Öt természetes módszer, amely segíthet a modern élet leggyakoribb problémáin

Mely gyógynövények segíthetnek az alvászavarok és a stressz enyhítésében?

Milyen tudományosan vizsgált hatásai vannak a természetes gyógymódoknak?

Hogyan segíthet a természetjárás és a növények gondozása a mentális egészség megőrzésében?

Milyen természetes módszerek enyhíthetik a másnaposságot, és mire kell figyelni a gyógynövények használatakor?

Álmatlanság, stressz, digitális kimerültség vagy éppen egy átmulatott éjszaka kellemetlen következményei. A modern élet mindennapos problémáira olykor a természetben is találhatunk segítséget. Ann Treneman kertészeti szakíró The Garden Cure című könyvében régi gyógymódokat és a hozzájuk kapcsolódó tudományos eredményeket mutatja be. Öt olyan módszert gyűjtött össze, amelyek hozzájárulhatnak a közérzet javításához. Szó lesz olyan gyógynövényekről, mint a gyömbér, a macskagyökér vagy az orbáncfű, de a természetjárás nyugtató hatásairól is olvashat nálunk.

Gyógynövények és természetes módszerek segíthetnek az alvászavarok, a stressz és a másnaposság enyhítésében. Mutatjuk, melyiknek milyen hatása lehet. (illusztráció: a képen az orbáncfű)

Fotó: Pexels/ Yusuf Çelik

1. Hogyan segíthet a macskagyökér az alvászavarok kezelésében?

A macskagyökeret évszázadok óta használják az alvás elősegítésére. A növény gyökeréből teát, kapszulát és tablettát is készítenek, amelyeket elsősorban az elalvási nehézségek enyhítésére alkalmaznak.

A macskagyökér hatását több kutatás is vizsgálta, bár az eltérő módszerek miatt az eredmények nem minden esetben egyértelműek. Az Európai Gyógyszerügynökség ugyanakkor bizonyos macskagyökér-készítmények alvást segítő hatását tudományosan megalapozottnak ismeri el.

A természetes eredet azonban nem jelenti azt, hogy minden készítmény veszélytelen, ezért használat előtt érdemes szakember tanácsát kérni.

2. Hogyan csökkentheti a stresszt a kertészkedés és a növények gondozása?

Nem feltétlenül kell hatalmas kert ahhoz, hogy a növények pozitív hatását megtapasztaljuk. Akár néhány virág gondozása is hozzájárulhat a stressz enyhítéséhez. Egy brit kutatásban Manchester környékén vizsgálták, hogyan változik az emberek stressz-szintje, miután növényeket helyeztek el házaik előkertjében.

Két év alatt 24-ről 53 százalékra nőtt azok aránya, akiknél egészségesebb napi kortizolmintázatot mértek.

A résztvevők emellett arról számoltak be, hogy nyugodtabbnak és boldogabbnak érzik magukat. Az eredmények arra utalnak, hogy a növényekkel való rendszeres foglalkozás a mindennapi feszültség kezelésében is szerepet játszhat.