Ahol a csend is mesél: Magyarország legszebb temetői lenyűgöző fotókon

Magyarország legszebb temetői nemcsak az emlékezés helyszínei, hanem különleges történelmi és kulturális értékeket is őriznek.

A budapesti Fiumei úti sírkert, a Farkasréti temető és a Salgótarjáni utcai zsidó temető monumentális síremlékeiről és híres nyugvóhelyeiről ismert.

A szatmárcsekei református temetőt különleges, csónak alakú fejfái, a balatonudvari temetőt pedig szív alakú sírkövei teszik egyedivé.

A nemesmedvesi, a szombathelyi Szent Márton- és a biatorbágyi temető a vidéki települések múltját és temetkezési hagyományait idézi meg.

Mindenszentek és halottak napja idején a mécsesek, az őszi lombok és a virágok még meghittebb hangulatot kölcsönöznek a sírkerteknek.

A temetők nemcsak az emlékezés és a gyász helyszínei, hanem történelmünk és kulturális örökségünk fontos őrzői is. A régi sírkövek, díszes mauzóleumok és szobrok mögött emberi sorsok, családtörténetek és sokszor egész korszakok emlékei rejtőznek. Ősszel, amikor a fák lombjai aranyszínűre váltanak, ezek a csendes kertek különösen meghitt hangulatot árasztanak halottak napja környékén.

A csónakos fejfás református temető Szatmárcsekén halottak napja környékén különösen sok látogatót vonz

Fotó: Wikipédia

Történelem és művészet a sírkertekben halottak napja idején

Budapesten a Fiumei úti sírkert az ország egyik legjelentősebb történelmi temetkezési helye. Itt nyugszik többek között Kossuth Lajos, Deák Ferenc és Jókai Mór. Monumentális mauzóleumai, szobrai és fasorai miatt szabadtéri történelmi és művészeti emlékhelyként is különleges.

A Farkasréti temető szintén híres művészek, írók és közéleti személyiségek végső nyughelye, míg a Salgótarjáni utcai zsidó temető különleges mauzóleumaival és gazdag síremlékművészetével őrzi Budapest múltját.

Különleges sírkertek vidéken

Magyarország vidéki temetői között is akadnak igazi különlegességek. A Vas vármegyei Nemesmedves temetője egy apró határ menti település múltját őrzi, ahol a régi sírkövek és a csendes falusi környezet különleges hangulatot teremtenek.

A szatmárcsekei református temető az ország egyik legegyedibb sírkertje: különleges, csónak alakú fejfái messziről felismerhetők. Itt található Kölcsey Ferencnek, a Himnusz költőjének síremléke is.