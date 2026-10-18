Alkimista szimbólumokkal jelölt 291 éves receptúra alapján készülnek a szerzetesek teái – Pannonhalmán jártunk

Intenzív, mégis kellemes illatok szűrődnek be az autónk ablakán, ahogy bekanyarodunk a Pannonhalmi Főapátság gyógynövényes kertje előtti felhajtóra. Az elénk táruló több mint hét hektáros területen elsőként a lila színben pompázó levendula bokrok tűnnek fel: szinte megszámlálhatatlan parcellán ékeskednek az eredetileg mediterrán növények, meglehet, jó néhányat elpuszított a nyári aszály. Ahogy kiszállunk a kocsiból, intenek felénk: egy bemutató kert előtt vár minket Bercsi Ferenc kertészeti vezető és Gérecz Imre atya, a bencés szerzetesközösség egy tagja. Azért vannak itt, hogy körbevezessenek minket a területen és megnézhessük, milyen természetes immunerősítőkkel vértezhetjük fel magunkat a betegségek ellen az őszi-téli időszakban, vagyis melyek a leghatásosabb gyógynövények megfázásra, köhögésre, torokfájásra.

A Pannonhalmi Bencés Főapátság gyógynövénykertjében számos olyan növényt termesztenek, amelyet hagyományosan különféle egészségügyi panaszok enyhítésére alkalmaznak. A gyógynövények megfázásra, köhögésre és torokfájásra is kínálhatnak természetes segítséget. Fotó: Hatlaczki Balázs

„A körülöttünk elterülő 7,3 hektáros területen 30 féle gyógynövényt termesztünk nagyjából 20-22 fajtából” – mutat körbe a telken Bercsi Ferenc. „Öt főbb növényünk a levendula, a citrom- és kakukkfű, különféle menták, illetve az orvosi zsálya, de van több fajta rozmaring is.”

A terület művelése mindennapos munka. A növényeket kézzel szedik le, a nevelésük során nem használnak semmilyen vegyszert, sem műtrágyát. A szálas teák elkészítéséhez a gyógynövényeket a padláson szárítják, majd a teát, illetve a különféle illóolajokat itt helyben készítik. A növényeket saját hajtásokból pótolják.

Gérecz Imre atya szerint az őszi-téli időszakban a legjobb választás az orbáncfűből, bodza- és hársfavirágból és borsos mentából álló Laudes tea. Fotó: Hatlaczki Balázs

A legjobb gyógynövények megfázásra

„A bencés szerzeteseknek évezredes hagyományaik vannak a gyógynövényeket illetően” – szól közbe Gérecz Imre atya. „A monostorokban régen rendszeresen foglalkoztak betegekkel, a gyógyításukhoz gyógynövényeket felhasználva. A jelenlegi gyógyteáink az 1700-as évekből fennmaradt receptek alapján készülnek.

Az őszi-téli időszakban jellemző tünetekre leginkább az orbáncfűből, bodza- és hársfavirágból és borsos mentából álló Laudes teánk a legkiválóbb, ugyanis hatékonyan enyhíti a meghűléses panaszokat, a torokfájást és köhögést, valamint erősíti az immunrendszert. Mindezen kívül szívnyugtató és elalvást segítő hatása is van”

– vett elő egy dobozzal belőle az atya, kifejtve azt is, hogy a keverék miért a Laudes nevet kapta. „A laudes a katolikus egyházban a reggeli dicsérő imaóra, a pontos jelentése dicséretek. Ezekre az imaórákra jellemző a gyógyító, nyugtató jelenlét, az önmagunkkal való azonosulás, az állhatatosság. Azért így neveztük el a teát, mert a reggeli torokköszörüléskor a hatóanyagok mellett pont erre a békességre van szükség a gyógyuláshoz.”