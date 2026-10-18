Alkimista szimbólumokkal jelölt 291 éves receptúra alapján készülnek a szerzetesek teái – Pannonhalmán jártunk

Intenzív, mégis kellemes illatok szűrődnek be az autónk ablakán, ahogy bekanyarodunk a Pannonhalmi Főapátság gyógynövényes kertje előtti felhajtóra. Az elénk táruló több mint hét hektáros területen elsőként a lila színben pompázó levendula bokrok tűnnek fel: szinte megszámlálhatatlan parcellán ékeskednek az eredetileg mediterrán növények, meglehet, jó néhányat elpuszított a nyári aszály. Ahogy kiszállunk a kocsiból, intenek felénk: egy bemutató kert előtt vár minket Bercsi Ferenc kertészeti vezető és Gérecz Imre atya, a bencés szerzetesközösség egy tagja. Azért vannak itt, hogy körbevezessenek minket a területen és megnézhessük, milyen természetes immunerősítőkkel vértezhetjük fel magunkat a betegségek ellen az őszi-téli időszakban, vagyis melyek a leghatásosabb gyógynövények megfázásra, köhögésre, torokfájásra.
„A körülöttünk elterülő 7,3 hektáros területen 30 féle gyógynövényt termesztünk nagyjából 20-22 fajtából” – mutat körbe a telken Bercsi Ferenc. „Öt főbb növényünk a levendula, a citrom- és kakukkfű, különféle menták, illetve az orvosi zsálya, de van több fajta rozmaring is.”
A terület művelése mindennapos munka. A növényeket kézzel szedik le, a nevelésük során nem használnak semmilyen vegyszert, sem műtrágyát. A szálas teák elkészítéséhez a gyógynövényeket a padláson szárítják, majd a teát, illetve a különféle illóolajokat itt helyben készítik. A növényeket saját hajtásokból pótolják.
A legjobb gyógynövények megfázásra
„A bencés szerzeteseknek évezredes hagyományaik vannak a gyógynövényeket illetően” – szól közbe Gérecz Imre atya. „A monostorokban régen rendszeresen foglalkoztak betegekkel, a gyógyításukhoz gyógynövényeket felhasználva. A jelenlegi gyógyteáink az 1700-as évekből fennmaradt receptek alapján készülnek.
Az őszi-téli időszakban jellemző tünetekre leginkább az orbáncfűből, bodza- és hársfavirágból és borsos mentából álló Laudes teánk a legkiválóbb, ugyanis hatékonyan enyhíti a meghűléses panaszokat, a torokfájást és köhögést, valamint erősíti az immunrendszert. Mindezen kívül szívnyugtató és elalvást segítő hatása is van”
– vett elő egy dobozzal belőle az atya, kifejtve azt is, hogy a keverék miért a Laudes nevet kapta. „A laudes a katolikus egyházban a reggeli dicsérő imaóra, a pontos jelentése dicséretek. Ezekre az imaórákra jellemző a gyógyító, nyugtató jelenlét, az önmagunkkal való azonosulás, az állhatatosság. Azért így neveztük el a teát, mert a reggeli torokköszörüléskor a hatóanyagok mellett pont erre a békességre van szükség a gyógyuláshoz.”
Még egyszer körbesétálunk a bemutató parcellák között, ahol a különféle gyógynövények meg is érinthetők. Egy ponton megállunk és megdörzsöljük az orvosi zsálya egy levelét. Az ujjunkat az orrunkhoz emelve érezzük, ahogy a légútjaink egy pillanatra kitisztulnak. Most még frissebbnek érződik a levegő, amelyben keveredik a körülöttünk lévő gyógynövények, a padláson száradó füvek, és egy csésze közelben lefőtt tea illata.
Készítünk még néhány képet, majd a Főapátság épülete felé vesszük az irányt, hogy betekintsünk a levéltárba, szemügyre véve a több száz éves recepteket. Az építmény hatalmas, a kanyargó folyosókon majdnem eltévedünk. Az egyházi képek között sétálva egy pillanatra úgy érezzük magunkat, mintha egy évszázadokkal ezelőtt játszódó filmbe csöppentünk volna, néhány apáca is elsétál mellettünk. A falakból árad a nyugalom és valamilyen földöntúli békesség. Egy ajtó elé érve megtorpanunk. A kísérőnk egy határozott kopogás után benyit, az ajtó egy másik ajtóra nyílik. Azt hirtelen egy férfi tárja ki. Dénesi Tamás levéltár-igazgató az, aki több régi könyvvel és tekerccsel vár minket. Némelyiket igazi marhabőrbe kötötték.
„A legelső adatunk arról, hogy ezen a területen gyógytevékenységek folytak, egy 1201-ben kiállított oklevélből származik” – vett elő elsőnek egy régi, latin nyelven írt dokumentumot Dénesi Tamás. „Szintén az 1200-as évekből származnak iratok arról, hogy a szerzeteseknek betegházuk, fürdőjük is volt. Az apátsági birtokokat aztán 1650-ben vették számba az Urbáriumban, amelyből kiderül, hogy már a török megszállás idején hatalmas jelentőségű gyógynövényes kert lehetett Pannonhalmán, a lekaszált növényeket ugyanis Bécsbe, a gyógynövény-kereskedelem akkori egyik legnagyobb központjába adták el” – olvasott fel egy hatalmas, régi könyvből a levéltár-igazgató.
Amikor a török megszállást követően a szerzetesek visszatérhettek Pannonhalmára, sokan ismét elköteleződtek a gyógyászat iránt. Ellátást nyújtottak, gyógynövényeket használtak, illetve orvosuk is volt a városban, miközben mások recepteket gyűjtöttek vagy írtak. Az egyik legjelentősebb receptíró Reisch Elek gyógyszerész volt, az ő útmutatásai alapján készülnek az apátság mai teái.
„Az orvosságok előállításához a patikákban gyógyszerkönyveket, Magyarországon többnyire Bécsben kiadott példányokat használtak. Ezekben a könyvekben különféle alkimista jeleket alkalmaztak rövidítésként. Reisch Elek ugyanilyen jeleket használt a receptes könyvében, amelyet 1735-ben kezdett vezetni, amikor még tanulta a gyógyszerész mesterséget. A feljegyzéseit többnyire latin nyelven írta, de előfordulnak német bejegyzések is, hiszen bajor volt” – mesélte Dénesi Tamás. A recepteket illetően rámutatott, hogy a több száz éve élt szerzetes milyen részletgazdag útmutatókat adott. „Betegségenként feljegyezte, hogy mire milyen tea való, és hogy annak elkészítéséhez milyen gyógynövényekből hány mértékegységnyit kell használni. Az írásaiban anyagjeleket, alkimista jeleket alkalmazott. A teákon kívül kenőcsök és gyógynövényes likőrök receptjei is helyet kaptak a könyvében” – mutatta meg a levéltár-igazgató a néhai szerzetes eredeti feljegyzéseit, amelyek nemes másolatai az apátság illatmúzeumában bárki számára megtekinthetők.
Reisch Eleken kívül más szerzetesek is feljegyeztek gyógynövényes recepteket, illetve egyéb népi gyógymódokat. Ilyen szerzetes volt például Zsoldos Xavér a 18., vagy Lancsics Bonifác a 17-18. században. Utóbbi helyesen jegyezte le például a rózsa lázcsillapító hatását, ám a sötétben félő gyerekek „kezelésére” olyan népi hiedelem alapján megörökített megoldást javasolt, miszerint a szülőknek egy medve szárított jobb szemét kell a gyerek mellé helyezni az ágyba, hogy a félelme elmúljék. A szerzeteseknek egy kéziratos szertartáskönyvük is volt, amelybe gyógynövényenként külön-külön áldást írtak, Nagyboldogasszony napján pedig minden egyes terményt megáldottak.
A ma elérhető termékek Reisch Elek receptjei nyomán, a mai szabályoknak megfelelően készülnek. A receptúrákat hatóságilag bevizsgálták, a gyógynövények hatásait vizsgálatokkal ellenőrizték.
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