Galéria: boszi cica, horrorkakadu és Wednesday-kutyus – eldobod az agyad a legmókásabb halloweeni állatjelmezek láttán

- Őrületes halloweeni szettek, amelyek mellett a gazdik sem tudnak nevetés nélkül elmenni.
- Kreatív DIY jelmezötletek kutyáknak, macskáknak.
- Így lehet halloweeni a hangulat a kisállatok kényelmét is szem előtt tartva.
Már nem csupán állatként, hanem teljes jogú családtagként tekintünk kis kedvenceinkre. Szeretnénk őket is bevonni az olyan családi rituálékba és ünnepekbe, mint például a halloween. A halloweeni állatjelmezek, és így a kutyákról, cicákról készült videók garantáltan virálissá válnak a közösségi médiában.
Halloweeni állatjelmezek 2026-ban
A gazdik kreativitása nem ismer határokat, a bolti darabok mellett a saját készítésű megoldások is hódítanak. Habár a fotók és a szettek elképesztően aranyosak, az állatorvosok és szakértők mindig felhívják a figyelmet arra, hogy a kedvencek kényelme az első.
Ha a kisállat feszült vagy megpróbálja leszedni magáról a ruhát, nem szabad erőltetni.
Ilyenkor egy halloweeni mintás kendő, egy világító nyakörv vagy egy kényelmes, hámra rögzíthető könnyű denevérszárny is tökéletes ünnepi hangulatot teremt.
Abszurd jelmezek, filmekből vett karakterek uralják a trendeket
Az idei, 2026-os halloweeni szezonban a kisállat-jelmezek terén az abszurd és a filmekből, sorozatokból vett ötletek diktálják a trendet. A kerek, pufi tökjelmez örök darab, de idén az a legmókásabb, ha egy kerekded kisállatra, például mopszra adják rá.
Olyan lesz benne, mintha egy guruló narancssárga labda próbálna közlekedni. A titok a méret és a komolyság kontrasztjában rejlik.
Egy kistestű kutya észre sem veszi, mennyire viccesen néz ki, mégis kegyetlen magabiztossággal sétál a feszülős tökjelmezében vagy a denevérszárnyaival.
A halloweeni jelmezek dívái: a macskák
Míg a kutyák vidáman szaladgálnak a ruháikban, a macskák arcára általában rá van írva a mély gyűlölet és bosszúvágy.
Pontosan ez a „ha tehetném, álmodban fojtanálak meg” nézés teszi a cicás halloweeni kosztümöket a legviccesebbé. Egy hegyes fekete boszorkánykalap lila vagy fekete palásttal, és kész is a legmókásabb halloweeni kosztüm.
A fekete macskákat egyébként is a boszorkányok társaiként tartják számon. Pontosabban a boszik alteregójaként.
A kutyákkal ellentétben a macskák ritkán viselik el a jelmezeket pár percnél tovább. Ha rájuk adsz valami nehezebbet, hajlamosak azonnal lefagyni, oldalra dőlni és mozdulatlanná válni, mint akit kikapcsoltak. Éppen ezért – ha mindenáron szeretnéd beöltöztetni – csakis a fotó vagy a TikTok videó erejéig hagyd rajtuk a kosztümöt!
Boszi cica, horrorkakadu, póktacsi és Wednesday-kutyus
Ez a vörös brit rövidszőrű cicó igazán kitett magáért. Az arcáról leolvasható mély megvetés és undor ellenére egy elegáns boszorkányszettben vállalta a fotózást. Lila szalaggal díszített, hegyes fekete kalap és hozzá passzoló, csipkés nyakdísz a kevesebb több elvének jegyében.
Ha kutyából hülyét lehet csinálni, akkor ez sikerült. A csivava hanyagul kilógó nyelvecskéje és a lábainál heverő, lefejezett játékbaba félreérthetetlen üzenet: ma este senki sincs biztonságban, aki nem veszi véresen komolyan a halloween szellemét. Wednesday-jelmezben.
„Nincs egy rongyom, amit felvegyek!" – mondta Tacsi, majd végül magára öltötte ezt az oversize pókjelmezt.
Ez a csivava egy klasszikus vámpír outfitben pózol. A hátára rögzített fekete denevérszárnyak és a szájából kilógó, fehér mű-vámpírfogak adják a jelmez drámai hatását.
Ez a szép francia bulldog egy fejpántos kiegészítőt visel. Nem, a kép nem AI-jal készült, valóban léteznek gazdik, akik nem restek megkeresni a tökéletesen hátborzongató jelmezt.
Visszafogott tökölődés vadászgörényre szabva
A vadászgörény tulajdonosok nagyon összetartó közösséget alkotnak, a halloween pedig náluk is kiemelt ünnep. Ez a vadászgörény töklámpás plüssköpenyben és egy szárral ellátott kis sapkában pózol. Kétségkívül visszafogott, elegáns outfit a csendes luxus jegyében.
Kakadu, amely horrorjelmezekben ropja
Jackson a popkultúra egyik leghíresebb horrorfigurája, Chucky bőrébe (is) belebújt: többek között piros-fehér csíkos felsőben és kék kantáros farmerben látható.
A szett különlegessége a kitömött műkar. A kakadunak több mint 2 millió követője van, imádja az elektronikus és popzenéket.
Rendszeresen azzal borítja ki a gazdáját, hogy éjszakánként bekapcsolja az okoshangszórót, majd a sötét folyosón elképesztő ütemérzékkel és bóbitarázással bulizik.
A szürke hétköznapokon ellopja a távirányítókat, szétválogatja a szemetet, és előszeretettel veszekszik a porszívóval vagy a család macskájával.
Habár Jackson kapcsán felmerült a gyanú, hogy a videók mesterséges intelligenciával készültek, egyelőre sem erre, sem az ellenkezőjére nincs bizonyíték.
Mókás halloweeni állatjelmezek − DIY ötletek
1. A képen látható két golden retriever a minimalista dizájn jegyében tetőtől talpig fehér lepedőbe burkolózva hozza a klasszikus szellem külsőt. A töklámpás kiegészítő természetesen jutalomfalat-gyűjtési funkciót lát el. A klasszikus szellemkosztüm készítéséhez vegyél egy régi fehér pólót vagy lepedőt, vágj rá két lyukat a szemeknek és egyet a nózinak, majd dobd rá a kutyusodra egy fotó erejéig. Elképesztően bénán és viccesen néz majd ki benne. Ha mindent jól csináltál, a végeredménynek ilyesminek kell lennie:
2. Denevérszárnyak: egy fekete kartonból kivágott, egyszerű denevérszárny, amelyet a kutyusok hámjára rögzítesz. Minimalista, kényelmes, és azonnal hozza a halloweeni vámpírhangulatot.
A képen látható csivava is fekete denevérjelmezbe bújt. Tökéletesen hozza a sötét, gótikus eleganciát, amelynél a merevített szárnyak és a fülekkel ellátott kapucni alkotják a szett különlegességét.
A kreatív jelmezdömping után most már tényleg nincs más hátra, mint hogy a kisállatok végre megkapják a jól megérdemelt jutalomfalatjaikat, elvégre egy ilyen halloweeni divatmaraton után ez a minimum, ami jár nekik.
Az állatvédők – Magyarországon is – határozottan hangsúlyozzák
A házi kedvenc nem játék és nem is gyerek. Egyes jelmezek komoly kényelmetlenséget, bőrirritációt vagy akár balesetet is okozhatnak a négy- és kétlábúaknak. A szakemberek azt javasolják a magyar gazdiknak, hogy ha mindenképpen szeretnének halloweeni hangulatot, a stresszes plüssjelmezek helyett válasszanak inkább egy egyszerűbb, ünnepi mintás nyakörvet, kendőt vagy hámot.
Milyen egy átlagos nap egy sztárkakaduval? Tekintsd meg az alábbi videót és nevess egy jót:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: