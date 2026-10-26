ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt a rendőrség az országos bombafenyegetésekről – új részletek derültek ki

Rendkívüli

A karácsonyt és az újévet is a börtönben töltheti Hankó Balázs

halloween

Galéria: boszi cica, horrorkakadu és Wednesday-kutyus – eldobod az agyad a legmókásabb halloweeni állatjelmezek láttán

22 perce
Olvasási idő: 13 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A szokás az Egyesült Államokból indult, és az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutyuson és cicán láthatunk jópofa ünnepi szetteket. Gondoltad volna, hogy Amerikában közel 1 milliárd dollárt költenek el a gazdik a legmókásabb halloweeni állatjelmezekre egyetlen szezon alatt? Most megnézheted a legmókásabbakat. Készen állsz a cukiságbombára?
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
halloweenvicces fotókhalloween tökkutyajelmezjelmezek
  • Őrületes halloweeni szettek, amelyek mellett a gazdik sem tudnak nevetés nélkül elmenni.
  • Kreatív DIY jelmezötletek kutyáknak, macskáknak.
  • Így lehet halloweeni a hangulat a kisállatok kényelmét is szem előtt tartva.

Már nem csupán állatként, hanem teljes jogú családtagként tekintünk kis kedvenceinkre. Szeretnénk őket is bevonni az olyan családi rituálékba és ünnepekbe, mint például a halloween. A halloweeni állatjelmezek, és így a kutyákról, cicákról készült videók garantáltan virálissá válnak a közösségi médiában. 

Halloweeni állatjelmezek csivaván
Halloweeni állatjelmezek: egy egyszerű, ünnepi mintás halloweeni kendő vagy gallér is tökéletes alternatíva lehet. Ezzel úgy vehet részt kutyusod az ünnepi hangulatban, hogy közben teljesen komfortosan érzi magát. 
Forrás: 123RF

Halloweeni állatjelmezek 2026-ban

A gazdik kreativitása nem ismer határokat, a bolti darabok mellett a saját készítésű megoldások is hódítanak. Habár a fotók és a szettek elképesztően aranyosak, az állatorvosok és szakértők mindig felhívják a figyelmet arra, hogy a kedvencek kényelme az első. 

Ha a kisállat feszült vagy megpróbálja leszedni magáról a ruhát, nem szabad erőltetni. 

Ilyenkor egy halloweeni mintás kendő, egy világító nyakörv vagy egy kényelmes, hámra rögzíthető könnyű denevérszárny is tökéletes ünnepi hangulatot teremt. 

Abszurd jelmezek, filmekből vett karakterek uralják a trendeket

Az idei, 2026-os halloweeni szezonban a kisállat-jelmezek terén az abszurd és a filmekből, sorozatokból vett ötletek diktálják a trendet. A kerek, pufi tökjelmez örök darab, de idén az a legmókásabb, ha egy kerekded kisállatra, például mopszra adják rá. 

Olyan lesz benne, mintha egy guruló narancssárga labda próbálna közlekedni. A titok a méret és a komolyság kontrasztjában rejlik. 

Egy kistestű kutya észre sem veszi, mennyire viccesen néz ki, mégis kegyetlen magabiztossággal sétál a feszülős tökjelmezében vagy a denevérszárnyaival.

Macska csontvázas jelmezben
„Meddig álljak még itt? Lefotóztad? Kész vagyunk már?"
Forrás: 123RF

A halloweeni jelmezek dívái: a macskák

Míg a kutyák vidáman szaladgálnak a ruháikban, a macskák arcára általában rá van írva a mély gyűlölet és bosszúvágy. 

Pontosan ez a „ha tehetném, álmodban fojtanálak meg” nézés teszi a cicás halloweeni kosztümöket a legviccesebbé. Egy hegyes fekete boszorkánykalap lila vagy fekete palásttal, és kész is a legmókásabb halloweeni kosztüm.

 A fekete macskákat egyébként is a boszorkányok társaiként tartják számon. Pontosabban a boszik alteregójaként. 

A kutyákkal ellentétben a macskák ritkán viselik el a jelmezeket pár percnél tovább. Ha rájuk adsz valami nehezebbet, hajlamosak azonnal lefagyni, oldalra dőlni és mozdulatlanná válni, mint akit kikapcsoltak. Éppen ezért – ha mindenáron szeretnéd beöltöztetni – csakis a fotó vagy a TikTok videó erejéig hagyd rajtuk a kosztümöt!

Boszi cica, horrorkakadu, póktacsi és Wednesday-kutyus

Ez a vörös brit rövidszőrű cicó igazán kitett magáért. Az arcáról leolvasható mély megvetés és undor ellenére egy elegáns boszorkányszettben vállalta a fotózást. Lila szalaggal díszített, hegyes fekete kalap és hozzá passzoló, csipkés nyakdísz a kevesebb több elvének jegyében.

Halloweeni állatjelmezek - macska boszi kalapban
„Azzal ugye tisztában vagy, hogy este a cipődbe pisilek ezért?!"
Forrás: 123RF

Ha kutyából hülyét lehet csinálni, akkor ez sikerült. A csivava hanyagul kilógó nyelvecskéje és a lábainál heverő, lefejezett játékbaba félreérthetetlen üzenet: ma este senki sincs biztonságban, aki nem veszi véresen komolyan a halloween szellemét. Wednesday-jelmezben. 

Nincs egy rongyom, amit felvegyek!" – mondta Tacsi, majd végül magára öltötte ezt az oversize pókjelmezt.

Tacskó pókjelmezben
Identitásválság
Forrás: 123RF

Ez a csivava egy klasszikus vámpír outfitben pózol. A hátára rögzített fekete denevérszárnyak és a szájából kilógó, fehér mű-vámpírfogak adják a jelmez drámai hatását.

Ez a szép francia bulldog egy fejpántos kiegészítőt visel. Nem, a kép nem AI-jal készült, valóban léteznek gazdik, akik nem restek megkeresni a tökéletesen hátborzongató jelmezt. 

Fejszés bulldog
„Rajongok a halloweenért. Tényleg."
Forrás: 123RF

Visszafogott tökölődés vadászgörényre szabva

A vadászgörény tulajdonosok nagyon összetartó közösséget alkotnak, a halloween pedig náluk is kiemelt ünnep. Ez a vadászgörény töklámpás plüssköpenyben és egy szárral ellátott kis sapkában pózol. Kétségkívül visszafogott, elegáns outfit a csendes luxus jegyében. 

Halloweeni állatjelmezek - vadászgörény tökjelmezben kalapban
„Slankít?"
Forrás: 123RF

Kakadu, amely horrorjelmezekben ropja

Jackson a popkultúra egyik leghíresebb horrorfigurája, Chucky bőrébe (is) belebújt: többek között piros-fehér csíkos felsőben és kék kantáros farmerben látható. 

A szett különlegessége a kitömött műkar. A kakadunak több mint 2 millió követője van, imádja az elektronikus és popzenéket. 

Rendszeresen azzal borítja ki a gazdáját, hogy éjszakánként bekapcsolja az okoshangszórót, majd a sötét folyosón elképesztő ütemérzékkel és bóbitarázással bulizik. 

A szürke hétköznapokon ellopja a távirányítókat, szétválogatja a szemetet, és előszeretettel veszekszik a porszívóval vagy a család macskájával. 

Habár Jackson kapcsán felmerült a gyanú, hogy a videók mesterséges intelligenciával készültek, egyelőre sem erre, sem az ellenkezőjére nincs bizonyíték.

Mókás halloweeni állatjelmezek − DIY ötletek

1. A képen látható két golden retriever a minimalista dizájn jegyében tetőtől talpig fehér lepedőbe burkolózva hozza a klasszikus szellem külsőt. A töklámpás kiegészítő természetesen jutalomfalat-gyűjtési funkciót lát el.  A klasszikus szellemkosztüm készítéséhez vegyél egy régi fehér pólót vagy lepedőt, vágj rá két lyukat a szemeknek és egyet a nózinak, majd dobd rá a kutyusodra egy fotó erejéig. Elképesztően bénán és viccesen néz majd ki benne. Ha mindent jól csináltál, a végeredménynek ilyesminek kell lennie:

2. Denevérszárnyak: egy fekete kartonból kivágott, egyszerű denevérszárny, amelyet a kutyusok hámjára rögzítesz. Minimalista, kényelmes, és azonnal hozza a halloweeni vámpírhangulatot.

A képen látható csivava is fekete denevérjelmezbe bújt. Tökéletesen hozza a sötét, gótikus eleganciát, amelynél a merevített szárnyak és a fülekkel ellátott kapucni alkotják a szett különlegességét. 

A kreatív jelmezdömping után most már tényleg nincs más hátra, mint hogy a kisállatok végre megkapják a jól megérdemelt jutalomfalatjaikat, elvégre egy ilyen halloweeni divatmaraton után ez a minimum, ami jár nekik. 

Az állatvédők – Magyarországon is – határozottan hangsúlyozzák

A házi kedvenc nem játék és nem is gyerek. Egyes jelmezek komoly kényelmetlenséget, bőrirritációt vagy akár balesetet is okozhatnak a négy- és kétlábúaknak. A szakemberek azt javasolják a magyar gazdiknak, hogy ha mindenképpen szeretnének halloweeni hangulatot, a stresszes plüssjelmezek helyett válasszanak inkább egy egyszerűbb, ünnepi mintás nyakörvet, kendőt vagy hámot. 

 

Normális vagy? Ez a szett sápaszt! - állatjelmez halloweenra
Mosolyogj csak, fotózz csak. Este találsz majd tőlem egy nagy adag ajándékot a cipődben.
Mindenki az, aminek érzi magát. Tacspók vagyok, értve vagyok?
Meginogtam az identitásomban.
Mikor ér véget ez a halloweeni cécó?
Úgy érzem, pánikrohamom lesz.
Vajon, ha mosolygok, előbb szabadulok?
Kiröhögtek a haverok. De miért?!
Még hány fotó lesz???
Nincs valami a hajamban?
Halloweeni tudathasadás
Galéria: Legmókásabb halloweeni állatjelmezek
1/11
Normális vagy? Ez a szett sápaszt!

 

Milyen egy átlagos nap egy sztárkakaduval? Tekintsd meg az alábbi videót és nevess egy jót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

5 tökrekord, ami annyira beteg, hogy már zseniális
Vess be egy kis mágiát a takarítás mellé, így fordulhat jobbra az életed
Halloween dekor mániás vagy? Akkor ezt az új trendet látnod kell

 

Szóljon hozzá!