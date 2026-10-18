Hasi elhízás a menopauza alatt: életmódváltási tippek a sikerhez

Egy bizonyos kor felett szinte mind megtapasztaljuk, hogy a derékbőségünk már távolról sem közelíti meg az ifjonti méreteit. Ez pedig, mint annyi minden más a nők életében, a változókorra vezethető vissza. A hormonális egyensúly felborulása, az életmód és a genetika együtt határozza meg, hol és mennyi felesleg rakódik le, és sajnos ez igen gyakran a hasi területet érinti. Azonban ez a folyamat nem elkerülhetetlen: tudatos lépésekkel lassíthatjuk, sőt, részben vissza is fordíthatjuk.

Hogyan csökkenthető a hasi elhízás nőknél változókorban?

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Miért gyakoribb a hasi hízás menopauza idején?

A sörhasat még manapság is sokan tévesen a férfiakhoz és az alkoholfogyasztáshoz társítják, pedig a képlet korántsem ilyen kategorikus. Az almaalkat a kalóriatöbbletnek köszönhető, amely a hasi régióban raktározódik el a belső szervek körül zsigeri zsír formájában. Dr. Magyar Katalin a 100+OK Klinika diabetológus, nefrológus szakorvosa szerint a hasi elhízás nőknél ráadásul rendkívül összetett jelenség: nem egyszerűen arról van szó, hogy túl sokat eszünk vagy keveset mozgunk, a hormonális változásoknak is komoly szerepük van benne – írja a Fanny magazin.

– A menopauza környékén jelentősen csökken az ösztrogén termelődése, amely korábban a comb- és csípőtáji zsíreloszlást segítette. Emiatt a lerakódás fokozatosan „férfiasabbá”, vagyis hasra centralizálódóvá válhat, amely a zsigeri zsír arányának növekedésével is együtt jár. A folyamatot az ilyenkor gyakori alvászavar és az magas kortizolszint tovább ronthatja, miközben az ösztrogénhiány az inzulinrezisztenciát, és így a hasi zsírlerakódást is fokozhatja – emeli ki a szakértő. A belső szerveket körülvevő zsír ráadásul nem egyszerűen egy felesleges raktár, hanem hormonálisan aktív szövet, amely gyulladást elősegítő anyagokat termel, és növelheti többek között a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát.

Hogyan mérhető a hasi zsír és a derékbőség otthon?

A mérleg mellett a mérőszalagot is érdemes elővennünk, hiszen a derékbőség önmagában is fontos jelzője lehet az anyagcsere-kockázatnak. A WHO ajánlása szerint nőknél a 80 centiméter feletti érték már fokozott, 88 centiméter felett pedig jelentősen emelkedett kockázatot jelez. Dr. Magyar Katalin azonban egyszerűbb mutatókat is kiemel.