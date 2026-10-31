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Halloween a világ körül: elképesztő jelmezek és hátborzongató felvonulások – galéria

1 órája
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Hatalmas csontvázak, vérfagyasztó maszkok, világító tökfejek és zombinak öltözött tömegek lepték el az utcákat. A halloween a világ számos pontján igazi látványossággá vált, ahol a kreativitásnak szinte semmi sem szab határt. Fotógalériánkban megmutatjuk a legkülönlegesebb jelmezeket és a leglátványosabb halloweeni felvonulásokat.
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  • A halloween alkalmából világszerte különleges jelmezekbe öltöznek az ünneplők.
  • A felvonulásokon óriási bábok, csontvázak és látványos installációk is feltűnnek.
  • A félelmetes maszkok mellett humoros és meghökkentő jelmezekből sincs hiány.

A halloween a világ körül egészen különleges arcát mutatja: van, ahol többméteres csontvázak vonulnak végig az utcákon, máshol zombik, szellemek és rémisztő filmes karakterek veszik át az uralmat. Az október 31-i ünnep mára jóval többről szól, mint a töklámpások faragásáról és az édességgyűjtésről. A látványos utcai rendezvények, a jelmezversenyek és a különleges felvonulások turisták és helyiek tömegeit vonzzák.

halloweeni jelmezekbe bújt zombik és farkasember
Halloween az ősi kelta Smahain ünnepből ered, mára azonban a jelmezes bulik legizgalmasabb napjává vált 
Fotó: John NacionStarmaxinc.Com / NORTHFOTO

Halloween a világ körül: amikor a rémálmok életre kelnek

A halloween egyik legnagyobb látványosságát kétségkívül a jelmezes felvonulások jelentik. A fotókon is látható, hogy az ünneplők nem bízzák a véletlenre a megjelenésüket: egyesek ijesztő bohócnak, zombinak vagy démonnak öltöznek, mások hatalmas, világító tökfejekkel és fantáziadús kiegészítőkkel hívják fel magukra a figyelmet.

A tömeg fölé magasodó csontvázak és különleges bábfigurák még látványosabbá teszik az utcai ünneplést. Az éjszakai fények, a füst és a színes dekorációk pedig olyan hangulatot teremtenek, mintha egy horrorfilm díszletei között sétálnánk.

A halloween azonban nem csak a rémisztgetésről szól. A galéria egyik legkedvesebb szereplője például egy apró, jelmezbe öltöztetett kutya, amely gazdájával együtt vesz részt az ünneplésben. A meghökkentő ötletek és a humor legalább olyan fontos részei ezeknek a rendezvényeknek, mint a félelmetes maszkok és halloweeni jelmezek.

Honnan ered a halloween?

A halloween gyökerei részben az ősi kelta Samhain ünnepéhez kapcsolódnak, amely az aratási időszak végét és a tél kezdetét jelezte. A későbbi évszázadokban a hagyományok összefonódtak a mindenszentek előestéjéhez kötődő szokásokkal.

A ma ismert jelmezes, tökfaragás és édességgyűjtős ünneplés elsősorban Észak-Amerikában vált népszerűvé, majd a filmeknek, a popkultúrának és a közösségi médiának köszönhetően a világ számos országában elterjedt.

Napjainkban a halloween sok helyen hatalmas utcai fesztivállá nőtte ki magát, ahol a résztvevők nemcsak ijesztgetni szeretnének, hanem minél ötletesebb jelmezekkel is kitűnnének a tömegből.

Nézd meg galériánkban, milyen elképesztő jelmezekkel, óriási figurákkal és hátborzongató felvonulásokkal ünneplik a halloweent világszerte!

Zombi Menetelés Mexikóvárosban Ez az év egyik legjobban várt eseménye a horrorrajongók számára. Ez egy olyan menet, ahol a szervezők arra kérik az embereket, hogy hozzanak tartós élelmiszereket az élelmiszerbanknak, amit később szétosztanak a rászorulóknak.
Világszerte tartanak jelmezes felvonulásokat.
Mexikóvárosban és az egész országban komoly halottkultusz alakult ki az évszázadok folyamán.
Felismered ki látható a képen? Ez a farkasember bizony Heidi Klum a híres, évente megrendezett halloweeni buliján.
Jelmezes emberek vesznek részt az éves falusi halloweeni felvonuláson New York-ban a Hatodik sugárúton...
Emberek láthatók, amint az úton gyülekeznek, hogy egy óriási rothadó tököt és egy nyálas patkányt fotózzanak a londoni Annabel's étterem külsejével szemben, a Green Street közelében. Influenszerek és a nagyközönség tagjai fotózzák a halloweeni dekorációkat egy ösvényen a High Street Kensington körül, a hétvégi Halloween előtt. 2026. október 29.
Több ezer jelmezes kutya és néző vonult a Tompkins Square Parkba, hogy részt vegyen az ország legnagyobb Halloween Jelmezes Felvonulásán kutyák számára.
Több ezer jelmezes kutya és néző vonult a Tompkins Square Parkba, hogy részt vegyen az ország legnagyobb Halloween Jelmezes Felvonulásán kutyák számára.
Jelmezes emberek vesznek részt az éves falusi halloweeni felvonuláson New York-ban a Hatodik sugárúton...
Jelmezes mulatozók vesznek részt a West Hollywood-i halloweeni karneválon a kaliforniai West Hollywoodban,
Jelmezes mulatozók vesznek részt a West Hollywood-i halloweeni karneválon a kaliforniai West Hollywoodban,
Galéria: Őrült halloween-i bulik és fesztiválok
Fotó: GettyImages, NorthFoto
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Zombi Menetelés Mexikóvárosban. Ez az év egyik legjobban várt eseménye a horrorrajongók számára. Ez egy olyan menet, ahol a szervezők arra kérik az embereket, hogy hozzanak tartós élelmiszereket az élelmiszerbanknak, amit később szétosztanak a rászorulóknak.

Nézd meg, milyen extrém jelmezekbe bújik Heidi Klum szupermodell évről évre a halloweeni bulijain:

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