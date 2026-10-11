Egész gyümölcs vagy gyümölcslé? Nem mindegy, melyiket választjuk

A gyümölcslé és az egész gyümölcs fogyasztása nem feltétlenül ugyanolyan táplálkozási szempontból. Egy több mint 371 ezer amerikai felnőtt adatain alapuló kutatás szerint a szív- és érrendszeri betegséggel vagy annak bizonyos kockázati tényezőivel élők ritkábban fogyasztottak egész gyümölcsöt, mint azok, akiknél nem álltak fenn ilyen problémák – írta a FITBOOK.
Az Egyesült Államok táplálkozási ajánlásait 2026 elején úgy módosították, hogy az egész gyümölcs fogyasztását részesítsék előnyben a gyümölcslével szemben. Németországban már korábban is azt javasolták, hogy a napi zöldség- és gyümölcsfogyasztás mellett csak korlátozott mennyiségben kerüljön gyümölcslé az étrendbe.
A kutatók 371 038 amerikai felnőtt adatait elemezték egy 2019-es telefonos egészségügyi felmérés alapján. A résztvevőktől azt kérdezték, milyen gyakran fogyasztanak egész gyümölcsöt, illetve 100 százalékos gyümölcslevet.
Azt is felmérték, hogy diagnosztizálták-e náluk korábban az alábbi betegségek vagy állapotok valamelyikét:
- magas vérnyomás,
- magas koleszterinszint,
- szívinfarktus,
- angina pectoris vagy koszorúér-betegség,
- stroke.
A válaszadók átlagosan naponta 1,06 alkalommal fogyasztottak egész gyümölcsöt, míg gyümölcslevet napi 0,30 alkalommal ittak. A felmérés ugyanakkor nem tért ki arra, hogy egy-egy alkalommal mekkora mennyiséget fogyasztottak.
Az elemzés során a kutatók az életkort, az iskolai végzettséget, a jövedelmet és a dohányzást is figyelembe vették.
Ritkábban ettek egész gyümölcsöt a szívproblémákkal élők
Az eredmények szerint a szív- és érrendszeri betegséggel vagy annak kockázati tényezőivel élő emberek általában ritkábban fogyasztottak egész gyümölcsöt.
A magas vérnyomással élők például átlagosan naponta 1,01 alkalommal ettek egész gyümölcsöt, míg azok, akiknek nem volt magas a vérnyomásuk, napi 1,09 alkalommal.
Mi derült ki a gyümölcslé fogyasztásáról?
A gyümölcslé esetében jóval kevésbé volt egyértelmű az eredmény. A kezdeti elemzés szerint a szívbetegséggel élők valamivel gyakrabban ittak gyümölcslevet, ám az egyéb tényezők figyelembevétele után a legtöbb ilyen összefüggés eltűnt.
Két kapcsolat maradt kimutatható: a magas koleszterinszinttel élők valamivel ritkábban fogyasztottak gyümölcslevet, míg a korábban szívinfarktuson átesettek valamivel gyakrabban.
A kutatás tehát nem támasztja alá azt az egyszerű következtetést, hogy a gyümölcslé fogyasztása önmagában növelné a szívbetegségek kockázatát.
Le kell mondani a gyümölcsléről?
A vizsgálat alapján erre nincs szükség. Az eredmények inkább a jelenlegi táplálkozási ajánlásokat erősítik, amelyek szerint érdemes gyakrabban egész gyümölcsöt választani.
Az alma, a banán vagy a bogyós gyümölcsök rostokat is tartalmaznak, amelyek hozzájárulnak a teltségérzethez, és lassíthatják a vércukorszint emelkedését. A gyümölcslében ezzel szemben jóval kevesebb rost található, gyorsabban elfogyasztható, és kevésbé laktat.
A Német Táplálkozástudományi Társaság ajánlása szerint hetente legfeljebb két, egyenként 200 milliliteres pohár gyümölcslé fogyasztható. Ezt érdemes étkezés részeként meginni, de vízzel hígítva, több alkalomra elosztva is fogyasztható.
Vásárláskor célszerű arra is figyelni, hogy valóban 100 százalékos gyümölcsléről legyen szó. A gyümölcsnektárok és gyümölcsitalok ugyanis hozzáadott cukrot is tartalmazhatnak.
Fontos korlátai vannak a kutatásnak
Bár a vizsgálat egyik erőssége a több mint 371 ezres minta, az eredményekből nem lehet megállapítani, hogy az egész gyümölcs fogyasztása valóban csökkenti-e a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát.
A kutatás keresztmetszeti volt, vagyis egy adott időpontban vizsgálta az étkezési szokásokat és az egészségi állapotot. Az adatok ráadásul a résztvevők saját beszámolóin alapultak, és nem rögzítették az elfogyasztott adagok nagyságát vagy a gyümölcsök pontos fajtáját.
Az sem zárható ki, hogy a kapcsolat fordított: egy már diagnosztizált betegség miatt változtattak az érintettek az étkezési szokásaikon. A kutatás ezért összefüggéseket mutatott ki, de nem bizonyította, hogy a gyümölcs- vagy gyümölcsléfogyasztás önmagában megelőzné vagy előidézné a szív- és érrendszeri betegségeket.
A gyümölcs az egészséges étrend fontos része, vitaminokat, ásványi anyagokat, rostokat és különböző növényi vegyületeket tartalmaz. A gyümölcslé előállítása során ugyanakkor a rostok jelentős része elvész, és egyes bioaktív növényi anyagok összetétele is megváltozhat.