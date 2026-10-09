Népszerű spórolós fűtési trükk ellen figyelmeztetnek a szakértők

Vége van már a hőkupolának, mostanra vad, hűvös szelek járnak – írná valószínűleg a mai időjárási viszonyoknak megfelelően Móra Ferenc, rímekbe öntve a napokban tapasztalható lehűlést. Ahogy a hőmérőnk higanyszála süllyedni kezd, úgy tekerjük fel odahaza a termosztátot, sokan akadnak azonban, akik különféle praktikákhoz folyamodnak, hogy minél később kelljen fűtésszámlát fizetniük. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a legnépszerűbb spórolós fűtési trükkel az egészségünket veszélyeztethetjük, főleg ha valamilyen alapbetegséggel rendelkezünk vagy már idősek vagyunk.

Az egyik legnépszerűbb spórolós fűtési trükkel az egészségünket veszélyeztetjük. Fotó: olga_sova / Shutterstock

Sórolós fűtési trükk, amely az életünkbe is kerülhet

A Magyar Szociális Fórum 2026. február 21-i közlése szerint 2025 őszétől addig 215 ember halt meg fagyhalál következtében Magyarországon. Az áldozatok többsége fűtetlen helyiségekben – jellemzően otthon – halt meg, Ennek oka, hogy máig rengetegen vannak, akiknek gondot okoz a fűtésszámla kifizetése, így hogy elkerüljék vagy minél későbbre halasszák a kiadást, a szezon elején nem kapcsolják be a fűtést, sőt próbálják minél későbbre tolni azt.

Ez mára a legnépszerűbb és legegyszerűbb spórolós fűtési trükké vált nemcsak hazánkban, hanem az egész világon.

A fűtést kikapcsolva hagyók általában meleg ruhákban, többnyire 1-2 helyiségben próbálják meg átvészelni a néhány fokos hőmérsékleteket, és csak akkor tekernek a termosztáton, ha már valóban mínuszok röpködnek odakint. Sokan azonban nem jutnak el addig, mert kihűlnek, „jobb esetben” pedig súlyosan megbetegednek, aminek szintén lehet halál a vége. Az egészségügyi szakértők figyelmeztetnek, hogy a veszélyeztetett embereknek alaposan át kell gondolniuk, hogy valóban kikapcsolva hagyják-e a fűtést.

„Ha szűkösek a pénzügyi források, a fűtés visszavétele nyilvánvaló megtakarítási lehetőségnek tűnhet, de egyesek számára a hideg otthon komoly egészségügyi következményekkel járhat. Ez különösen fontos az idősek és a szív-, tüdő- vagy egyéb krónikus betegségben szenvedők számára. A cél nem az, hogy minden szobát egész nap fűtsünk, hanem hogy elkerüljük, hogy a rendszeresen használt helyiségek kellemetlenül hidegek legyenek” – hívta fel a figyelmet dr. Asiya Maula, az angol The Health Suite magán háziorvosa.