak fűtetős házaival. 
Fotó: Shutterstock

A kultúra iránt érdeklődőknek a park szélén fekvő Listasavn Føroya Nemzeti Galéria kínál programot, ahol 1600 négyzetméteren mutatják be a feröeri művészet legjelentősebb festményeit, grafikáit és szobrait. Az 1983-ban megnyitott Norðurlandahúsið (Észak Háza) kulturális központ üvegfrontjával és jellegzetes füves tetejével tűnik ki, és koncerteknek, kiállításoknak ad otthont.

Tórshavn kikötővárosának látképe halászhajókkal.
Tórshavn kikötővárosának látképére egyaránt jelemző a skandináv és az angol halászfavak hangulata. 
Fotó: Shutterstock

Tórshavn zöld oázisa a Viðarlundin park. Mivel a szigetek területének mindössze 0,06 százalékát borítja erdő, a fenyőkkel és égerfákkal betelepített, a juhoktól elzárt park igazi ritkaság. A városban kézműves sörfőzde, valamint könyvesbolt hangulatú kávézó várja a látogatókat.

Juhok a Feröer-szigeteken, a háttrben a tenger.
A Feröer-szigeteken több a juh, mint az ember, a helyiek számára pedig az állat az egyik legfontosabb bevételi forrás. 
Fotó: Shutterstock

A lebegő tó és a tengerparti sziklák világa

A Vágar-szigeten található Sørvágsvatn (más néven Leitisvatn), a szigetcsoport legnagyobb, 3,6 négyzetkilométeres tava. A Trælanípa-szikláról nézve olyan optikai csalódás keletkezik, mintha a tó 30 méterrel az Atlanti-óceán felett lebegne. A jelenséget a tengerszint feletti magasság, a meredek sziklafalak és a Bøsdalafossur-vízesés együttes látószöge hozza létre.

A Traelanipa-szikla a "lebegő" óval a Feröer-szigeteken.
A Feröer-szigetek egyik legkedveltebb túraútvonala, amely a Traelanipa-sziklához vezet, ahonnan elképesztő panoráma nyílik a "lebegő" Leitisvatn-tóra.
Fotó: Shutterstock
  • Megközelítés: a nemzetközi repülőtértől 7 kilométerre fekvő Miðvágur faluból indul egy 7 kilométeres gyalogtúra a Trælanípa-sziklához és a vízeséshez.
  • Lehetőségek a tavon: kajakozás, 3 órás hajókirándulás, túrázás a tó mellett.
  • Környékbeli látnivalók: Vágar szigetén található a Múlafossur-vízesés is, ahová a 8 kilométeres „Postás útja” túra vezet. A szomszédos Mykines-szigeten június közepétől augusztus közepéig papagájtájók figyelhetők meg a sziklákon.
Kopár Feröeri-táj sziklákkal, juhokkal és egy fűtetős házzal.
Hagyományos feröeri táj Gjogv falu mellett: a kopár táj egyhangúságát egy tradicionális fűtetős ház töri meg. 
Fotó: Shutterstock

Milyen egyedülálló közlekedési élményt kínálnak a szigetek?

A Feröer-szigetek látnivalói közötti közlekedés önmagában is különleges élményt nyújt a tenger alatti alagúthálózatnak köszönhetően. A szigeteket összekötő alagutak közül kiemelkedik az Eysturoyartunnulin, amelyben a világ első tenger alatti körforgalma található.

Ez a víz alatti csomópont nemcsak logisztikai remekmű, hanem művészeti alkotás is: a körforgalom központi oszlopát egy färöi művész, Tróndur Patursson fényművészeti szobrai és speciális világítása díszíti, miközben a járművekben egy erre a célra komponált helyi zenemű hallgatható. 

Nézd meg a videót is a vadregényes, de elbűvölő Feröer-szigetekről:

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