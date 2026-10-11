Nemet mondani a főnöknek? Így tedd!

Nemet mondani a főnöknek nem egyszerű feladat, hiszen bizonyítani akarunk a munkahelyen, és a megélhetésünk is a munkánktól függ. Hol húzódik tehát a határ? A Fanny magazin dr. Ecsedy Miklós ügyvédet kérdezte arról, mikor és hogyan tagadhatjuk meg jogszerűen a felettesünk utasítását.
Így mondj nemet a főnöknek
1. Általános tudnivalók
A munkaviszonnyal kapcsolatosan általános alapvetés, hogy a dolgozó a munkaideje alatt, a munkavégzés céljából, munkára képes állapotban a munkáltató rendelkezésére álljon. A feladatait személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások betartásával köteles ellátni.
2. A kivételes hármas szabály
A dolgozó munkakörét a szerződés, feladatait pedig a munkaköri leírás és a munkáltatói utasítások jelöli ki, így általában a mindennapi munkavégzés során a munkáltatói utasítások nem jelentenek problémát. A Munka Törvénykönyve ugyanakkor három különleges esetet határoz meg, amikor a dolgozó nem köteles végrehajtani az utasítást. Az első esetben a megtagadás kötelező, a második esetben az jogilag mérlegelhető lehetőség, illetve a harmadik esetben el lehet térni az eredeti elvárástól. A megtagadás főszabály szerint nem jelenti azt, hogy a dolgozó a munkavégzés helyett hazamehet: továbbra is köteles rendelkezésre állni, és az új (jogszerű) utasítást már teljesíteni.
3. Ha veszélyeztetné mások életét
Az alkalmazott köteles megtagadni az utasítást, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét, egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Így például egy kamionsofőr nem indulhat útnak műszaki hibás járművel a munkáltató kérésére sem, hiszen a balesetveszélyes teherautó saját és mások testi épségét is kockáztatná.
4. Kötelező túlóra váratlanul
A munkavállalónak mérlegelés alapján lehetősége van megtagadni az utasítást, ha az munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik. Például jogszerű lehet a megtagadás, ha a munkáltató a munkaidő-beosztásra vonatkozó szabályok megsértésével rendel el munkavégzést.
5. Amikor hiányzik a védőfelszerelés
A foglalkoztatottnak szintén joga van megtagadni a teljesítést, ha a kérés a saját életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyezteti. Például egy építkezésen dolgozó munkás jogszerűen megtagadhatja az utasítást, ha a munkáltató védőfelszerelés nélkül küldené fel egy magas épület tetőszerkezetére dolgozni, ennek hiánya közvetlen és súlyos életveszélyt jelent a számára.
6. Felelősség a károkozásért
A jogszabály arra is lehetőséget ad, hogy a foglalkoztatott eltérjen a kapott utasítástól, ha ezzel kártól óvhatja meg a munkáltatót, akinek az előzetes értesítésére nincs mód. Ilyenkor a munkavállaló köteles utólag, haladéktalanul tájékoztatni a munkáltatót a meghozott döntésről. Az információ elmaradása önmagában is kötelezettségszegésnek minősülhet, ezért erre különösen érdemes figyelni.
7. A szó elszáll, az írás megmarad
Amennyiben a munkavállaló fél az utasítás megtagadásának esetleges jogi vagy egyéb következményeitől, kérheti, hogy a munkáltató írásos formában jelezze a kérést. Ezzel párhuzamosan, ha az alkalmazott vitatja az utasítás jogszerűségét, célszerű annak okát írásban is jeleznie, különösen, ha később jogvita alakulhat ki.
1. Hogyan utasítsuk vissza?
Először mérlegeljük, miért akarjuk elutasítani a kérést: az elvárás az elveinket, emberi jogainkat sérti, vagy csak nincs kedvünk hozzá? Ha utóbbiról van szó, vizsgáljuk meg, hogy a feladat a munkakörünkhöz tartozik-e, mert ehhez mérten kell megválasztanunk a megfelelő kommunikációs stratégiát.
2. Tárgyaljunk nyugodtan!
Soha ne reagáljunk indulatból. Várjuk meg, amíg lecsillapodnak az érzelmeink, majd mérlegeljük a vezető várható ellenérveit, hogy felkészülten, átgondolt válaszokkal léphessünk fel. A lényeg, hogy lépjünk fel magabiztosan, határozottan.
3. Jobb előbb, mint később
Ha úgy érezzük, hogy nem tudjuk teljesíteni a kérést, minél előbb jelezzük a munkáltató felé. A halogatással nehéz helyzetbe hozzuk a vezetőt, így érdemes időben kezdeményezni egy kötetlen beszélgetést, amikor lehetőségünk van elmondani, hogy megértjük a cég helyzetét, de nem tudunk eleget tenni az utasításnak, egyúttal felvázolhatjuk az általunk átgondolt alternatív megoldásokat is.
4. Hivatkozzunk a cég érdekeire
Gondolkodjunk a vállalati célok mentén, és ne a saját kényelmünket helyezzük előtérbe. Például ha a vezetőnk arra kér, hogy vállaljunk el egy újabb nagy projektet, de a meglévő feladataink miatt ezt már nem tudjuk teljesíteni, akkor ahelyett, hogy a leterheltségünkre hivatkoznánk, nézzük a cég érdekeit, és fogalmazzunk így: "Ha elvállalom az új projektet, a meglévő kulcsfontosságú ügyfeleinknél csúszás várható, ami árt a cégnek. Ha lehet, vonjunk be mást vagy ütemezzük át későbbre."
5. Vállaljuk az őszinteséget
Természetesen vannak olyan helyzetek, amikor elengedhetetlen az őszinteség. A mellébeszélés rombolja a bizalmat, ráadásul a valódi okok előbb-utóbb úgyis kiderülnek. Ha őszintén bevalljuk a visszautasítás okát, akkor nagyobb eséllyel hagyja jóvá kérésünket a felettesünk. Ha pedig magánéleti ok áll a háttérben, előre döntsük el, milyen mélységig kívánjuk azt megosztani.
6. Indokoljunk szakmailag
Nagyon fontos, hogy a beszélgetést ne határozott elutasítással indítsuk. Biztosítsuk a főnökünket arról, hogy számunkra a vállalat érdekei és céljai a legfontosabbak. Részletesen fejtsük ki, és szakmai alapon indokoljuk meg, hogy miért nem lehetséges az adott kérés teljesítése. Ne felejtsük el hozzátenni, hogy szeretnénk, ha sikeresen le tudnánk zárni az ügyet.
7. Kínáljunk kész megoldásokat
Mindig mutassunk fel olyan B-tervet, amellyel a vezető célja a mi személyes közreműködésünk nélkül is megvalósul. A felettesünk számára a feladat sikeres lezárása a lényeg, és nem pedig az, hogy ki fogja majd elvégezni.
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