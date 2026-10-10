Hogyan „látja” a cirkuszt egy vak ember, és mitől lesz autizmusbarát egy előadás?

Így tették befogadhatóbbá a cirkuszi élményt az autizmussal élők számára a Fővárosi Nagycirkuszban.

A látássérült nézők a kezükkel is „láthatnak”: az előadás előtt megérinthetik a kellékeket, találkozhatnak az artistákkal, a produkciókat pedig audionarráció segítségével követhetik.

A cirkusz tanteremmé is válhat: a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg például a fizika törvényeivel, miközben mozgásos készségeiket is fejlesztik.

Nem csak a látvány számít: Joó Emese szerint a cirkusz egyik legfontosabb tanítása az együttműködés, a bizalom és az egymásra figyelés.

A cirkusz hangos, látványos, kiszámíthatatlan és érzelmekkel teli világ. Éppen azok a tulajdonságai tehetik azonban nehezen befogadhatóvá bizonyos nézők számára, amelyek másokat lenyűgöznek. A Fővárosi Nagycirkuszban ezért régóta fontos szerepet kap az inklúzió: rendszeresen fogadnak látás- és hallássérült, mozgássérült, értelmi fogyatékossággal élő, hátrányos helyzetű embereket is. Ennek a folyamatnak lett újabb állomása az autizmussal élők számára kialakított előadás.

A Fővárosi Nagycirkuszban valóban megvalósul az esélyegyenlőség.

Forrás: Nemzeti Cirkuszművészeti Központ/Urbán Ádám

Esélyegyenlőség a Fővárosi Nagycirkuszban

Az inklúzió azt jelenti, hogy mi alkalmazkodtunk hozzájuk és nem ők hozzánk

– fogalmaz Joó Emese.

Mint mondja, az autizmus széles spektrumon mozog, ezért nagyon különböző igényekkel érkezhetnek az érintettek. Az autizmusbarát program kidolgozását egyéves szakmai munka előzte meg, amelyben a cirkusz a Nemzetközi Cseperedő Alapítvánnyal működött együtt. Az alapítvány az autizmus területén rendelkezett szakértelemmel, a cirkusz munkatársai pedig a cirkuszt ismerték – ezt a két tudást kellett összehangolni.

Ez már csak azért sem volt egyszerű, mert első látásra kevés olyan hely létezik, amely kevésbé tűnik autizmusbarátnak egy cirkusznál.

– Valljuk be, semmi nem áll távolabb az autizmustól, mint a cirkusz, amely hangos, érzelmekre hat, zsúfolt és sok az ember.

Halkabb zene, kevesebb fény, másfajta taps

Az első autizmusbarát előadáson ezért számos megszokott elemen változtattak. Halkabban játszott a zenekar, csökkentették az erős fényhatásokat, kivették a vibráló, stroboszkópszerű fényeket, az artistákat pedig előzetesen felkészítették.