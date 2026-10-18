Hasi elhízás a menopauza alatt: életmódváltási tippek a sikerhez

Egy bizonyos kor felett szinte mind megtapasztaljuk, hogy a derékbőségünk már távolról sem közelíti meg az ifjonti méreteit. Ez pedig, mint annyi minden más a nők életében, a változókorra vezethető vissza. A hormonális egyensúly felborulása, az életmód és a genetika együtt határozza meg, hol és mennyi felesleg rakódik le, és sajnos ez igen gyakran a hasi területet érinti. Azonban ez a folyamat nem elkerülhetetlen: tudatos lépésekkel lassíthatjuk, sőt, részben vissza is fordíthatjuk.
Miért gyakoribb a hasi hízás menopauza idején?
A sörhasat még manapság is sokan tévesen a férfiakhoz és az alkoholfogyasztáshoz társítják, pedig a képlet korántsem ilyen kategorikus. Az almaalkat a kalóriatöbbletnek köszönhető, amely a hasi régióban raktározódik el a belső szervek körül zsigeri zsír formájában. Dr. Magyar Katalin a 100+OK Klinika diabetológus, nefrológus szakorvosa szerint a hasi elhízás nőknél ráadásul rendkívül összetett jelenség: nem egyszerűen arról van szó, hogy túl sokat eszünk vagy keveset mozgunk, a hormonális változásoknak is komoly szerepük van benne – írja a Fanny magazin.
– A menopauza környékén jelentősen csökken az ösztrogén termelődése, amely korábban a comb- és csípőtáji zsíreloszlást segítette. Emiatt a lerakódás fokozatosan „férfiasabbá”, vagyis hasra centralizálódóvá válhat, amely a zsigeri zsír arányának növekedésével is együtt jár. A folyamatot az ilyenkor gyakori alvászavar és az magas kortizolszint tovább ronthatja, miközben az ösztrogénhiány az inzulinrezisztenciát, és így a hasi zsírlerakódást is fokozhatja – emeli ki a szakértő. A belső szerveket körülvevő zsír ráadásul nem egyszerűen egy felesleges raktár, hanem hormonálisan aktív szövet, amely gyulladást elősegítő anyagokat termel, és növelheti többek között a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát.
Hogyan mérhető a hasi zsír és a derékbőség otthon?
A mérleg mellett a mérőszalagot is érdemes elővennünk, hiszen a derékbőség önmagában is fontos jelzője lehet az anyagcsere-kockázatnak. A WHO ajánlása szerint nőknél a 80 centiméter feletti érték már fokozott, 88 centiméter felett pedig jelentősen emelkedett kockázatot jelez. Dr. Magyar Katalin azonban egyszerűbb mutatókat is kiemel.
– Osszuk el a derékbőséget a testmagassággal centiméterben. A 0,5-ös értéknél emelkedett, 0,6 felett pedig igen magas metabolikus rizikóról beszélünk. A derék-csípő arány szintén árulkodó lehet. Nőknél a 0,8-at meghaladó hányados már az úgynevezett alma típusú hasi elhízás ismérve, aminél fokozottan fennáll a szív- és érrendszeri megbetegedések veszélye – mondja a diabetológus, aki az otthoni méréshez a bioelektromos impedanciaanalízisen alapuló (BIA) mérleget is javasolja. Ez a teljes testzsírszázalék mellett a zsigeri zsír szintjét is megbecsüli – a 10 feletti értékkel mindenképp ajánlott egy belgyógyászati, diabetológiai vagy nőgyógyászati kivizsgálás.
Hogyan csökkenthető a hasi zsír változókorban?
A menopauzára nincs ráhatásunk, arra azonban igen, hogy milyen életmóddal érkezünk meg ebbe az életszakaszba. Várallyay Gabriella a 100+OK Klinika dietetikusa szerint a felkészülés nem a negyvenes éveink elején kezdődik, hanem már lánykorunkban. A rendszeres aerob mozgás, például a tempós séta, futás vagy úszás mérsékelheti a zsigeri zsír kialakulását, az erősítő edzés pedig az izomtömeg megőrzésén és az inzulinérzékenység javításán keresztül segíthet. Ugyanilyen fontos a minőségi pihenés, a mindennapi feszültségek kordában tartása és a túlzottan feldolgozott élelmiszerek, a hozzáadott cukor, valamint az alkohol mérsékelt fogyasztása. Ugyanakkor nem mindenki lépi át azt a bizonyos küszöböt az egészségtudatosság jegyében. A táplálkozástudományi szakember szerint azonban sosem késő változtatni.
– Fontos leszögezni, hogy nincs mindenkire érvényes, egyetlen „menopauzás étrend”. Az ajánlást mindig az adott hölgy életmódjához, egészségi állapotához, aktivitásához és céljaihoz kell igazítani – magyarázza a szakértő, aki azt is elárulta, az első lépés az energiaegyensúly rendezése és a feldolgozott élelmiszerek arányának jelentős csökkentése. Kiemelt figyelmet érdemel a megfelelő fehérjebevitel is, amely ebben az életszakaszban különösen fontos az izomtömeg megőrzéséhez. Emellett a kevéssé feldolgozott szénhidrátok, a sok zöldség, az elegendő rost- és folyadékbevitel, valamint a rendszeres mozgás is alapvető.
– Nem csupán az étrendi kérdések lényegesek, a megfelelő alvás és a stresszkezelés legalább olyan fontos része az életmódnak, mint az, hogy mi kerül a tányérunkra – mondja Várallyay Gabriella, aki azt is hozzáteszi, egy jól beállított étrend mellett már néhány hét alatt javulhat a közérzetünk, a laboreredmények kedvező változásához azonban általában több hónapra van szükség. Éppen ezért nem gyors fogyókúrában, hanem hosszú távon fenntartható szokásokban érdemes gondolkodnunk – hiszen a cél nem csupán néhány centiméter mínusz a derekunkon, hanem minél több egészségben eltöltött év.
Gyógyszerek a hasi zsír csökkentésére: mikor jöhetnek szóba?
A hasi zsigeri zsír csökkentése lehetséges gyógyszerekkel, de olyan szer, ami egyetlen területet célozna, nem létezik – hangsúlyozza a diabetológus. A lehetséges kezelések között vannak olyanok is, amelyeket a köznyelv tévesen fogyást segítő módszerként emleget, ilyen például a metformin és a GLP-1-receptor-agonisták, illetve bizonyos esetekben a hormonpótlás. Ezek alkalmazása minden esetben orvosi felügyeletet igényel, és önmagukban nem válthatják ki a kiegyensúlyozott táplálkozást és a rendszeres mozgást.