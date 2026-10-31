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Halottak napja

Így temettek 100 éve Magyarországon: megrendítő archív fotók

48 perce
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Gyászhintók, fekete ruhás hozzátartozók, virágokkal borított sírok és néma búcsú: száz évvel ezelőtt egészen más képet mutattak a temetések, mint napjainkban. A különleges archív felvételek halottak napja környékén most visszarepítenek bennünket a múltba, és megmutatják, hogyan kísérték utolsó útjukra szeretteiket az emberek egy évszázaddal ezelőtt.
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  • A Fortepan archív fotóin régi temetési menetek és gyászszertartások elevenednek meg.
  • A felvételeken gyászhintók, koszorúk, síremlékek és korabeli gyászruhák is láthatók.
  • A képek különleges bepillantást engednek a száz évvel ezelőtti temetkezési szokásokba.

Egy gyászhintó az utcán, feketébe öltözött asszonyok a sírok között, virágokkal körülvett koporsó: a régi temetések pillanatait megörökítő fényképek ma már nemcsak családi emlékek, hanem fontos kordokumentumok is. A Fortepan archív felvételein keresztül bepillanthatunk abba, hogyan zajlott a végső búcsú a múlt század első évtizedeiben halottak napja környékén.

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100 évvel ezelőtt is fontos ünnep volt a halottak napja
Fotó: Fortepan

Halottak napja Régi temetések: ilyen volt a végső búcsú száz évvel ezelőtt

A temetési szertartások mindig is fontos szerepet töltöttek be a közösségek életében, de formájuk az évtizedek során sokat változott. A régi felvételeken jól látható, hogy a gyászhoz jellegzetes öltözet, ünnepélyes külsőségek és különböző szertartások kapcsolódtak.

A gyászhintók, a díszes koporsók és a sírok körül összegyűlt emberek egy olyan korszakot idéznek, amikor a temetési menet sokszor az utcakép része volt. A fekete ruhák és kalapok, a virágkoszorúk, valamint a síremlékek részletei arról is mesélnek, hogyan fejezték ki tiszteletüket az elhunytak iránt.

A Fortepan képei között nemcsak ünnepélyes búcsúztatásokat, hanem csendesebb temetői jeleneteket is találunk. Ezek a pillanatok különösen közel hozzák a múltat: bár az öltözködés és a temetkezési szokások megváltoztak, a veszteség és az emlékezés érzése ma is ugyanúgy része az életünknek.

Nézd meg galériánkban, milyenek voltak a temetések és a temetők nagyjából száz évvel ezelőtt:

Fiumei úti Nemzeti Sírkertben (Kerepesi temető), Stadniczky László gróf temetése díszes halottaskocsival és kísérettel zajlott 1915-ben.
Fiumei úti Nemzeti Sírkert (Kerepesi temető) előtt, szalaggal átkötött pálmalevelet árultak a temető kapujában az akkori szokás szerint.
Fiumei úti Nemzeti Sírkertben (Kerepesi temető), a főváros tanácsa által a halottak napja alkalmából, a harctéren elesett hősökre való megemlékezésül állíttatott piramis 1915-ben.
Így zalott a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben (Kerepesi temető), Széchenyi Alajos honvédhuszár százados temetése 1915-ben.
Új Köztemető, a "Hősök temetője" (katonai temetkezési helynek, 1903-ban elkülönített parcellák). A háború harmadik évében, a csaknem tízezer katona végső nyughelyénél emelt emlékmű, Körmendi-Frim Jenő szobrászművész és Reiss Zoltán hadnagy, építészmérnök alkotásának avatása, mindenszentek napján, 1916-ban.
A sírok gondozása a 20. század elején jóval több hangsúlyt kapott, mint manapság.
A gyászidőszak 1 év volt, azalatt az özvegyek fekete ruhában jártak.
Arany János síremléke a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben (Kerepesi temető), nem sokat változott.
Galéria: A múlt megrendítő pillanatai: ilyenek voltak a temetések 100 éve
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Fiumei úti Nemzeti Sírkertben (Kerepesi temető), Stadniczky László gróf temetése díszes halottaskocsival és kísérettel zajlott.

Az alábbi videóban furcsa temetkezési szokásokat ismerhetsz meg a világból:

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