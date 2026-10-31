Halloween a világ körül: elképesztő jelmezek és hátborzongató felvonulások – galéria

A halloween alkalmából világszerte különleges jelmezekbe öltöznek az ünneplők.

A felvonulásokon óriási bábok, csontvázak és látványos installációk is feltűnnek.

A félelmetes maszkok mellett humoros és meghökkentő jelmezekből sincs hiány.

A halloween a világ körül egészen különleges arcát mutatja: van, ahol többméteres csontvázak vonulnak végig az utcákon, máshol zombik, szellemek és rémisztő filmes karakterek veszik át az uralmat. Az október 31-i ünnep mára jóval többről szól, mint a töklámpások faragásáról és az édességgyűjtésről. A látványos utcai rendezvények, a jelmezversenyek és a különleges felvonulások turisták és helyiek tömegeit vonzzák.

Halloween az ősi kelta Smahain ünnepből ered, mára azonban a jelmezes bulik legizgalmasabb napjává vált

Fotó: John NacionStarmaxinc.Com / NORTHFOTO

Halloween a világ körül: amikor a rémálmok életre kelnek

A halloween egyik legnagyobb látványosságát kétségkívül a jelmezes felvonulások jelentik. A fotókon is látható, hogy az ünneplők nem bízzák a véletlenre a megjelenésüket: egyesek ijesztő bohócnak, zombinak vagy démonnak öltöznek, mások hatalmas, világító tökfejekkel és fantáziadús kiegészítőkkel hívják fel magukra a figyelmet.

A tömeg fölé magasodó csontvázak és különleges bábfigurák még látványosabbá teszik az utcai ünneplést. Az éjszakai fények, a füst és a színes dekorációk pedig olyan hangulatot teremtenek, mintha egy horrorfilm díszletei között sétálnánk.

A halloween azonban nem csak a rémisztgetésről szól. A galéria egyik legkedvesebb szereplője például egy apró, jelmezbe öltöztetett kutya, amely gazdájával együtt vesz részt az ünneplésben. A meghökkentő ötletek és a humor legalább olyan fontos részei ezeknek a rendezvényeknek, mint a félelmetes maszkok és halloweeni jelmezek.

Honnan ered a halloween?

A halloween gyökerei részben az ősi kelta Samhain ünnepéhez kapcsolódnak, amely az aratási időszak végét és a tél kezdetét jelezte. A későbbi évszázadokban a hagyományok összefonódtak a mindenszentek előestéjéhez kötődő szokásokkal.

A ma ismert jelmezes, tökfaragás és édességgyűjtős ünneplés elsősorban Észak-Amerikában vált népszerűvé, majd a filmeknek, a popkultúrának és a közösségi médiának köszönhetően a világ számos országában elterjedt.