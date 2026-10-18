Így fizessen kevesebbet a gyógyszertárban – mutatjuk a trükköt!

A hidegebb hónapok beköszöntével ismét előkerülnek a fájdalomcsillapítók, a torokfertőtlenítők és a köhögés elleni szerek. Ha egyszerre több gyógyszert kell megvásárolni, a kiadás könnyen megterhelheti a családi kasszát.

Ezreket hagyhat a patikában, ha nem kérdez rá az olcsóbb gyógyszerre.

Fotó: Szakony Attila / MW

A BEOL szerint azonban érdemes a gyógyszertárban megkérdezni, hogy a megszokott termék helyett kapható-e olcsóbb, hivatalosan helyettesíthető változat. Több népszerű gyógyszernek is létezhet azonos hatóanyagú alternatívája, miközben a különböző termékek ára között jelentős eltérés lehet.

Így találhat olcsóbb gyógyszert a patikában: ezreket spórolhat vele

Az összeállítás példaként említi a metamizol-nátriumot tartalmazó fájdalomcsillapítókat, amelyek több márkanéven és különböző árakon kerülhetnek forgalomba. Hasonló különbségek lehetnek az ibuprofent vagy paracetamolt tartalmazó készítményeknél, valamint bizonyos görcsoldók, allergia elleni gyógyszerek és megfázásra használt szerek esetében is.

A BEOL által idézett árpélda szerint egy 24 darabos Nurofen 4200–5000 forint körüli összegbe kerülhet, miközben egy hivatalosan helyettesíthető, 400 milligrammos Brufen ára körülbelül 2000 forint is lehet.

Nem elég csak a hatóanyagot nézni

Azonos hatóanyag esetén sem biztos, hogy két készítmény minden helyzetben gond nélkül felcserélhető. Eltérhet a hatáserősség, a gyógyszerforma, az adagolás és az alkalmazási előírás, ezért a választás előtt érdemes kikérni a gyógyszerész véleményét.

Különösen körültekintően kell eljárni a megfázás elleni kombinált szereknél. Több termék is tartalmazhat például paracetamolt, így különböző készítmények együttes használatakor ugyanabból a hatóanyagból túl sok kerülhet a szervezetbe.

A patikában ezért célszerű rákérdezni az olcsóbb, hivatalosan helyettesíthető lehetőségekre. Az ár mellett azonban a kiszerelést, a tabletták számát, a hatóanyag mennyiségét és az adagolást is figyelembe kell venni, mert a legolcsóbb doboz nem feltétlenül jelenti a leggazdaságosabb kezelést.