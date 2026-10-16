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születésszabályozás

Krokodiltrágya, mézes tamponok, titkos főzetek és börtönbüntetés: így próbálták elkerülni a terhességet régen

48 perce
Olvasási idő: 10 perc
Fotó: 123RF
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Nézzük meg, miként alakult az emberiség története a termékenység szabályozása terén a legrégibb idők biológiai kísérleteitől egészen a modern kori korlátozásokig. Ismerd meg az orvostörténet legmeghökkentőbb fejezeteit, miközben a fogamzásgátlás mögött húzódó évezredes emberi küzdelmekre is fény derül.
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születésszabályozástermékenységfogamzásgátlás
  • Tiltott klinika 1916-ban: Margaret Sanger megnyitotta az USA első fogamzásgátló klinikáját, de a hatóságok tíz nap után bezárták, őt pedig börtönre ítélték.
  • Bizarr ókori receptek: az ókori Egyiptomban és Rómában krokodiltrágyás pesszáriumokkal, mézes gyapjútamponokkal és hátrafelé ugrálással próbálták elkerülni a terhességet.
  • Szigorú középkori tilalmak: a keresztény egyház éveken át tartó kemény vezekléssel büntette a születésszabályozást, a nők mégis titkos növényi főzetekhez és amulettekhez nyúltak.

1916. október 16-án a New York-i Brooklyn Brownsville negyedében megnyitotta kapuit az Amerikai Egyesült Államok legelső fogamzásgátló klinikája. Margaret Sanger ápolónő és nőjogi aktivista kezdeményezése azonban mindössze tíz napig működhetett, mielőtt a hatóságok razziát tartottak és bezáratták az intézményt. A szövetségi Comstock-törvény értelmében a születésszabályozással kapcsolatos tájékoztatás és a fogamzásgátlás eszközeinek terjesztése illegálisnak, sőt obszcénnek számított, amiért Sangert és nővérét, Ethel Byrne-t harminc nap börtönbüntetésre ítélték.

A fogamzásgátlás hiánya gyakran veszélyes terhessgmegszakításokhoz vezetett a múltban.
Bár évszázadokkal ezelőtt a műtéti terhességmegszakítás még életveszélyes és ritka beavatkozásnak számított, a nemkívánt gyermekáldás megelőzését szolgáló fogamzásgátlás hiánya miatt sok nő kényszerült ilyen drasztikus lépésre.
Fotó: Wikipedia

Miért volt tiltott kísérlet a fogamzásgátlás?

A rövid nyitvatartás ellenére óriási volt az igény: alig több mint egy hét alatt mintegy 450–500 szegény sorsú bevándorló nő kapott ott tanácsadást és oktatást. A pert követő fellebbezések végül 1918-ban áttörést hoztak, amikor New York államban az orvosok jogot kaptak arra, hogy gyógyászati célból megfelelő eszközöket írjanak fel, Sanger pedig 1923-ban megalapította az USA első legálisan működő klinikáját is, megalapozva a mai Planned Parenthood hálózatot. 

Bár a XX. században Sanger küzdelme nyitotta meg az utat, a nők már évezredekkel ezelőtt is mindent megtettek azért, hogy valamilyen formában irányítsák a termékenységüket – lássuk, milyen módszerekhez nyúltak az ókorban és a középkorban.

Fogamzásgátlási praktikák az ókorban és a középkorban

Az ókori és középkori társadalmakban a gyermekáldás kontrollálása létkérdés volt, ám a tudományos módszerek hiánya miatt a gyakorlat sokszor a babonák és a biológiai kísérletezés határán mozgott. A kor embere a legkülönfélébb, ma már megdöbbentő anyagokhoz és módszerekhez nyúlt, hogy elkerülje a nemkívánt terhességet.

Születésszabályozást népszerűsítő viktoriánus képeslap.
Viktoriánus képeslap, amely a születésszabályozást népszerűsíti.
Fotó: Wikipedia

Krokodiltrágya és mézes tamponok az ókori Egyiptomban és Rómában

A legrégebbi írásos emlékek tanúsága szerint a nők már a Kr. e. 1550-es évekbeli Ebers-papirusz idején is különféle hüvelyi pesszáriumokat alkalmaztak. A korabeli receptúrák alapanyagai között szerepelt a méz, a tejsavban gazdag aludttej, a timsó, valamint a krokodilok vagy elefántok ürüléke. Bár a trágya használata ma bizarrnak tűnik, a modern vizsgálatok szerint a savas vagy lúgos közeg valóban rendelkezhetett némi spermicid hatással. Ugyanakkor már ekkor használatban volt a kondom is. 

A görög-római világban Soranosz, az I. és II. század fordulóján élt neves nőgyógyász már határozottan különválasztotta a magzatelhajtást a megelőzéstől. Ő olajjal, mézzel vagy timsóval átitatott gyapjútamponokat ajánlott a méhszáj elzárására. Azonban a köztudatban szép számmal éltek hatástalan praktikák is, mint például a coitus utáni hétszeri hátrafelé ugrálás vagy a lélegzet visszatartása az adott pillanatban.

Szülés a közpkorban.
A középkorban nemcsak a fogamzásgátlás volt veszélyes, de maga a szülés is. 
Fotó: Wikipedia

Gyógynövények, mágia és szigorú egyházi büntetések a középkorban

A középkori Európában a keresztény egyház határozottan elítélt mindenféle mesterséges megtermékenyítés-gátló eljárást. A VI. és XI. század közötti penitenciálék (gyónási kézikönyvek) adatai alapján a fogamzásgátlás esetenként súlyosabb bűnnek számított, mint az abortusz: míg a magzat elhajtásáért rövidebb böjt járt, addig a megelőző szerek használatáért vagy a megszakított közösülésért akár háromtól tizenöt évig terjedő egyházi penzumot is kiszabhattak, amelyen keresztül az illetőnek szigorúan vezekelnie kellett.

Ókori kondom.
Már az ókori Egyiptomban is használtak kondomot, amely olívaolajba áztatott lenből készült. 
Fotó: Wikipedia

A szigorú tilalom dacára a mindennapokban éltek a módszerek. A XIV. századi pireneusi Montaillou falu inkvizíciós jegyzőkönyvei például felfedik, hogy a helyiek különféle amuletteket és növényi főzeteket vetettek be. Gyakran főztek tejes vagy sörös alaplében nehézszagú borókát (savint), amelynek abortív hatást tulajdonítottak. Az arisztokrácia körében eközben a külön hálóban alvás és a megszakított közösülés jelentette a legfőbb alternatívát a családméret kordában tartására.

A legalitásért és a biztonságos módszerekért vívott harc így évezredeken átívelő, küzdelmes utat járt be az ókori receptúráktól Margaret Sanger bátor kiállásáig. Ez az örökség figyelmeztet arra, hogy a születésszabályozáshoz való jog és a hiteles tájékoztatás nem magától értetődő kiváltság, hanem a női önrendelkezás alapköve. 

Nézd meg a videót is a témában:

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