„Nem a segélyalapú élet az egyetlen út” – Galamb Alex rászoruló gyerekek tucatjainak ad új reményt

- A 28 éves Galamb Alex a Covid-járvány ideje alatt indította útjára kezdeményezését, amivel szegénynegyedekben és a cigánysorokon élő fiatalokat mentorál és oktat.
- A fiatal pékmester nemcsak megtanítja a szakma fortélyait a hozzá érkező gyerekeknek, hanem munkára neveli őket, ennivalót, célt, és jövőképet ad nekik.
- Alex szerint az őseink számára a kenyér egyet jelentett az élettel. Náluk, Borsod megye szegénynegyedeiben ez a mai napig így van.
Galamb Alexszel, a Sütni jó! alapítvány vezetőjével és alapítójával a Kenyér világnapja alkalmából készítettünk interjút. Megtudtuk, honnan ered a pék szakmához és a pékárukhoz fűződő szeretete, és miért döntött úgy, hogy oda visz reményt, ahol a legelesettebbek élnek.
Az intézetből a péklapátig és a tanításig: Galamb Alex hosszú utat járt be az elmúlt évtizedben
A még mindig szemtelenül fiatal pékmester egy életre elegendő tudást és tapasztalatot gyűjtött az elmúlt években. Annak ellenére is, hogy embertpróbáló körülmények között nőtt fel. Fiatalon éveket töltött intézetben, azonban ahelyett, hogy elkallódott volna, merész célokat tűzött ki maga elé és mindent megtett, hogy megváltoztassa a sorsát. Szakmát szerzett pékként, és már tizenévesen azért dolgozott, hogy olyan életet biztosíthasson a családjának, amiről a környezetében élők nagy része csak álmodozhatott. Ám nem elégedett meg azzal, hogy neki rendeződött az élete, vissza akart adni valamit a környezetének Hernádnémetiben, és változást akart hozni egy olyan helyre, ahol a meleg étel, a biztos megélhetés, és a jövőkép luxuscikknek számít.
A Sütni jó! alapítvány története 2020-ban, a koronavírus-járvány idején indult. Az ország leállt, az iskolák bezártak, a gyerekek otthon maradtak. Galamb Alex ekkor kezdett sütős videókat készíteni. Az első felvételek váratlanul nagy sikert arattak a közösségi médiában. A videók egyre több emberhez eljutottak, majd hamarosan a környékbeli gyerekek is érdeklődni kezdtek.
„Egyszer csak megjelentek nálam a cigánytelepről gyerekek, és azt kérdezték, ők is süthetnek-e velem. Természetesen azt mondtam nekik, hogy jöjjenek csak. Az órák végén megehették, amit elkészítettek. Volt, aki nem is evett volna aznap, ha nem vagyok” – idézte fel a kezdeteket. A foglalkozások eleinte a saját konyhájában zajlottak, a lelkesedés azonban egyre nagyobb lett. Később Alex a videói hatására rengeteg támogatást és felajánlást kapott, a rokonai segítségével pedig kialakított egy 25 négyzetméteres pékműhelyet, ahol jelenleg 40 gyerekkel foglalkozik rendszeresen. Később pékmesterré is vált, most pedig egyetemre jár és pedagógiát tanul, hogy a jövőben minél több tudást átadhasson a gyerekeknek.
Nem csak sütni tanítja a gyerekeket
Az ország kedvenc roma pékje hamar felismerte, hogy a gyerekeknek nem csupán szakmai tudásra van szükségük, vagy arra, hogy ételt szerezhessenek.
A célom nem csak az volt, hogy megtanulják a kenyérsütés vagy a tészta dagasztás fortélyait. Azt szeretném megmutatni nekik, hogy létezik egy szebb jövő. Nem a segélyalapú élet az egyetlen út. Ha valakinek van egy jó szakmája, van munkája, akkor képes saját magán és a családján is segíteni.
„Nem a számok érdekelnek”
Habár az évek alatt egyre többen szerettek volna csatlakozni a programhoz, Alex nem akart mindenáron növekedni.
„Nem szeretnék olyan alapítvány lenni, amely csak számokkal dicsekszik. Nem az a lényeg, hogy hány gyerek szerepel a statisztikában, hanem az, hogy valódi tudást kapjanak.”
A munkának már most kézzelfogható eredményei vannak. Hamarosan, ha minden jól megy, akkor Alex egyik kis tanítványa pékként fog továbbtanulni. Ez hatalmas örömmel tölti el egy olyan közösség tagjaként, ahol az általános iskola elvégzése is sok ember számára elérhetetlennek tűnik.
Ő lesz az első olyan fiatal, akiről azt mondhatom, hogy a fejlődésében az én munkám is benne volt. Ennél nagyobb visszajelzésre sosem vágytam.
Alextől reményt és célokat kapnak a gyerekek
Az alapítványnál nem csak kenyeret sütnek. A gyerekekkel rendszeresen járnak múzeumba, moziba, színházba és étterembe is Miskolcra. Alex szerint ezek az élmények legalább olyan fontosak, mint a szakmai foglalkozások.
Azt szeretném, hogy lássák: nekik is lehet szép életük. Éreztettem velük, hogy jutalmazva van a munka és a tanulás. Látták, hogy ha Alex bácsinak ment ez az egész, akkor nekik is mehet. Nekik is lehet szép otthonuk, tévéjük, öltözékük.
Egy alkalommal az alapítvány logójával ellátott pólókban látogattak Miskolcra. A hátrányos helyzetű gyerekek meglepetten tapasztalták, hogy senki sem volt elutasító velük, épp ellenkezőleg.
„Később azt mondták nekem, hogy nem gondolták volna, hogy ennyien gratulálnak majd nekik. Ezek nagyon fontos élmények. Én úgy gondolom, hogy beléjük kell ültetnem a magokat, és hagynom kell, hogy kicsírázzanak bennük.”
Alex Borsod legjobb kenyerét is megsütötte
A közösségi munka mellett Alex szakmai sikereket is elért. Nemrég megnyerte a Borsod Vármegye Kenyere versenyt, ami különösen fontos visszaigazolás volt számára. A Miskolci Kocsonyafesztiválon pedig több száz, kenyértésztából készült pékárut osztottak szét ingyenesen a látogatók között.
„Ezekkel is azt szerettük volna megmutatni, hogy itt vagyunk, segítünk, és szeretnénk értéket teremteni.”
„A kenyér az élet”
Habár ma pékmesterként és alapítványvezetőként is ismert, Alex továbbra is ugyanazzal a lelkesedéssel beszél a sütésről, mint amikor először nyúlt tésztához. Szerinte a kenyér jóval több, mint egy hétköznapi élelmiszer. Hitvallás, amely elkíséri őt egész életében.
„Régen, ha elkészült a kenyér, az emberek felvették és megcsókolták, mert az életet jelentette. Én ma is így gondolok rá. Amikor megsütünk egy kenyeret, érdemes megállni egy pillanatra, és köszönetet mondani azoknak, akik elkészítették. Mert abban ott van a munkánk, a tudásunk és a lelkünk is.”
Galamb Alex nap mint nap kenyeret süt, de aki jobban megismeri a történetét, gyorsan rájön: valójában nem csak kenyeret ad a gyerekek kezébe. Hitet, reményt és egy olyan jövő lehetőségét, amelyet talán sosem ismertek volna meg Alex nélkül.
A Sütni jó Alapítvány foglalkozásairól készült videót itt tudjátok megtekinteni:
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