Mi történik velünk a hamvasztókemencében? – Így alakul át a test hamuvá lépésről lépésre

Így alakulnak át a lágyszövetek egyetlen óra leforgása alatt.

Miért nem ég el teljesen a csontváz, és hogyan válik törékeny, kalcinálódott anyaggá a hatalmas hőségben.

Milyen technológiai lépés szükséges ahhoz, hogy a maradványok elnyerjék szemcsés formájukat.

Mi történik a testünkkel, miután végleg lehunyjuk a szemünket, és elindulunk utolsó utunkra? A modern hamvasztás folyamata sokak számára rejtélyes, pedig a zárt ajtók mögött egy rendkívül precíz, kegyeletteljes eljárás zajlik. Cikkünkből lépésről lépésre megismerheted, hogyan történik a hamvasztás, amíg a maradványok a díszes urnába nem kerülnek.

A hinduizmusban és a buddhizmusban a hamvasztás a legemberségesebb és legtermészetesebb út, mert segíti a lelket elszakadni a hátrahagyott földi testtől

Fotó: 123RF

Hamvasztás, a test utolsó útja

A teljes folyamat a kemencébe helyezéstől a hamvak urnába kerüléséig általában 1,5-3 órát vesz igénybe, a test tömegétől és a kemence típusától függően.

A folyamat kezdete és a gyulladás

Az elhunytat a speciális, környezetbarát fa- vagy kartonkoporsóval együtt egy automata beemelő szerkezet a már előmelegített hamvasztókamrába tolja. A kemence belső hőmérséklete ekkor 760 és 1000 Celsius-fok közötti.

A rendkívüli forróság hatására a koporsó szinte azonnal, másodpercek alatt lángra kap.

A fa elégése után a hő közvetlenül érinti a testet, és megkezdődik a tulajdonképpen szárítási és égési fázis.

Az első 30-60 perc: a lágyszövetek elpárolgása

Az emberi test nagyjából 70%-a vízből áll, így az első fél órában a hatalmas hőhatás miatt a sejtekben és szövetekben található folyadék szinte azonnal elpárolog.

Miután a nedvesség távozott, a lágyszövetek, az izmok és a belső szervek kezdenek el égni.

A kemencében uralkodó közvetlen lángok és a folyamatosan áramló forró levegő hatására a lágy részek szénné alakulnak, majd teljesen elemésztődnek, gáz halmazállapotúvá válnak, és a kemence szűrőrendszerén keresztül távoznak.

A hamvasztás manapság jelentősen költséghatékonyabb, mint a koporsós temetés. Átlagosan 250 000 – 400 000 forinttal olcsóbb

Fotó: 123.com

A 60. és 90. perc között: a csontok szerkezeti átalakulása

Körülbelül egy-másfél óra elteltével a lágyszövetek teljesen megsemmisülnek. Ekkor már csak a csontváz marad hátra. A csontok a rendkívüli hőmérsékleten nem égnek el a szó hagyományos értelmében (hiszen alig tartalmaznak szerves anyagot), hanem úgynevezett kalcinálódási folyamaton mennek keresztül.

Elveszítik minden rugalmasságukat, kalciumtartalmuk miatt kifehérednek, és a szerkezetük törékennyé, szivacsossá válik. Ebben a szakaszban a nagyobb csontok a saját súlyuk alatt vagy a légáramlat hatására kisebb darabokra hullanak szét.

A 90. és 120. perc között: a hűlés és a fémek eltávolítása

Amikor az égési folyamat véget ér, a kamrában csak fehér vagy szürkés csonttöredékek, valamint az esetlegesen megmaradt mesterséges anyagok (például implantátumok, koporsószegek, protézisek) maradnak.