„Nem a segélyalapú élet az egyetlen út” – Galamb Alex rászoruló gyerekek tucatjainak ad új reményt

A 28 éves Galamb Alex a Covid-járvány ideje alatt indította útjára kezdeményezését, amivel szegénynegyedekben és a cigánysorokon élő fiatalokat mentorál és oktat.

A fiatal pékmester nemcsak megtanítja a szakma fortélyait a hozzá érkező gyerekeknek, hanem munkára neveli őket, ennivalót, célt, és jövőképet ad nekik.

Alex szerint az őseink számára a kenyér egyet jelentett az élettel. Náluk, Borsod megye szegénynegyedeiben ez a mai napig így van.

Galamb Alexszel, a Sütni jó! alapítvány vezetőjével és alapítójával a Kenyér világnapja alkalmából készítettünk interjút. Megtudtuk, honnan ered a pék szakmához és a pékárukhoz fűződő szeretete, és miért döntött úgy, hogy oda visz reményt, ahol a legelesettebbek élnek.

Galamb Alex Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye kenyerével. A pékmester szerint a sütés nem csak egy szakma vagy egy hobbi, ez egy kitörési lehetőség az elesetteknek. Fotó: Galamb Alex Facebook-oldala

Az intézetből a péklapátig és a tanításig: Galamb Alex hosszú utat járt be az elmúlt évtizedben

A még mindig szemtelenül fiatal pékmester egy életre elegendő tudást és tapasztalatot gyűjtött az elmúlt években. Annak ellenére is, hogy embertpróbáló körülmények között nőtt fel. Fiatalon éveket töltött intézetben, azonban ahelyett, hogy elkallódott volna, merész célokat tűzött ki maga elé és mindent megtett, hogy megváltoztassa a sorsát. Szakmát szerzett pékként, és már tizenévesen azért dolgozott, hogy olyan életet biztosíthasson a családjának, amiről a környezetében élők nagy része csak álmodozhatott. Ám nem elégedett meg azzal, hogy neki rendeződött az élete, vissza akart adni valamit a környezetének Hernádnémetiben, és változást akart hozni egy olyan helyre, ahol a meleg étel, a biztos megélhetés, és a jövőkép luxuscikknek számít.

A Sütni jó! alapítvány története 2020-ban, a koronavírus-járvány idején indult. Az ország leállt, az iskolák bezártak, a gyerekek otthon maradtak. Galamb Alex ekkor kezdett sütős videókat készíteni. Az első felvételek váratlanul nagy sikert arattak a közösségi médiában. A videók egyre több emberhez eljutottak, majd hamarosan a környékbeli gyerekek is érdeklődni kezdtek.

„Egyszer csak megjelentek nálam a cigánytelepről gyerekek, és azt kérdezték, ők is süthetnek-e velem. Természetesen azt mondtam nekik, hogy jöjjenek csak. Az órák végén megehették, amit elkészítettek. Volt, aki nem is evett volna aznap, ha nem vagyok” – idézte fel a kezdeteket. A foglalkozások eleinte a saját konyhájában zajlottak, a lelkesedés azonban egyre nagyobb lett. Később Alex a videói hatására rengeteg támogatást és felajánlást kapott, a rokonai segítségével pedig kialakított egy 25 négyzetméteres pékműhelyet, ahol jelenleg 40 gyerekkel foglalkozik rendszeresen. Később pékmesterré is vált, most pedig egyetemre jár és pedagógiát tanul, hogy a jövőben minél több tudást átadhasson a gyerekeknek.