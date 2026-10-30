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halloween

Rengeteg veszélyt rejthet egy halloweeni jelmez: ezekre érdemes odafigyelni a szülőknek

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Bár a halloween sokszor arról szól, hogy a gyerekek egy napra beöltözhetnek szinte bárminek, nem szabad megfeledkezni a veszélyekről sem. Egy személyi sérülésekre szakosodott ügyvéd most elárulta, mire kell figyelni a szülőknek a jelmezválasztásnál
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halloweenjelmezsérülés

Nyakunkon a halloween, és sokan az utolsó pillanatban próbálják megtalálni a tökéletes jelmezt. Manapság már Magyarországon is igen népszerű ez az ünnep, legfőképp a gyerekek körében, akik egy napra vámpírrá, szellemmé vagy épp a kedvenc hősükké változhatnak. Azonban ezeknek a jelmezeknek megvannak a maguk veszélyei, amelyekre minden szülőnek érdemes odafigyelnie.

Rengeteg veszélyt rejthet egy halloweeni jelmez
Rengeteg veszélyt rejthet egy halloweeni jelmez. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Daniel Thomas, egy Missouri állambeli személyi sérülésekre szakosodott ügyvéd a UNILAD-nek részletezte, milyen veszélyeket rejthetnek a jelmezek, és mire kellene a szülőknek figyelniük, mielőtt megvásárolják a gyerekek ünnepi ruháját. Azt tanácsolja, hogy a jelmezeknek jól láthatónak és biztonságosnak kell lenniük a csokigyűjtés során.

Milyen potenciális kockázatokkal járnak a gyerekek halloween-jelmezei?

Bár sok halloween-i jelmezhez köpeny is tartozik, Thomas figyelmeztet, hogy a vékony, földön vonszolható anyagokból készült darabokban a gyerekek megbotolhatnak, ami sérülésekhez vezethet. Azt javasolja, hogy a gyerekek ne viseljenek hosszú, bő vagy lógó jelmezeket, sem túl nagy cipőket.

A maszkok szintén a Halloween gyakori kellékei, de fulladásveszélyt jelenthetnek, sőt korlátozhatják a perifériás látást és a hallást is.

A szülőknek a tűzveszéllyel is tisztában kell lenniük a szakértő szerint. Az ünnep egyik gyakori dekorációja a gyertya, ami könnyen tűzesetekhez vezet, ezért ajánlott inkább elemes gyertyákat vagy lámpákat használni, akár faragott tökök belsejében is.

Ha egy jelmez mégis meggyulladna, Thomas azt tanácsolja, hogy az érintett feküdjön le a földre, takarja el az arcát, és guruljon a lángok elfojtásához.

Folyass lassan hideg vizet az égési sérülésre néhány percig. Ne próbáld meg eltávolítani a megégett bőrbe vagy sebbe ragadt ruházatot vagy szennyeződést

- tette hozzá, azonban kiemelte, hogy súlyos sérülés esetén mindenképp orvoshoz kell fordulni.

A szintetikus anyagok, mint például a nejlon és a poliészter, komoly kockázatot jelentenek, mivel megolvadhatnak és a bőrre éghetnek, épp ezért érdemes olyan jelmezt választani, aminek anyaga lángálló.

Több dolog is fulladásveszélyt rejt

Thomas a fulladásveszélyre is figyelmeztet, és nem csak az édességek kapcsán, ugyanis a jelmezek és a játékok is hordozhatnak ilyen kockázatot. A gombelemekre és a pénzérme alakú elemekre különösen figyelni kell, mivel a szakértő szerint ezek súlyos sérülést okozhatnak fulladás, elektromos égés vagy szövetsérülés miatt. A gyerekjelmezek nyaki és kapucnis részein található zsinórok szintén veszélyt jelenthetnek.

Összességében az ügyvéd szerint a szülőknek érdemes megtanulniuk, mit kell tenniük, ha egy gyermek fuldoklik.

Mire figyeljenek a szülők halloweeni jelmez vásárlásakor?

A személyi sérülésekkel foglalkozó ügyvéd azt tanácsolja a szülőknek, hogy az alábbi kulcsfontosságú dolgokra figyeljenek:

  • az életkori és biztonsági figyelmeztetésekre,
  • annak ellenőrzésére, hogy a jelmezek és maszkok megfelelően illeszkednek-e,
  • az apró alkatrészek, például gombok és szemek ellenőrzésére,
  • illetve az árucikkek esetleges visszahívására.

 

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