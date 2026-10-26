Galéria: boszi cica, horrorkakadu és Wednesday-kutyus – eldobod az agyad a legmókásabb halloweeni állatjelmezek láttán

Őrületes halloweeni szettek, amelyek mellett a gazdik sem tudnak nevetés nélkül elmenni.

Kreatív DIY jelmezötletek kutyáknak, macskáknak.

Így lehet halloweeni a hangulat a kisállatok kényelmét is szem előtt tartva.

Már nem csupán állatként, hanem teljes jogú családtagként tekintünk kis kedvenceinkre. Szeretnénk őket is bevonni az olyan családi rituálékba és ünnepekbe, mint például a halloween. A halloweeni állatjelmezek, és így a kutyákról, cicákról készült videók garantáltan virálissá válnak a közösségi médiában.

Halloweeni állatjelmezek: egy egyszerű, ünnepi mintás halloweeni kendő vagy gallér is tökéletes alternatíva lehet. Ezzel úgy vehet részt kutyusod az ünnepi hangulatban, hogy közben teljesen komfortosan érzi magát.

Forrás: 123RF

Halloweeni állatjelmezek 2026-ban

A gazdik kreativitása nem ismer határokat, a bolti darabok mellett a saját készítésű megoldások is hódítanak. Habár a fotók és a szettek elképesztően aranyosak, az állatorvosok és szakértők mindig felhívják a figyelmet arra, hogy a kedvencek kényelme az első.

Ha a kisállat feszült vagy megpróbálja leszedni magáról a ruhát, nem szabad erőltetni.

Ilyenkor egy halloweeni mintás kendő, egy világító nyakörv vagy egy kényelmes, hámra rögzíthető könnyű denevérszárny is tökéletes ünnepi hangulatot teremt.

Abszurd jelmezek, filmekből vett karakterek uralják a trendeket

Az idei, 2026-os halloweeni szezonban a kisállat-jelmezek terén az abszurd és a filmekből, sorozatokból vett ötletek diktálják a trendet. A kerek, pufi tökjelmez örök darab, de idén az a legmókásabb, ha egy kerekded kisállatra, például mopszra adják rá.

Olyan lesz benne, mintha egy guruló narancssárga labda próbálna közlekedni. A titok a méret és a komolyság kontrasztjában rejlik.

Egy kistestű kutya észre sem veszi, mennyire viccesen néz ki, mégis kegyetlen magabiztossággal sétál a feszülős tökjelmezében vagy a denevérszárnyaival.

„Meddig álljak még itt? Lefotóztad? Kész vagyunk már?"

Forrás: 123RF

A halloweeni jelmezek dívái: a macskák

Míg a kutyák vidáman szaladgálnak a ruháikban, a macskák arcára általában rá van írva a mély gyűlölet és bosszúvágy.

Pontosan ez a „ha tehetném, álmodban fojtanálak meg” nézés teszi a cicás halloweeni kosztümöket a legviccesebbé. Egy hegyes fekete boszorkánykalap lila vagy fekete palásttal, és kész is a legmókásabb halloweeni kosztüm.

A fekete macskákat egyébként is a boszorkányok társaiként tartják számon. Pontosabban a boszik alteregójaként.

A kutyákkal ellentétben a macskák ritkán viselik el a jelmezeket pár percnél tovább. Ha rájuk adsz valami nehezebbet, hajlamosak azonnal lefagyni, oldalra dőlni és mozdulatlanná válni, mint akit kikapcsoltak. Éppen ezért – ha mindenáron szeretnéd beöltöztetni – csakis a fotó vagy a TikTok videó erejéig hagyd rajtuk a kosztümöt!

Boszi cica, horrorkakadu, póktacsi és Wednesday-kutyus

Ez a vörös brit rövidszőrű cicó igazán kitett magáért. Az arcáról leolvasható mély megvetés és undor ellenére egy elegáns boszorkányszettben vállalta a fotózást. Lila szalaggal díszített, hegyes fekete kalap és hozzá passzoló, csipkés nyakdísz a kevesebb több elvének jegyében.