Nemet mondani a főnöknek? Így tedd!

1. Általános tudnivalók

A munkaviszonnyal kapcsolatosan általános alapvetés, hogy a dolgozó a munkaideje alatt, a munkavégzés céljából, munkára képes állapotban a munkáltató rendelkezésére álljon. A feladatait személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások betartásával köteles ellátni.

2. A kivételes hármas szabály

A dolgozó munkakörét a szerződés, feladatait pedig a munkaköri leírás és a munkáltatói utasítások jelöli ki, így általában a mindennapi munkavégzés során a munkáltatói utasítások nem jelentenek problémát. A Munka Törvénykönyve ugyanakkor három különleges esetet határoz meg, amikor a dolgozó nem köteles végrehajtani az utasítást. Az első esetben a megtagadás kötelező, a második esetben az jogilag mérlegelhető lehetőség, illetve a harmadik esetben el lehet térni az eredeti elvárástól. A megtagadás főszabály szerint nem jelenti azt, hogy a dolgozó a munkavégzés helyett hazamehet: továbbra is köteles rendelkezésre állni, és az új (jogszerű) utasítást már teljesíteni.

3. Ha veszélyeztetné mások életét

Az alkalmazott köteles megtagadni az utasítást, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét, egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Így például egy kamionsofőr nem indulhat útnak műszaki hibás járművel a munkáltató kérésére sem, hiszen a balesetveszélyes teherautó saját és mások testi épségét is kockáztatná.

4. Kötelező túlóra váratlanul

A munkavállalónak mérlegelés alapján lehetősége van megtagadni az utasítást, ha az munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik. Például jogszerű lehet a megtagadás, ha a munkáltató a munkaidő-beosztásra vonatkozó szabályok megsértésével rendel el munkavégzést.

5. Amikor hiányzik a védőfelszerelés

A foglalkoztatottnak szintén joga van megtagadni a teljesítést, ha a kérés a saját életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyezteti. Például egy építkezésen dolgozó munkás jogszerűen megtagadhatja az utasítást, ha a munkáltató védőfelszerelés nélkül küldené fel egy magas épület tetőszerkezetére dolgozni, ennek hiánya közvetlen és súlyos életveszélyt jelent a számára.

6. Felelősség a károkozásért

A jogszabály arra is lehetőséget ad, hogy a foglalkoztatott eltérjen a kapott utasítástól, ha ezzel kártól óvhatja meg a munkáltatót, akinek az előzetes értesítésére nincs mód. Ilyenkor a munkavállaló köteles utólag, haladéktalanul tájékoztatni a munkáltatót a meghozott döntésről. Az információ elmaradása önmagában is kötelezettségszegésnek minősülhet, ezért erre különösen érdemes figyelni.

7. A szó elszáll, az írás megmarad

Amennyiben a munkavállaló fél az utasítás megtagadásának esetleges jogi vagy egyéb következményeitől, kérheti, hogy a munkáltató írásos formában jelezze a kérést. Ezzel párhuzamosan, ha az alkalmazott vitatja az utasítás jogszerűségét, célszerű annak okát írásban is jeleznie, különösen, ha később jogvita alakulhat ki.