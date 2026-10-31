Így temettek 100 éve Magyarországon: megrendítő archív fotók

A Fortepan archív fotóin régi temetési menetek és gyászszertartások elevenednek meg.

A felvételeken gyászhintók, koszorúk, síremlékek és korabeli gyászruhák is láthatók.

A képek különleges bepillantást engednek a száz évvel ezelőtti temetkezési szokásokba.

Egy gyászhintó az utcán, feketébe öltözött asszonyok a sírok között, virágokkal körülvett koporsó: a régi temetések pillanatait megörökítő fényképek ma már nemcsak családi emlékek, hanem fontos kordokumentumok is. A Fortepan archív felvételein keresztül bepillanthatunk abba, hogyan zajlott a végső búcsú a múlt század első évtizedeiben halottak napja környékén.

100 évvel ezelőtt is fontos ünnep volt a halottak napja

Fotó: Fortepan

Halottak napja – Régi temetések: ilyen volt a végső búcsú száz évvel ezelőtt

A temetési szertartások mindig is fontos szerepet töltöttek be a közösségek életében, de formájuk az évtizedek során sokat változott. A régi felvételeken jól látható, hogy a gyászhoz jellegzetes öltözet, ünnepélyes külsőségek és különböző szertartások kapcsolódtak.

A gyászhintók, a díszes koporsók és a sírok körül összegyűlt emberek egy olyan korszakot idéznek, amikor a temetési menet sokszor az utcakép része volt. A fekete ruhák és kalapok, a virágkoszorúk, valamint a síremlékek részletei arról is mesélnek, hogyan fejezték ki tiszteletüket az elhunytak iránt.

A Fortepan képei között nemcsak ünnepélyes búcsúztatásokat, hanem csendesebb temetői jeleneteket is találunk. Ezek a pillanatok különösen közel hozzák a múltat: bár az öltözködés és a temetkezési szokások megváltoztak, a veszteség és az emlékezés érzése ma is ugyanúgy része az életünknek.

Nézd meg galériánkban, milyenek voltak a temetések és a temetők nagyjából száz évvel ezelőtt: