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hamvasztás

Mi történik velünk a hamvasztókemencében? – Így alakul át a test hamuvá lépésről lépésre

26 perce
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A tiszta és békés elengedést jelképezi, amely méltó emléket állít a földi létnek. Napjainkra a hamvasztásos temetési forma vált a legelfogadottabb szertartássá az elhunyt végső nyugalomra történő helyezésének alternatívájaként. De vajon mi történik testünkkel a zárt ajtók mögött? Eláruljuk, hogyan alakul át a test hamuvá és hogyan nyeri el meltóságteljes, új formáját.
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hamvasztáshamvasztásos temetésurnakegyelet
  • Így alakulnak át a lágyszövetek egyetlen óra leforgása alatt.
  • Miért nem ég el teljesen a csontváz, és hogyan válik törékeny, kalcinálódott anyaggá a hatalmas hőségben.
  • Milyen technológiai lépés szükséges ahhoz, hogy a maradványok elnyerjék szemcsés formájukat.

Mi történik a testünkkel, miután végleg lehunyjuk a szemünket, és elindulunk utolsó utunkra? A modern hamvasztás folyamata sokak számára rejtélyes, pedig a zárt ajtók mögött egy rendkívül precíz, kegyeletteljes eljárás zajlik. Cikkünkből lépésről lépésre megismerheted, hogyan történik a hamvasztás, amíg a maradványok a díszes urnába nem kerülnek.

Hamvasztás előtt: halott férfi keze
A hinduizmusban és a buddhizmusban a hamvasztás a legemberségesebb és legtermészetesebb út, mert segíti a lelket elszakadni a hátrahagyott földi testtől
Fotó:  123RF 

Hamvasztás, a test utolsó útja

A teljes folyamat a kemencébe helyezéstől a hamvak urnába kerüléséig általában 1,5-3 órát vesz igénybe, a test tömegétől és a kemence típusától függően.

A folyamat kezdete és a gyulladás

Az elhunytat a speciális, környezetbarát fa- vagy kartonkoporsóval együtt egy automata beemelő szerkezet a már előmelegített hamvasztókamrába tolja. A kemence belső hőmérséklete ekkor 760 és 1000 Celsius-fok közötti. 

A rendkívüli forróság hatására a koporsó szinte azonnal, másodpercek alatt lángra kap. 

A fa elégése után a hő közvetlenül érinti a testet, és megkezdődik a tulajdonképpen szárítási és égési fázis.

Az első 30-60 perc: a lágyszövetek elpárolgása

Az emberi test nagyjából 70%-a vízből áll, így az első fél órában a hatalmas hőhatás miatt a sejtekben és szövetekben található folyadék szinte azonnal elpárolog. 

Miután a nedvesség távozott, a lágyszövetek, az izmok és a belső szervek kezdenek el égni. 

A kemencében uralkodó közvetlen lángok és a folyamatosan áramló forró levegő hatására a lágy részek szénné alakulnak, majd teljesen elemésztődnek, gáz halmazállapotúvá válnak, és a kemence szűrőrendszerén keresztül távoznak.

Temető urnákkal
A hamvasztás manapság jelentősen költséghatékonyabb, mint a koporsós temetés. Átlagosan 250 000 – 400 000 forinttal olcsóbb
Fotó:  123.com

A 60. és 90. perc között: a csontok szerkezeti átalakulása

Körülbelül egy-másfél óra elteltével a lágyszövetek teljesen megsemmisülnek. Ekkor már csak a csontváz marad hátra. A csontok a rendkívüli hőmérsékleten nem égnek el a szó hagyományos értelmében (hiszen alig tartalmaznak szerves anyagot), hanem úgynevezett kalcinálódási folyamaton mennek keresztül. 

Elveszítik minden rugalmasságukat, kalciumtartalmuk miatt kifehérednek, és a szerkezetük törékennyé, szivacsossá válik. Ebben a szakaszban a nagyobb csontok a saját súlyuk alatt vagy a légáramlat hatására kisebb darabokra hullanak szét.

A 90. és 120. perc között: a hűlés és a fémek eltávolítása

Amikor az égési folyamat véget ér, a kamrában csak fehér vagy szürkés csonttöredékek, valamint az esetlegesen megmaradt mesterséges anyagok (például implantátumok, koporsószegek, protézisek) maradnak. 

Ezt a parázsló maradványt egy speciális gyűjtőtartályba kotorják ki, ahol hagyják teljesen kihűlni.

Hozzátartozó által látogatott sírhely virággal.
A hamvasztásos búcsúztató is lehet méltóságteljes és meghitt.
Fotó:  123.com

 A kihűlés után a hamvasztóüzem munkatársai egy erős mágnes segítségével átválogatják a „leletet": eltávolítják az összes fémalkatrészt és orvosi implantátumot, amelyeket külön gyűjtenek és kezelnek.

A folyamat vége: a hamvasztás és az urnába helyezés

A tiszta csontmaradványok ekkor még nem porszerűek, hanem durva zúzalékszerű darabokból állnak. 

Ahhoz, hogy elérjék a végső, finom szemcsés formát, a maradványokat egy hamuőrlő gépbe helyezik.

Ez a nagy sebességű szerkezet néhány perc alatt finom, homokszerű, szürkésfehér porrá őrli a csontokat. Végül ezt a tiszta hamut egy zárt nejlonzsákba öntik, amelyet egy egyedi azonosítószámmal ellátott fémlapkával (a krematóriumi számmal) együtt lezárnak, és belehelyeznek a végső, díszes urnába vagy szállító dobozba. 

Ezzel a lépéssel a hamvasztás folyamata lezárul, és a hamvak készen állnak a temetésre vagy a családnak történő átadásra.

Porból lettünk, porrá leszünk

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