Krokodiltrágya, mézes tamponok, titkos főzetek és börtönbüntetés: így próbálták elkerülni a terhességet régen

- Tiltott klinika 1916-ban: Margaret Sanger megnyitotta az USA első fogamzásgátló klinikáját, de a hatóságok tíz nap után bezárták, őt pedig börtönre ítélték.
- Bizarr ókori receptek: az ókori Egyiptomban és Rómában krokodiltrágyás pesszáriumokkal, mézes gyapjútamponokkal és hátrafelé ugrálással próbálták elkerülni a terhességet.
- Szigorú középkori tilalmak: a keresztény egyház éveken át tartó kemény vezekléssel büntette a születésszabályozást, a nők mégis titkos növényi főzetekhez és amulettekhez nyúltak.
1916. október 16-án a New York-i Brooklyn Brownsville negyedében megnyitotta kapuit az Amerikai Egyesült Államok legelső fogamzásgátló klinikája. Margaret Sanger ápolónő és nőjogi aktivista kezdeményezése azonban mindössze tíz napig működhetett, mielőtt a hatóságok razziát tartottak és bezáratták az intézményt. A szövetségi Comstock-törvény értelmében a születésszabályozással kapcsolatos tájékoztatás és a fogamzásgátlás eszközeinek terjesztése illegálisnak, sőt obszcénnek számított, amiért Sangert és nővérét, Ethel Byrne-t harminc nap börtönbüntetésre ítélték.
Miért volt tiltott kísérlet a fogamzásgátlás?
A rövid nyitvatartás ellenére óriási volt az igény: alig több mint egy hét alatt mintegy 450–500 szegény sorsú bevándorló nő kapott ott tanácsadást és oktatást. A pert követő fellebbezések végül 1918-ban áttörést hoztak, amikor New York államban az orvosok jogot kaptak arra, hogy gyógyászati célból megfelelő eszközöket írjanak fel, Sanger pedig 1923-ban megalapította az USA első legálisan működő klinikáját is, megalapozva a mai Planned Parenthood hálózatot.
Bár a XX. században Sanger küzdelme nyitotta meg az utat, a nők már évezredekkel ezelőtt is mindent megtettek azért, hogy valamilyen formában irányítsák a termékenységüket – lássuk, milyen módszerekhez nyúltak az ókorban és a középkorban.
Fogamzásgátlási praktikák az ókorban és a középkorban
Az ókori és középkori társadalmakban a gyermekáldás kontrollálása létkérdés volt, ám a tudományos módszerek hiánya miatt a gyakorlat sokszor a babonák és a biológiai kísérletezés határán mozgott. A kor embere a legkülönfélébb, ma már megdöbbentő anyagokhoz és módszerekhez nyúlt, hogy elkerülje a nemkívánt terhességet.
Krokodiltrágya és mézes tamponok az ókori Egyiptomban és Rómában
A legrégebbi írásos emlékek tanúsága szerint a nők már a Kr. e. 1550-es évekbeli Ebers-papirusz idején is különféle hüvelyi pesszáriumokat alkalmaztak. A korabeli receptúrák alapanyagai között szerepelt a méz, a tejsavban gazdag aludttej, a timsó, valamint a krokodilok vagy elefántok ürüléke. Bár a trágya használata ma bizarrnak tűnik, a modern vizsgálatok szerint a savas vagy lúgos közeg valóban rendelkezhetett némi spermicid hatással. Ugyanakkor már ekkor használatban volt a kondom is.
A görög-római világban Soranosz, az I. és II. század fordulóján élt neves nőgyógyász már határozottan különválasztotta a magzatelhajtást a megelőzéstől. Ő olajjal, mézzel vagy timsóval átitatott gyapjútamponokat ajánlott a méhszáj elzárására. Azonban a köztudatban szép számmal éltek hatástalan praktikák is, mint például a coitus utáni hétszeri hátrafelé ugrálás vagy a lélegzet visszatartása az adott pillanatban.
Gyógynövények, mágia és szigorú egyházi büntetések a középkorban
A középkori Európában a keresztény egyház határozottan elítélt mindenféle mesterséges megtermékenyítés-gátló eljárást. A VI. és XI. század közötti penitenciálék (gyónási kézikönyvek) adatai alapján a fogamzásgátlás esetenként súlyosabb bűnnek számított, mint az abortusz: míg a magzat elhajtásáért rövidebb böjt járt, addig a megelőző szerek használatáért vagy a megszakított közösülésért akár háromtól tizenöt évig terjedő egyházi penzumot is kiszabhattak, amelyen keresztül az illetőnek szigorúan vezekelnie kellett.
A szigorú tilalom dacára a mindennapokban éltek a módszerek. A XIV. századi pireneusi Montaillou falu inkvizíciós jegyzőkönyvei például felfedik, hogy a helyiek különféle amuletteket és növényi főzeteket vetettek be. Gyakran főztek tejes vagy sörös alaplében nehézszagú borókát (savint), amelynek abortív hatást tulajdonítottak. Az arisztokrácia körében eközben a külön hálóban alvás és a megszakított közösülés jelentette a legfőbb alternatívát a családméret kordában tartására.
A legalitásért és a biztonságos módszerekért vívott harc így évezredeken átívelő, küzdelmes utat járt be az ókori receptúráktól Margaret Sanger bátor kiállásáig. Ez az örökség figyelmeztet arra, hogy a születésszabályozáshoz való jog és a hiteles tájékoztatás nem magától értetődő kiváltság, hanem a női önrendelkezás alapköve.
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