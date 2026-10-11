Egész gyümölcs vagy gyümölcslé? Nem mindegy, melyiket választjuk

A gyümölcslé és az egész gyümölcs fogyasztása nem feltétlenül ugyanolyan táplálkozási szempontból. Egy több mint 371 ezer amerikai felnőtt adatain alapuló kutatás szerint a szív- és érrendszeri betegséggel vagy annak bizonyos kockázati tényezőivel élők ritkábban fogyasztottak egész gyümölcsöt, mint azok, akiknél nem álltak fenn ilyen problémák – írta a FITBOOK.

A gyümölcslé kevesebb rostot tartalmaz, mint az egész gyümölcsök

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Az Egyesült Államok táplálkozási ajánlásait 2026 elején úgy módosították, hogy az egész gyümölcs fogyasztását részesítsék előnyben a gyümölcslével szemben. Németországban már korábban is azt javasolták, hogy a napi zöldség- és gyümölcsfogyasztás mellett csak korlátozott mennyiségben kerüljön gyümölcslé az étrendbe.

A kutatók 371 038 amerikai felnőtt adatait elemezték egy 2019-es telefonos egészségügyi felmérés alapján. A résztvevőktől azt kérdezték, milyen gyakran fogyasztanak egész gyümölcsöt, illetve 100 százalékos gyümölcslevet.

Azt is felmérték, hogy diagnosztizálták-e náluk korábban az alábbi betegségek vagy állapotok valamelyikét:

magas vérnyomás,

magas koleszterinszint,

szívinfarktus,

angina pectoris vagy koszorúér-betegség,

stroke.

A válaszadók átlagosan naponta 1,06 alkalommal fogyasztottak egész gyümölcsöt, míg gyümölcslevet napi 0,30 alkalommal ittak. A felmérés ugyanakkor nem tért ki arra, hogy egy-egy alkalommal mekkora mennyiséget fogyasztottak.

Az elemzés során a kutatók az életkort, az iskolai végzettséget, a jövedelmet és a dohányzást is figyelembe vették.

Ritkábban ettek egész gyümölcsöt a szívproblémákkal élők

Az eredmények szerint a szív- és érrendszeri betegséggel vagy annak kockázati tényezőivel élő emberek általában ritkábban fogyasztottak egész gyümölcsöt.

A magas vérnyomással élők például átlagosan naponta 1,01 alkalommal ettek egész gyümölcsöt, míg azok, akiknek nem volt magas a vérnyomásuk, napi 1,09 alkalommal.

Mi derült ki a gyümölcslé fogyasztásáról?

A gyümölcslé esetében jóval kevésbé volt egyértelmű az eredmény. A kezdeti elemzés szerint a szívbetegséggel élők valamivel gyakrabban ittak gyümölcslevet, ám az egyéb tényezők figyelembevétele után a legtöbb ilyen összefüggés eltűnt.