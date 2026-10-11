A fokhagyma ültetése ősszel 14 egyszerű lépésben

1. Miért éri meg a fokhagyma ültetése ősszel?

Ha szeretnénk jövőre saját, illatos fokhagymát szüretelni, akkor már idén ősszel érdemes munkához látnunk, hogy a gerezdek a tél folyamán meggyökeresedjenek, tavasszal pedig majd növekedésnek indulhassanak. Eláruljuk, mire érdemes odafigyelni, hogy következő évben bőséges termésben legyen részünk.

Mikor kell elültetni a fokhagymát?

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2. A fokhagymát mikor kell ültetni?

Az október és november eleje jó időpont a fokhagyma duggatására, így a gerezdek még a tél beállta és az első komolyabb fagyok előtt meggyökeresedhetnek. Fontos azonban, hogy ne siessük el a munkát, mert ha túl korán kerülnek a földbe, a cikkelyek még ősszel erőteljes hajtásnak indulhatnak, amelyet a hideg könnyebben károsíthat.

3. Így kerülhetjük el az őszi fokhagyma betegségeit

A szép fej nagyobb eséllyel hoz bő termést, így nagy, kemény, egészséges, sérülésektől és rothadástól mentes gerezdeket válasszunk. A nagyobb ültetési fokhagymaszemekből általában szebb növény fejlődik, így megéri keresgélni a jövő évi eredmény érdekében.

4. Őszi fokhagyma ültetésre ne boltit válasszunk!

A zöldségesnél vásárolt zöldség nem mindig ideális ültetésre, ráadásul a magyar jogszabály külön megkülönbözteti a fogyasztási célú és a szaporításra szánt fokhagymát; a szaporítóanyagra külön minőségi követelmények vonatkozna. Éppen ezért kifejezetten ültetési célra szánt szaporítóanyagot választunk, amelyet kertészetekben, gazdaboltokban vagy vetőmag-szaküzletekben is beszerezhetünk, ahol ráadásul hasznos tanácsokkal is ellátnak majd bennünket a termesztéssel kapcsolatban.

5. Hova érdemes ültetni a fokhagymát?

Árnyékos zug helyett napos ágyást keressünk ennek a méltán népszerű gyógy- és fűszernövénynek. Olyan helyet válasszunk, ahol a tenyészidőszak során bőségesen éri a napfény, így a növény erőteljesen fejlődhet, és szép, egészséges fejeket nevelhet majd. Ne ültessük magas, nagy lombú növények közvetlen közelébe sem, amelyek idővel leárnyékolhatják, és értékes napfényt vehetnek el tőle.

6. A laza földbe tegyük őket

A pangó víz az egyik legnagyobb ellensége ennek a növénynek, ezért jó vízáteresztő, laza, morzsalékos talajban érzi magát igazán jól. A kötött, vízben álló földben könnyebben rothadhatnak a gerezdek, ezért ha a kertünk talaja nehéz, érdemes javítani a szerkezetén. Mivel télen is a földben marad, ezért különösen fontos, hogy a csapadék ne gyűljön össze körülötte. Ha szükséges, emelt ágyásban vagy kissé magasabb fekvésű területen neveljük.