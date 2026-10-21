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hajfestés

Tudod te pontosan, mit kockáztatsz a hajszőkítéssel?

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Már előre elképzeled, milyen jól fog állni az új frizura: a világos tincsek szépen keretezik majd az arcod, a hajad pedig ragyogó és egészséges lesz. A hajszőkítés után azonban könnyen előfordulhat, hogy a tükörben egy egészen más kép fogad: száraz, sprőd hajkorona, és kivörösödött fejbőr. Mutatjuk, milyen kémiai reakció megy végbe ilyenkor a hajszálakban.
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hajfestésszőkítéshidrogén peroxidéletveszélyes
  • A hidrogén-peroxid világosítja a hajat. De mi történik közben a hajszál szerkezetével?
  • Megmutatjuk, mit jelentenek a 3, 6, 9 és 12 százalékos koncentrációk.
  • Megismerhetsz olyan dokumentált eseteket is, amikor a szőkítőkezelés életveszélyhez vezetett.

Tudtad, hogy a hidrogén-peroxid nevű vegyületet Louis Jacques Thénard francia kémikus fedezte fel? Mindez 1818-ban történt, majd évtizedekkel később rájöttek, hogy a hajszőkítés terén is sikereket lehet vele elérni, ugyanis oxidáló tulajdonsága révén képes a haj pigmentjeinek lebontására. Kijelenthetnénk, hogy a peroxid egyfajta csodaszer a világosabb hajszínt preferálók számára, az igazság azonban az, hogy a folyamat korántsem veszélytelen üzem. Elárujuk, miért.

Fodrász és vendége hajszőkítés során
A hajszőkítés nem egyszerű festés: a hajszín roncsolásával és a pigmentek kivonásával járó világosítás
Fotó: New Africa / Shutterstock

Hajszőkítés hidrogén-peroxiddal

A hidrogén-peroxidot a hajápolásban elsősorban hajvilágosításra és hajfestés során használják, mivel oxidálószerként megnyitja a hajszál külső rétegét, és elősegíti a haj természetes pigmentjeinek lebontását. Megfelelő koncentrációban és szakszerű alkalmazás mellett hatékony eszköz lehet a haj színének megváltoztatására, elsősorban világosítására, hajszőkítésre.

Hidrogén-peroxid: csodaszer vagy életveszélyes alapanyag?

A hajon alkalmazott hidrogén-peroxid, ha szakértő fodrász viszi fel a hajra, nem okoz gondot, és szép, világos tincseket eredményez. Megvan azonban a maga veszélye, mivel oxidáció közben megbontja a hajszál szerkezetét, csökkentheti annak természetes védelmét. 

Gyakori vagy magas koncentrációjú használata kiszáríthatja a hajat, amely ettől durvább tapintású, fénytelenebb és töredezésre hajlamosabb lehet. 

A hajszálak rugalmassága is csökkenhet, ezért a vegyszerrel kezelt haj könnyebben törik fésülés, hajszárítás vagy formázás közben. Különösen nagyobb a károsodás veszélye akkor, ha a hidrogén-peroxidot szőkítőszerekkel együtt, hosszú ideig vagy túl gyakran alkalmazzák.

A fejbőrre nézve szintén kockázatot jelenthet. Irritációt, kellemetlen csípő vagy égő érzést, bőrpírt és kiszáradást okozhat, erősebb vagy helytelen alkalmazás esetén pedig akár életveszélyes sérülés is kialakulhat.

Sokkoló esetek, amikor a hidrogén-peroxid elképesztő pusztítást végzett

Az egyik legdurvább dokumentált eset: egy 15 éves lánynál olyan mély fejbőrsérülés alakult ki hajszőkítés után, hogy a fejbőr kötőszövetes része elhalt. Egy másik, szintén megrázó esetben 

egy 15 éves lánynál közel 10 centiméteres heges hajhiány alakult ki a fejtetőn egy szőkítőkezelést követően. A sérülés kémiai égés következménye volt, a gyógyulás körülbelül négy hónapot vett igénybe.

Mit jelentenek a százalékok a hidrogén-peroxidos flakonon? 

A hidrogén-peroxidnál feltüntetett százalék azt mutatja meg, hogy az oldat mekkora arányban tartalmaz hidrogén-peroxidot (H₂O₂). Hajfestésnél és szőkítésnél ez azért fontos, mert a magasabb koncentráció általában erősebb oxidáló hatást jelent:

  • 3%-os peroxid – enyhébb oxidáló hatás, sötétebb haj festéséhez használják.
  • 6%-os peroxid – közepes erősségű; világosításra alkalmas.
  • 9%-os peroxid – erősebb oxidáló hatás, nagyobb mértékű világosításra használják.
  • 12%-os peroxid – nagyon erős oxidáló hatású, ezért nagyobb a haj- és fejbőrkárosodás kockázata is; professzionális alkalmazást igényel.

Az erősebb oxidálószer nagyobb mértékben roncsolhatja a hajszál szerkezetét és irritálhatja, vagy akár meg is égetheti a fejbőrt, különösen helytelen használat, túl hosszú hatóidő vagy hő alkalmazása mellett.

Még 3 tény a hajszőkítésről 

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