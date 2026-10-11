A fokhagyma ültetése ősszel 14 egyszerű lépésben

1. Miért éri meg a fokhagyma ültetése ősszel?
Ha szeretnénk jövőre saját, illatos fokhagymát szüretelni, akkor már idén ősszel érdemes munkához látnunk, hogy a gerezdek a tél folyamán meggyökeresedjenek, tavasszal pedig majd növekedésnek indulhassanak. Eláruljuk, mire érdemes odafigyelni, hogy következő évben bőséges termésben legyen részünk.
2. A fokhagymát mikor kell ültetni?
Az október és november eleje jó időpont a fokhagyma duggatására, így a gerezdek még a tél beállta és az első komolyabb fagyok előtt meggyökeresedhetnek. Fontos azonban, hogy ne siessük el a munkát, mert ha túl korán kerülnek a földbe, a cikkelyek még ősszel erőteljes hajtásnak indulhatnak, amelyet a hideg könnyebben károsíthat.
3. Így kerülhetjük el az őszi fokhagyma betegségeit
A szép fej nagyobb eséllyel hoz bő termést, így nagy, kemény, egészséges, sérülésektől és rothadástól mentes gerezdeket válasszunk. A nagyobb ültetési fokhagymaszemekből általában szebb növény fejlődik, így megéri keresgélni a jövő évi eredmény érdekében.
4. Őszi fokhagyma ültetésre ne boltit válasszunk!
A zöldségesnél vásárolt zöldség nem mindig ideális ültetésre, ráadásul a magyar jogszabály külön megkülönbözteti a fogyasztási célú és a szaporításra szánt fokhagymát; a szaporítóanyagra külön minőségi követelmények vonatkozna. Éppen ezért kifejezetten ültetési célra szánt szaporítóanyagot választunk, amelyet kertészetekben, gazdaboltokban vagy vetőmag-szaküzletekben is beszerezhetünk, ahol ráadásul hasznos tanácsokkal is ellátnak majd bennünket a termesztéssel kapcsolatban.
5. Hova érdemes ültetni a fokhagymát?
Árnyékos zug helyett napos ágyást keressünk ennek a méltán népszerű gyógy- és fűszernövénynek. Olyan helyet válasszunk, ahol a tenyészidőszak során bőségesen éri a napfény, így a növény erőteljesen fejlődhet, és szép, egészséges fejeket nevelhet majd. Ne ültessük magas, nagy lombú növények közvetlen közelébe sem, amelyek idővel leárnyékolhatják, és értékes napfényt vehetnek el tőle.
6. A laza földbe tegyük őket
A pangó víz az egyik legnagyobb ellensége ennek a növénynek, ezért jó vízáteresztő, laza, morzsalékos talajban érzi magát igazán jól. A kötött, vízben álló földben könnyebben rothadhatnak a gerezdek, ezért ha a kertünk talaja nehéz, érdemes javítani a szerkezetén. Mivel télen is a földben marad, ezért különösen fontos, hogy a csapadék ne gyűljön össze körülötte. Ha szükséges, emelt ágyásban vagy kissé magasabb fekvésű területen neveljük.
7. Javítsuk fel a minőségét
A vámpírok legnagyobb ellensége meghálálja a jó minőségű és szerkezetű földet, ezért duggatás előtt érdemes érett komposzttal vagy jól lebomlott szerves trágyával javítani az ágyást. Dolgozzuk be alaposan a talajba, majd néhány nap múlva már kerülhetnek is a gerezdek a földbe. Friss istállótrágyát viszont ne használjunk, mert a magas tápanyagtartalma és az esetleges kórokozók miatt árthat a fejlődő növényeknek.
8. Ássunk megfelelő lyukat a fokhagymáknak
A gerezdeket nagyjából 5–8 cm mélyre ültessük, mindig úgy, hogy a hegyes, csírázó végük felfelé, a gyökér felőli lapos részük pedig lefelé nézzen. Ügyeljünk rá, hogy stabilan álljanak a földben, majd lazán takarjuk be őket morzsalékos talajjal. Ha egy cikkely héja kissé megsérült az ültetés előkészítése során, még felhasználhatjuk, de a puha, rothadó vagy erősen sérült darabokat inkább válogassuk ki.
9. Hagyjunk helyet a fejeknek
Ne szorítsuk egymás mellé őket! A fokhagymadarabok között körülbelül 10 cm helyet hagyjunk, a sorok között pedig ennél nagyobb, nagyjából 25–35 cm-es távolság kényelmes a későbbi gondozáshoz, gyomláláshoz és öntözéshez.
10. Óvatosan bánjunk velük
A gerezdeket helyezzük a mélyedésbe, majd lazán takarjuk be földdel. Nem szükséges erősen lenyomkodni körülöttük a talajt, mert a túlzott tömörítés rontja a levegőzését és vízelvezetését. Elég, ha finoman eligazítjuk körülöttük a földet, hogy stabilan a helyükön maradjanak.
11. Fokhagyma öntözése csak mértékkel
Ültetéskor legyen kissé nyirkos a talaj, de ha száraz az ősz, a duggatás után egyszer alaposan öntözzük meg az ágyást. Nem szükséges külön a mélyedéseket benedvesíteni, és később se locsoljuk túl a fokhagymát: ősszel általában a természetes csapadék is elegendő, csak tartósan száraz időben adjunk neki vizet.
12. Takarjuk be egy kis mulccsal
A szalma, mint annyi más növény esetén, a fokhagyma szaporításánál is jó szolgálatot tehet. Az ültetés után vékony réteg szalmával, aprított lombbal vagy más szerves mulccsal takarjuk be a talajt. Ez segít mérsékelni a hőmérséklet-ingadozást, visszatartani a nedvességet és visszaszorítani a gyomokat is.
13. Tavasszal is gondoskodjunk a fokhagymákról
Az ágyást tartsuk tisztán, rendszeresen gyomláljuk és ne ültessünk a közvetlen közelébe más zöldséget, mert a fokhagyma nem szeret versenyezni. Érdemes ügyelnünk arra is, hogy semmi ne szívja el a növény elől a tápanyagot.
14. Ne mindig ugyanoda kerüljön
A karakteres illatáról is ismert növénynek nem tesz jót, ha évről évre ugyanazon a helyen neveljük, ezért lehetőleg váltsuk a helyét a kertben. Különösen érdemes kerülni azokat az ágyásokat, ahol előző évben vöröshagyma, póréhagyma vagy más hagymafélék nőttek, így csökkenthetjük a talajban fennmaradó kórokozók és kártevők felszaporodásának esélyét is.