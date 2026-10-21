A gerincsérv az új torokgyulladás – a modern életmód ára

Mintha a gerincsérv lenne az új torokgyulladás: a harmincas-negyvenes korosztályban szinte mindenkinek van olyan ismerőse, aki porckorongproblémával vagy visszatérő derékfájással él. A háttérben a többórás ülés, a képernyő előtt töltött idő, a kevés rendszeres mozgás és a hétvégi, olykor túl intenzív sportolás egyaránt szerepet játszhat.

A gerincsérv az új torokgyulladás

Fotó: MozgásKlinika

Világméretű probléma a mozgásszervi panasz

A MozgásKlinika több mint 1000 fős felmérésében a válaszadók több mint fele ülőmunkát végez, 56 százalékuk pedig tartós mozgásszervi problémáról számolt be. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a mozgásszervi betegségek világszerte mintegy 1,7 milliárd embert érintenek. A derékfájás önmagában is a vezető egészségügyi problémák között szerepel: 2020-ban 619 millió embert érintett, számuk 2050-re a becslések szerint 843 millióra emelkedhet. Fontos ugyanakkor, hogy a derékfájás nem azonos a porckorongsérvvel: a WHO szerint az esetek mintegy 90 százalékában nem azonosítható egyetlen konkrét strukturális ok.

„Sokan csak akkor kezdenek foglalkozni a mozgásszervi egészségükkel, amikor a fájdalom már a munkavégzést, az alvást vagy a hétköznapi tevékenységeket is akadályozza. Pedig a rendszeres, az egyéni állapothoz igazított mozgásnak és a megfelelő terhelésnek a megelőzésben is fontos szerepe van. Nem az a cél, hogy mindenki élsportoló legyen, hanem hogy a teste a mindennapi igénybevételhez megfelelő állapotban legyen” – mondta Szentiványi Rita, a MozgásKlinika alapítója és szakmai vezetője.

A derékfájás mellett a nyak- és vállpanaszok, a térdproblémák és az ínterhelésből fakadó fájdalmak is egyre több aktív korú embert érintenek. A mozgásszegény hétköznapokat gyakran rendszertelen, hirtelen nagy terhelésű sportolás váltja fel, ami szintén hozzájárulhat a panaszok kialakulásához. Az agglomerációban élők számára ráadásul a háziorvosi, szakorvosi vagy gyógytorna-ellátás elérése a távolságok és a közlekedés miatt külön szervezést igényelhet – bár a megfelelő szakemberhez jutás Budapesten sem mindig egyszerű.