Öt természetes módszer, amely segíthet a modern élet leggyakoribb problémáin

- Mely gyógynövények segíthetnek az alvászavarok és a stressz enyhítésében?
- Milyen tudományosan vizsgált hatásai vannak a természetes gyógymódoknak?
- Hogyan segíthet a természetjárás és a növények gondozása a mentális egészség megőrzésében?
- Milyen természetes módszerek enyhíthetik a másnaposságot, és mire kell figyelni a gyógynövények használatakor?
Álmatlanság, stressz, digitális kimerültség vagy éppen egy átmulatott éjszaka kellemetlen következményei. A modern élet mindennapos problémáira olykor a természetben is találhatunk segítséget. Ann Treneman kertészeti szakíró The Garden Cure című könyvében régi gyógymódokat és a hozzájuk kapcsolódó tudományos eredményeket mutatja be. Öt olyan módszert gyűjtött össze, amelyek hozzájárulhatnak a közérzet javításához. Szó lesz olyan gyógynövényekről, mint a gyömbér, a macskagyökér vagy az orbáncfű, de a természetjárás nyugtató hatásairól is olvashat nálunk.
1. Hogyan segíthet a macskagyökér az alvászavarok kezelésében?
A macskagyökeret évszázadok óta használják az alvás elősegítésére. A növény gyökeréből teát, kapszulát és tablettát is készítenek, amelyeket elsősorban az elalvási nehézségek enyhítésére alkalmaznak.
A macskagyökér hatását több kutatás is vizsgálta, bár az eltérő módszerek miatt az eredmények nem minden esetben egyértelműek. Az Európai Gyógyszerügynökség ugyanakkor bizonyos macskagyökér-készítmények alvást segítő hatását tudományosan megalapozottnak ismeri el.
A természetes eredet azonban nem jelenti azt, hogy minden készítmény veszélytelen, ezért használat előtt érdemes szakember tanácsát kérni.
2. Hogyan csökkentheti a stresszt a kertészkedés és a növények gondozása?
Nem feltétlenül kell hatalmas kert ahhoz, hogy a növények pozitív hatását megtapasztaljuk. Akár néhány virág gondozása is hozzájárulhat a stressz enyhítéséhez. Egy brit kutatásban Manchester környékén vizsgálták, hogyan változik az emberek stressz-szintje, miután növényeket helyeztek el házaik előkertjében.
Két év alatt 24-ről 53 százalékra nőtt azok aránya, akiknél egészségesebb napi kortizolmintázatot mértek.
A résztvevők emellett arról számoltak be, hogy nyugodtabbnak és boldogabbnak érzik magukat. Az eredmények arra utalnak, hogy a növényekkel való rendszeres foglalkozás a mindennapi feszültség kezelésében is szerepet játszhat.
3. Miért segíthet az erdei séta a digitális kimerültség leküzdésében?
Az állandó telefonhasználat, az értesítések és a képernyő előtt töltött hosszú órák mentálisan is kimerítőek lehetnek. Japánban régóta foglalkoznak az úgynevezett erdőfürdőzés, vagyis a természetben eltöltött tudatos, nyugodt séta hatásaival.
A módszer lényege egyszerű: telefon, fényképezés, telefonálás és podcastok nélkül kell időt tölteni az erdőben, miközben a figyelmünket a környezetünkre irányítjuk. A kutatások szerint az ilyen természetközeli élmények segíthetnek csökkenteni a szorongást, kedvezően befolyásolhatják a vérnyomást és a pulzust, valamint javíthatják az alvás minőségét.
4. Mely természetes ételek, gyógynövények és italok segíthetnek másnaposság esetén?
Bár a másnaposságra nincs biztos gyógymód, bizonyos ételek és italok enyhíthetik a kellemetlen tüneteket. A kókuszvíz elektrolitokat tartalmaz, így hozzájárulhat a folyadékpótláshoz.
A paradicsomlé vitaminokat és antioxidánsokat biztosít a szervezetnek, míg a banán káliumtartalma lehet hasznos.
A gyömbér elsősorban a hányinger enyhítésében segíthet. A népi gyógyászatban a máriatövist és az articsókát is gyakran emlegetik a májműködés támogatásával kapcsolatban, de ezek nem bizonyított másnaposság elleni gyógyszerek. A legfontosabb továbbra is a megfelelő folyadékbevitel, a pihenés és az alkohol kerülése.
5. Mire jó az orbáncfű, és milyen veszélyei lehetnek a használatának?
Az orbáncfű a legismertebb hagyományos gyógynövények közé tartozik. Régen nemcsak a melankólia enyhítésére használták, hanem mágikus tulajdonságokat is tulajdonítottak neki: úgy hitték, elűzi a gonosz szellemeket és megvéd a rémálmoktól.
Napjainkban egyes orbáncfűkészítményeket enyhe depressziós tünetek kezelésére alkalmaznak, és bizonyos készítmények hatását klinikai vizsgálatok is alátámasztják. Az orbáncfű azonban jelentős gyógyszerkölcsönhatásokat okozhat. Csökkentheti például egyes fogamzásgátlók és más gyógyszerek hatékonyságát, antidepresszánsokkal együtt szedve pedig veszélyes mellékhatások jelentkezhetnek.
Éppen ezért a gyógynövények használatát sem érdemes pusztán a népi hagyományokra alapozni. Tartós panaszok vagy rendszeres gyógyszerszedés esetén fontos az orvossal vagy gyógyszerésszel történő egyeztetés.
Az eredeti cikk a The Independent oldalán jelent meg.