Elkezdődött a gombaszezon − Tippek, amelyek megmenthetik az életed mérgezés esetén

- Gombagyűjtés előtt ismerjük meg a legfontosabb szabályokat és korlátozásokat.
- A leszedett példányokat fogyasztás előtt minden esetben vizsgáltassuk be szakellenőrrel.
- Így néz ki a gombamérgezés valójában
Ropog az avar a bakancsok alatt, a kosárral útnak induló kirándulók a lombok között kutatnak. Gomba bújik meg ilyenkor a mohás talajon. A természet ajándékai között azonban akadnak veszélyes példányok is. Hogy mi történik, ha bevizsgálatlanul elfogyasztod őket? Többek között erről is lesz szó az alábbiakban.
Gomba: ezekre figyeljünk gyűjtéskor
Az őszi gombaszezon hagyományosan szeptember végétől november közepéig. Ha az időjárás kellően csapadékos, megjelennek a legnépszerűbb csemegék, mint az ízletes vargánya, a sárga rókagomba, vagy a hatalmasra növő őzlábgomba.
Magyarországon a jogszabályok szerint állami erdőkben egy személy naponta legfeljebb 2 kilogramm gombát gyűjthet saját felhasználásra. A gyűjtés során az alábbi alapszabályokat kötelező betartani:
- Csak olyan gombát szedjünk le, amelyet százszázalékos biztonsággal ismerünk.
- A gombákat ne szakítsuk ki a földből, hanem óvatosan csavarjuk ki, vagy vágjuk el a tönk alját, a helyét pedig takarjuk vissza avarral.
- Kizárólag jól szellőző kosárba vagy papírzacskóba gyűjtsünk, a műanyag szatyorban a gomba befülled, összenyomódik és gyorsan megromlik.
- A túl öreg példányokat hagyjuk az erdőben.
Ezek a legjobb gombalelőhelyek
A gombák a nedves, árnyékos, fákkal borított területeket kedvelik. Magyarország legnépszerűbb és legbőségesebb gombatermő vidékei az Északi-középhegység (Mátra, Bükk), a Börzsöny, a Bakony, a Mecsek, valamint az Őrség és Zselic erdei. A védett természeti területeken és nemzeti parkokban a gombagyűjtés engedélyköteles.
Hol vizsgáltathatjuk be a gombákat?
A gyűjtött gombát minden esetben ellenőriztetni kell szakértővel a fogyasztás előtt. A lakossági gombavizsgálat a kijelölt piacokon és vásárcsarnokokban teljesen ingyenes. Budapesten a legbiztosabb pontok a nagy vásárcsarnokok, míg vidéken a helyi piacok gombavizsgáló állomásai, vagy a független, engedéllyel rendelkező gombaszakellenőrök.
Ne csak mintát vigyünk, hanem minden egyes darabot, és ne vágjuk le a tönk alját, mert a mérgező gombák legfontosabb ismertetőjegyei itt láthatók.
Ez történik a szervezetben mérgező gomba elfogyasztása után
A mérgezés tünetei és lefolyása a gomba fajtájától függnek. Hazánk legveszélyesebb gombája a gyilkos galóca, amely már egészen kis mennyiségben is halálos. Mellette a légyölő galóca, a párducgalóca, a sátántinóru és a világító tölcsérgomba okoz leggyakrabban mérgezést.
A gyilkos galóca hatása óráról órára:
1. A lappangó szakasz (1-6. óra): A szervezetben ekkor még semmilyen tünet nem jelentkezik, de ekkorra a gomba fő méreganyaga, az alfa-amanitin már felszívódott a vékonybélből a véráramba, és a kapuérrendszeren keresztül eljutott a májba. A sejtek elhalása megkezdődik, de a tünetekre még várni kell.
2. A gyomor-bélrendszeri roham (12-24. óra): hasi fájdalom, majd csillapíthatatlan hányás és rendkívül bőséges, vizes hasmenés jelentkezik. A folyamatos folyadék- és elektrolitvesztés miatt a szervezet kiszárad. Leesik a vérnyomás, felgyorsul a pulzus, kínzó szomjúságérzet és fájdalmas izomgörcsök jelentkeznek. A keringés összeomlásának veszélye ekkor a legnagyobb.
3. A csalóka javulás (36-48. óra): a gyomor- és bélrendszeri tünetek enyhülnek, a hányás és a hasmenés alábbhagy. A beteg és a környezete azt hiszik, túl vannak a nehezén, pedig ez a legveszélyesebb időszak. A véráramban keringő méreg eközben visszafordíthatatlanul pusztítja a májsejteket.
4. Szervkárosodás és végstádium (48-72. óra): a májsejtek tömeges elhalása miatt megjelenik a sárgaság (a bőrön és a szemfehérjén). A máj már nem képes ellátni méregtelenítő funkcióját, és leáll a véralvadási faktorok termelése is, ami belső vérzésekhez vezet.
5. A vesék felmondják a szolgáatot a 72-96. órában. A májelégtelenség miatt ammónia áraszthatja el az agyat, ami zavartságot, aluszékonyságot, majd kómát okoz.
Megfelelő, intenzív kórházi kezelés (antidotumok, plazmacsere, májtranszplantáció) nélkül a folyamat visszafordíthatatlan elégtelenségbe torkollik, és beállhat a halál.
Mit tegyünk gombamérgezés gyanúja esetén?
Ha a gomba elfogyasztása után rosszullétet tapasztalunk, azonnal hívj(atok) mentőt (112-es segélyhívó számon) és irány a legközelebbi sürgősségi osztály! A gombás étel maradékát vagy a beteg hányadékát vigyük magunkkal a kórházba, mert ez alapján a laboratórium gyorsan azonosítani tudja a méreganyagot.
Ha óvatos vagy, és valóban szakítasz időt a gombák bevizsgálására, semmi baj nem érhet. Hacsak az nem, hogy degeszre eszed magad isteni finom tejszínes gombakrémlevesből. Adunk hozzá receptet!
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