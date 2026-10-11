Ezek a népszerű italok súlyos betegséget okozhatnak

A kutatók több mint 112 ezer ember több évtized alatt összegyűjtött adatait elemezték, és azt találták, hogy a legtöbb cukros italt fogyasztók körében lényegesen magasabb volt a gyomorrák előfordulásának kockázata.

A kutatók szerint további vizsgálatok szükségesek annak tisztázására, mi állhat a gyomorrák és a rendszeres cukrosital-fogyasztás között megfigyelt összefüggés hátterében

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A Mass General Brigham Cancer Institute kutatócsoportja összesen 112 284 nő és férfi adatait vizsgálta két nagy amerikai hosszú távú kutatás alapján. A résztvevők táplálkozási szokásait, életmódját és egészségi állapotát éveken keresztül nyomon követték.

A vizsgált időszakban 278 résztvevőnél diagnosztizáltak gyomorrákot.

Mennyivel növelheti a gyomorrák kockázatát a cukros üdítő?

Az eredmények szerint azoknál, akik naponta legalább egy adag cukorral édesített italt fogyasztottak, 2,45-ször magasabb volt a gyomorrák kockázata, mint azoknál, akik havonta kevesebb mint egy adag ilyen italt ittak.

A kutatók az elemzés során más olyan tényezőket is figyelembe vettek, amelyek hatással lehetnek a betegség kialakulására.

A vizsgálatban a cukorral édesített italok közé sorolták többek között:

a szénsavas cukros üdítőket,

a limonádét,

a gyümölcspuncsot,

valamint a sportitalokat.

A mesterséges édesítőszerekkel készült italokat külön vizsgálták. Ezek fogyasztása esetében nem találtak statisztikailag igazolható összefüggést a gyomorrák gyakoribb előfordulásával.

A nőknél nagyobb lehet a gyomorrák kockázata?

A nőknél még erősebb összefüggést figyeltek meg. Azok körében, akik naponta egynél több cukorral édesített italt fogyasztottak, 3,04-szer magasabb volt a gyomorrák kockázata azokhoz képest, akik csak nagyon ritkán ittak ilyen italokat.

A Focus beszámolója szerint a férfiaknál ugyancsak találtak összefüggést a cukros italok fogyasztása és a betegség között, de a nőknél nagyobb különbséget mértek.

A kutatók a fruktózbevitelt is megvizsgálták. A nagyobb teljes fruktózfogyasztás szintén együtt járt a gyomorrák gyakoribb előfordulásával. A fruktóz számos cukorral édesített ital egyik fontos összetevője.

A kutatás egyelőre nem ad választ arra, milyen biológiai folyamatok állhatnak az összefüggés hátterében. Andrew T. Chan, a kutatás vezető szerzője szerint ez az első vizsgálat, amely az amerikai lakosság körében kapcsolatot mutatott ki a cukorral édesített italok fogyasztása és a gyomorrák között. A szakemberek ezért további vizsgálatokat tartanak szükségesnek, hogy megerősítsék az eredményeket és feltárják a lehetséges magyarázatokat.

A kutatók a Helicobacter pylori szerepét is megvizsgálták. A baktériummal való fertőzés a gyomorrák egyik ismert kockázati tényezője.