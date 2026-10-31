A halál csókja: ilyen elváltozás jelenik meg a bőrön közvetlenül a halál előtt egy hospice nővér szerint

Előjel nélkül, szinte egyik pillanatról a másikra képes megjelenni egy bizonyos lila fekély azoknak a bőrén, akiknek elérkeztek az utolsó órái. Egy hospice nővér hívta fel a figyelmet az úgynevezett Kennedy-fekélyre, amelynek megjelenése annak a jele, hogy a szervek kezdik feladni a működésüket. Nem véletlen, hogy a bőrelváltozás a halál jeleként ismert.

A halál jelei többfélék lehetnek. Az egyik legegyértelműbb a Kennedy-fekélyek megjelenése. Illusztráció: Trzykropy / Shutterstock

Kennedy-fekély, a halál jele

Julie McFadden amerikai hospice ápoló kis méretű kerek elváltozásoknak írta le a fekélyeket, amelyek fájdalmasak lehetnek és kissé vérezhetnek is. Mint mondta, általában a keresztcsont alsó részén, a farokcsontnál jelennek meg.

„Néha pillangó alakúak és a krónikus fekélyekkel ellentétben meglepően gyorsan alakulnak ki. Ez a legfontosabb jellemzőjük. Kísérhetik őket más, az élet végéhez kapcsolódó jelenségek is, mint például az eszméletvesztés, az evés és ivás elmaradása, a légzés változásai, a végtagok lehűlése. Így az illető külsőleg is úgy tűnhet, mintha hamarosan meghalna” – fejtette ki Julie.

A Kennedy-fekélyek azért alakulnak ki, mert a véráramlás a létfontosságú szervek felé irányul át, ami miatt a bőr oxigénhiányba kerül, és ez gyors szöveti lebomlást eredményez.

„Sok mindent nem lehet tenni ellenük, csak csillapítani a fájdalmat, általában alacsony dózisú morfiummal. Az érintett bőrfelület nagyon sérülékeny és könnyen megreped, ezért annak ápolása is fontos. Figyelni kell rá, hogy gyengéden tisztítsuk, valamint szárazon tartsuk a területet” – mondta a hospice nővér, egyúttal rámutatva, hogy a fekélyek megjelenése nem annak a jele, hogy valaki elhanyagolná a szerettét vagy rosszat tenne vele.

„Ez csupán az egyik látható jele annak, ahogyan lassan leáll a szervezet működése. Egy jel, hogy valakinek a szerette az élete végéhez közeledik. Ez az állapot megrázó lehet, de a legfontosabb ilyenkor, hogy gondoskodni tudjunk az illető kényelméről a fekélyeket gondosan tisztítva és a fájdalmat csillapítva.”

(DailyStar)

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