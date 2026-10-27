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futás

Sosem késő belefogni: így kezdj el futni 40 felett

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Ki mondta, hogy a kocogás csak a fiatalok kiváltsága lehet? A futás elkezdése a negyedik X után is érdemes, sőt egyenesen ajánlott. Futás kezdőknek 40 felett! Mutatjuk!
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futás40 felettéletmód

A futás kiváló egészségmegőrző tevékenység, amely testre és lélekre egyaránt pozitívan hat, egyebek mellett kitartásra, önfegyelemre, türelemre is megtaníthat. Ha rendszeresen kocogunk, a közérzetünk és az általános egészségünk is javulhat. A futás kezdőknek 40 felett sem lehetetlen, csak elővigyázatosnak kell lenni és ehhez megtenni a megfelelő előkészületeket.

Futás kezdőknek 40 felett - nem lehetetlen!
Futás kezdőknek 40 felett: a megfelelő bemelegítés elengedhetetlen.
Fotó: Olga Pankova /   GettyImages

Futás kezdőknek 40 felett - tippek, hogy zökkenőmentes legyen a kezdés!

Negyven felett kifejezetten jó ötlet futni kezdeni, például azért, mert ellensúlyozhatjuk vele a visszafordíthatatlan biológiai folyamatokat. A futás javíthatja az energiaszintet, segíthet megőrizni a mobilitást, és hozzájárulhat a hosszabb és egészségesebb élethez. Ezzel a mozgásformával ráadásul kalóriát égethetünk, csökkenthetjük a hasi zsír felhalmozódását és megőrizhetjük az izomtömegünket. Ami ennél is fontosabb, hogy fejleszthetjük az ízületek stabilitását és erősíthetjük a csontokat, aminek a csontritkulás megelőzésében kardinális szerepe lehet. A futás elkezdése 40 felett tehát nem ördöngösség, nem árt azonban elővigyázatosnak lenni, hogy elkerüljük a sérüléseket, és ne vegyük el a saját kedvünket.

1. lépés: ellenőriztessük magunkat!

A futás állóképességi sport, amelyhez elengedhetetlen a jó egészségi állapot, ezért az első kilométerek előtt tanácsos elvégeztetni egy általános háziorvosi és laborvizsgálatot. Ezenkívül javasolt készíttetni nyugalmi EKG-t és szívultrahangot, ha pedig az eredmények alapján szükséges, terheléses EKG-t is. Ajánlott felméretni a mozgásszervi állapotunkat is gyógytornász vagy sportorvos bevonásával.

2. lépés: válaszoljuk meg az első kérdést!

Ahhoz, hogy a futás rendszeressé válhasson az életünkben, és kitartók legyünk benne, nélkülözhetetlen a belső motiváció. Ezért jó, ha megfogalmazzuk, miért szeretnénk valójában futni: életmódot váltanánk, fittebbek lennénk, leadnánk pár kilót, a versenyzés érdekel, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnánk a mindennapokban?

3. lépés: törekedjünk a fokozatosságra!

A kezdőknek a heti 3, 20-30 perces alkalom és 5 km jó első cél lehet. A távokat lassan növeljük, és bátran váltogassuk a futást és a sétálást, amíg a szervezetünk hozzá nem szokik a terheléshez. Kezdjük az aktivitást alapos otthoni bemelegítéssel, ez ugyanis az egyik kulcsa a sérülések elkerülésének.

4. lépés: fordítsunk időt az erősítésre is!

A futáshoz megfelelő erőnlét kell, az egészséges izomzat ugyanis nemcsak a mozgást segíti, de csökkenti az ízületi-, ín- és szalagsérülések kockázatát, és még a csontokat is támogatja. Kiegészítésként heti 2 alkalommal iktassunk be erősítő edzéseket, melyek a törzs-, a far-, láb- és a bokaizomzat fejlesztésére koncentrálnak.

5. lépés: pihenés, pihenés, pihenés!

Aktivitás után fordítsunk gondot a levezetésre, az edzések között pedig mindig hagyjunk legalább egy nap pihenőt. Ez az idő különösen szükséges a megfelelő regenerációhoz, és a sporthoz való alkalmazkodás szempontjából is nagy jelentőséggel bír.

Nem mindegy, miben indulunk útnak

A legfontosabb kiegészítő a futócipő, amely megóvhat a sérülésektől, gördülékenyebbé és élvezetesebbé teheti a futásokat. Mielőtt vásárlásra adjuk a fejünket, végeztessünk lábállásvizsgálatot szaküzletben, ahol az eredmények függvényében lábbelit is ajánlanak nekünk. Beszerezhetünk technikai futóruházatot is, amely könnyű, légáteresztő, és képes elvezetni az izzadságot, így komfortosabban érezhetjük magunkat mozgás közben. 

(Fanny magazin)

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