Elkezdődött a gombaszezon − Tippek, amelyek megmenthetik az életed mérgezés esetén

Gombagyűjtés előtt ismerjük meg a legfontosabb szabályokat és korlátozásokat.

A leszedett példányokat fogyasztás előtt minden esetben vizsgáltassuk be szakellenőrrel.

Így néz ki a gombamérgezés valójában

Ropog az avar a bakancsok alatt, a kosárral útnak induló kirándulók a lombok között kutatnak. Gomba bújik meg ilyenkor a mohás talajon. A természet ajándékai között azonban akadnak veszélyes példányok is. Hogy mi történik, ha bevizsgálatlanul elfogyasztod őket? Többek között erről is lesz szó az alábbiakban.

A gyilkos galóca nevű gomba kifejezetten finom illatú. Ez benne a csapda!

Fotó: 123.com

Gomba: ezekre figyeljünk gyűjtéskor

Az őszi gombaszezon hagyományosan szeptember végétől november közepéig. Ha az időjárás kellően csapadékos, megjelennek a legnépszerűbb csemegék, mint az ízletes vargánya, a sárga rókagomba, vagy a hatalmasra növő őzlábgomba.

Magyarországon a jogszabályok szerint állami erdőkben egy személy naponta legfeljebb 2 kilogramm gombát gyűjthet saját felhasználásra. A gyűjtés során az alábbi alapszabályokat kötelező betartani:

Csak olyan gombát szedjünk le, amelyet százszázalékos biztonsággal ismerünk.

A gombákat ne szakítsuk ki a földből, hanem óvatosan csavarjuk ki, vagy vágjuk el a tönk alját, a helyét pedig takarjuk vissza avarral.

Kizárólag jól szellőző kosárba vagy papírzacskóba gyűjtsünk, a műanyag szatyorban a gomba befülled, összenyomódik és gyorsan megromlik.

A túl öreg példányokat hagyjuk az erdőben.

Ezek a legjobb gombalelőhelyek

A gombák a nedves, árnyékos, fákkal borított területeket kedvelik. Magyarország legnépszerűbb és legbőségesebb gombatermő vidékei az Északi-középhegység (Mátra, Bükk), a Börzsöny, a Bakony, a Mecsek, valamint az Őrség és Zselic erdei. A védett természeti területeken és nemzeti parkokban a gombagyűjtés engedélyköteles.

Hol vizsgáltathatjuk be a gombákat?

A gyűjtött gombát minden esetben ellenőriztetni kell szakértővel a fogyasztás előtt. A lakossági gombavizsgálat a kijelölt piacokon és vásárcsarnokokban teljesen ingyenes. Budapesten a legbiztosabb pontok a nagy vásárcsarnokok, míg vidéken a helyi piacok gombavizsgáló állomásai, vagy a független, engedéllyel rendelkező gombaszakellenőrök.