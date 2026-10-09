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fűtés

Népszerű spórolós fűtési trükk ellen figyelmeztetnek a szakértők

58 perce
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A fűtésszezon közeledtével rengeteg hazai háztartásban keresik a megoldást arra, hogyan tudnák csökkenteni a fűtésszámlát. Az interneten számtalan fűtési trükk kering, ám a legnépszerűbb és legegyszerűbb módszer ellen ágálnak a szakértők, ugyanis könnyen az egészségünkbe kerülhet.
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Vége van már a hőkupolának, mostanra vad, hűvös szelek járnak – írná valószínűleg a mai időjárási viszonyoknak megfelelően Móra Ferenc, rímekbe öntve a napokban tapasztalható lehűlést. Ahogy a hőmérőnk higanyszála süllyedni kezd, úgy tekerjük fel odahaza a termosztátot, sokan akadnak azonban, akik különféle praktikákhoz folyamodnak, hogy minél később kelljen fűtésszámlát fizetniük. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a legnépszerűbb spórolós fűtési trükkel az egészségünket veszélyeztethetjük, főleg ha valamilyen alapbetegséggel rendelkezünk vagy már idősek vagyunk.

Spórolós fűtési trükk alkalmazása
Az egyik legnépszerűbb spórolós fűtési trükkel az egészségünket veszélyeztetjük. Fotó: olga_sova / Shutterstock

Sórolós fűtési trükk, amely az életünkbe is kerülhet

A Magyar Szociális Fórum 2026. február 21-i közlése szerint 2025 őszétől addig 215 ember halt meg fagyhalál következtében Magyarországon. Az áldozatok többsége fűtetlen helyiségekben – jellemzően otthon – halt meg, Ennek oka, hogy máig rengetegen vannak, akiknek gondot okoz a fűtésszámla kifizetése, így hogy elkerüljék vagy minél későbbre halasszák a kiadást, a szezon elején nem kapcsolják be a fűtést, sőt próbálják minél későbbre tolni azt.

Ez mára a legnépszerűbb és legegyszerűbb spórolós fűtési trükké vált nemcsak hazánkban, hanem az egész világon.

A fűtést kikapcsolva hagyók általában meleg ruhákban, többnyire 1-2 helyiségben próbálják meg átvészelni a néhány fokos hőmérsékleteket, és csak akkor tekernek a termosztáton, ha már valóban mínuszok röpködnek odakint. Sokan azonban nem jutnak el addig, mert kihűlnek, „jobb esetben” pedig súlyosan megbetegednek, aminek szintén lehet halál a vége. Az egészségügyi szakértők figyelmeztetnek, hogy a veszélyeztetett embereknek alaposan át kell gondolniuk, hogy valóban kikapcsolva hagyják-e a fűtést.

„Ha szűkösek a pénzügyi források, a fűtés visszavétele nyilvánvaló megtakarítási lehetőségnek tűnhet, de egyesek számára a hideg otthon komoly egészségügyi következményekkel járhat. Ez különösen fontos az idősek és a szív-, tüdő- vagy egyéb krónikus betegségben szenvedők számára. A cél nem az, hogy minden szobát egész nap fűtsünk, hanem hogy elkerüljük, hogy a rendszeresen használt helyiségek kellemetlenül hidegek legyenek” – hívta fel a figyelmet dr. Asiya Maula, az angol The Health Suite magán háziorvosa.

Milyen egészségügyi problémákat okozhat a hideg otthon?

A hideg hőmérséklet terhelést jelent a szervezet számára, különösen azoknál, akik már eleve légúti vagy szív- és érrendszeri betegségekkel küzdenek. „Azok, akik asztmában, krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD), szívbetegségben vagy más krónikus betegségben szenvednek, érzékenyebbek lehetnek a hideg hatására. Ha azt veszik észre, hogy állandóan fáznak, szokatlanul fáradtak, légszomjjal küzdenek vagy nehezen tudják kezelni az egyébként stabil állapotú betegségüket, ne feltételezzék egyszerűen azt, hogy a tüneteket az időjárás okozza!” – mutatott rá a doktornő.

Pokrócban didergés egy zöldessárga kanapén
Egy idő után kevés, hogy réteges öltözködünk és betakarózunk. Fűteni mindenképpen kell, hogy a legforgalmasabb helyiségeket 18 Celsius-fok fölött tartsuk. Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

Egyszerű fűtési tippek, amelyekkel pénzt takaríthatsz meg

Az embereknek nem feltétlenül kell folyamatosan fűteniük az egész házat. A nem használt szobák ajtajainak bezárása, sötétedés után a függönyök lehúzása, a huzat elzárása, valamint az ablakok és ajtók megfelelő szigetelésének biztosítása segíthet a hő megtartásában.

„A meleg ruházat, a takarók és a meleg ételek is segíthetnek, de ezeknek kiegészíteniük, és nem helyettesíteniük kell a megfelelő fűtést, pláne nem azok esetében, akik egyébként is érzékenyek a hidegre. Ha az otthon fűtése megfizethetetlenné válik, akkor sem szabad egyszerűen kikapcsolni a fűtést és reménykedni a legjobbakban! Ilyen esetben utána kell járni, ki milyen pénzügyi támogatásra jogosult. Ehhez érdemes felvenni a kapcsolatot a szolgáltatóval” – fogalmazott dr. Maula, hozzátéve, hogy idősebb rokonok vagy szomszédok esetében egy gyors telefonhívás vagy látogatás is sokat jelenthet, előfordulhat ugyanis, hogy valaki csendben ül a hideg otthonában, mert aggódik a fűtés bekapcsolásának költségei miatt, merni azonban senkinek sem szól, mert esetleg szégyelli a helyzetét.

Legalább ekkora hőmérsékleten kell tartani a lakóteret

A brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat közlése szerint a rendszeresen használt helyiségek hőmérsékletét lehetőség szerint 18 °C körül vagy annál magasabb hőmérsékleten kell tartani, különösen az egészségügyi problémákkal küzdő emberek esetében. Ez segíthet megelőzni az olyan súlyos egészségügyi problémákat, mint a szívroham, a stroke és a tüdőgyulladás. Akinél jelentős légszomj, mellkasi fájdalom, zavartság, súlyos gyengeség vagy más súlyos tünetek jelentkeznek, annak azonnali orvosi segítség szükséges.

(DailyStar)

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