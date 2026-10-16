Krokodiltrágya, mézes tamponok, titkos főzetek és börtönbüntetés: így próbálták elkerülni a terhességet régen

Tiltott klinika 1916-ban: Margaret Sanger megnyitotta az USA első fogamzásgátló klinikáját, de a hatóságok tíz nap után bezárták, őt pedig börtönre ítélték.

Margaret Sanger megnyitotta az USA első fogamzásgátló klinikáját, de a hatóságok tíz nap után bezárták, őt pedig börtönre ítélték. Bizarr ókori receptek: az ókori Egyiptomban és Rómában krokodiltrágyás pesszáriumokkal, mézes gyapjútamponokkal és hátrafelé ugrálással próbálták elkerülni a terhességet.

az ókori Egyiptomban és Rómában krokodiltrágyás pesszáriumokkal, mézes gyapjútamponokkal és hátrafelé ugrálással próbálták elkerülni a terhességet. Szigorú középkori tilalmak: a keresztény egyház éveken át tartó kemény vezekléssel büntette a születésszabályozást, a nők mégis titkos növényi főzetekhez és amulettekhez nyúltak.

1916. október 16-án a New York-i Brooklyn Brownsville negyedében megnyitotta kapuit az Amerikai Egyesült Államok legelső fogamzásgátló klinikája. Margaret Sanger ápolónő és nőjogi aktivista kezdeményezése azonban mindössze tíz napig működhetett, mielőtt a hatóságok razziát tartottak és bezáratták az intézményt. A szövetségi Comstock-törvény értelmében a születésszabályozással kapcsolatos tájékoztatás és a fogamzásgátlás eszközeinek terjesztése illegálisnak, sőt obszcénnek számított, amiért Sangert és nővérét, Ethel Byrne-t harminc nap börtönbüntetésre ítélték.

Bár évszázadokkal ezelőtt a műtéti terhességmegszakítás még életveszélyes és ritka beavatkozásnak számított, a nemkívánt gyermekáldás megelőzését szolgáló fogamzásgátlás hiánya miatt sok nő kényszerült ilyen drasztikus lépésre.

Fotó: Wikipedia

Miért volt tiltott kísérlet a fogamzásgátlás?

A rövid nyitvatartás ellenére óriási volt az igény: alig több mint egy hét alatt mintegy 450–500 szegény sorsú bevándorló nő kapott ott tanácsadást és oktatást. A pert követő fellebbezések végül 1918-ban áttörést hoztak, amikor New York államban az orvosok jogot kaptak arra, hogy gyógyászati célból megfelelő eszközöket írjanak fel, Sanger pedig 1923-ban megalapította az USA első legálisan működő klinikáját is, megalapozva a mai Planned Parenthood hálózatot.

Bár a XX. században Sanger küzdelme nyitotta meg az utat, a nők már évezredekkel ezelőtt is mindent megtettek azért, hogy valamilyen formában irányítsák a termékenységüket – lássuk, milyen módszerekhez nyúltak az ókorban és a középkorban.

Fogamzásgátlási praktikák az ókorban és a középkorban

Az ókori és középkori társadalmakban a gyermekáldás kontrollálása létkérdés volt, ám a tudományos módszerek hiánya miatt a gyakorlat sokszor a babonák és a biológiai kísérletezés határán mozgott. A kor embere a legkülönfélébb, ma már megdöbbentő anyagokhoz és módszerekhez nyúlt, hogy elkerülje a nemkívánt terhességet.