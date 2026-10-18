Vak hit vagy tömeges tragédia? A gyermekek keresztes hadjáratának sötét titkai

Valódi esemény, de más szereplőkkel: 1212-ben valóban tömegek indultak útnak a Szentföldre, de nem kisgyermekek, hanem nincstelen, földtelen fiatalok és szegények.

1212-ben valóban tömegek indultak útnak a Szentföldre, de nem kisgyermekek, hanem nincstelen, földtelen fiatalok és szegények. Tragikus végkifejlet: a tenger csodás kettéválása elmaradt, a résztvevők nagy része éhen halt, letelepedett Itáliában, vagy rabszolgaságba került.

a tenger csodás kettéválása elmaradt, a résztvevők nagy része éhen halt, letelepedett Itáliában, vagy rabszolgaságba került. Mítoszból legenda: az események tragédiája és félrefordításai táplálták a középkori meséket, köztük a hamelni patkányfogó alakját is.

A XIII. század elején több tízezer, nincstelen és fegyvertelen fiatal kerekedett fel Franciaországban és a Német-római Birodalomban, hogy visszaszerezze a Szentföldet a muszlimoktól. Meggyőződésük volt, hogy Isten csodát tesz értük: a tenger kettéválik előttük, a szaracénok pedig harc nélkül megtérnek. Bár a pápai jóváhagyás nélküli vállalkozás tragikus katasztrófába torkollott, a gyermekek keresztes hadjárata messze nem pusztán az, aminek az utókor meghökkentő történetei lefestik. De hogyan született meg ez a mozgalom, kik vezették, és mi maradt meg belőle a valóságban? Derítsük fel együtt a tényeket és a legendákat!

A gyermekek keresztes hadjárata valóban megtörtént történelmi esemény volt, csak nem úgy történhetett, ahogy azt a legendák megőrizték.

Fotó: Wikipedia

Mi volt a gyermekek keresztes hadjárata, és valóban megtörtént-e egyáltalán?

Az ismert törénet szerint 1212-ben két karizmatikus fiú állt a mozgalom élére: a franciaországi Cloyes-ból származó, mindössze 12 éves István (Étienne), valamint a kölni Miklós. István azt állította, maga Jézus jelent meg neki koldus képében, és megbízta egy levél átadásával a francia királynak, II. Fülöpnek. Miklós ezzel párhuzamosan Németországban hirdetett szent háborút, azt ígérve követőinek, hogy a Földközi-tenger Mózes Vörös-tengeréhez hasonlóan kettényílik majd előttük, száraz lábbal átsétálhatnak Jeruzsálembe, és békés úton térítik meg a muszlimokat.

Néhány hét alatt több ezer ember csatlakozott hozzájuk. Azonban az újkori történetírás – különösen Peter Raedts és Gary Dickson kutatásai – kimutatta, hogy a krónikákban szereplő pueri latin kifejezést a későbbi korok tévesen fordították kizárólag gyermekekre. A XIII. században ez a szó nemcsak a kiskorú fiúkat jelölte, hanem a társadalom szélén élő, földtelen, szegény parasztfiatalokat, napszámosokat és nincsteleneket is. Tehát a tömeg nem kisgyerekek óvodáskorú seregéből állt, hanem nagyrészt fiatal, elesett emberekből, akikhez természetesen gyermekek és női hívők is csatlakoztak. A mozgalom tehát valóban étezett, de nem abban a formában, ahogyan azt a romantikus mítoszok megőrizték.