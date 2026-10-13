Így előzheted meg, hogy te is elkapd most a lázzal, hasmenéssel és májgyulladással terjedő vírust

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 15 hepatitis A-fertőzést jelentettek az október eleji adatok szerint.

A vírus zárt közösségekben, például óvodákban is terjedhet, és a fertőzés a családtagokat is érintheti.

Hányással, hasmenéssel és májgyulladással járhat.

A legfrissebb hivatalos adatok szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2026. október 5-én adott ki hivatalos lakossági tájékoztatást. A megyében tapasztalható hányásos, hasmenéses és májat érintő tünetegyüttes a hepatitis A vírus (fertőző májgyulladás), amely kapcsán az esetszámok emelkedő tendenciát mutatnak.

A hepatitis egyik ismert emésztőrendszeri tünete a hasmenés

Fotó: 123RF

Hepatitis A − Gyorsan terjed a vírus Borsodban

Az érintett kerület óvodáiban 5 476 főből 51 fő betegedett meg. Vezető tünet a hányás és a hasmenés voltak, kórházi ellátásra nem volt szükség. A betegek tünetei 48 órán belül megszűntek.

Mivel a gyermekek körében a fertőzés gyakran tünetszegény, a zárt közösségekben (például óvodákban, általános iskolákban) a gyerekek könnyen átadják egymásnak a vírust a közös játékok, mosdóhasználat során.

Ők ezután hazaviszik a fertőzést, így a családtagok is megbetegedhetnek.

Még nincs járvány

A betegeknél elvégzett étel- és környezeti minták laboratóriumi vizsgálatának eredményei az étel közvetítő szerepét nem igazolták.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) október eleji jelentésének számaiból szerencsére nem rajzolódik ki egyetlen, az egész országon végigsöprő járvány képe,

de több olyan adat is szerepel bennük, amelyre érdemes odafigyelnünk, különösen akkor, ha kisgyerek, idős vagy legyengült immunrendszerű ember él a családunkban.

Szennyezett élelmiszerrel, ivóvízzel vagy közvetlen emberi érintkezéssel (piszkos kéz) terjed

Forrás: 123RF

Borsod-Abaúj-Zemplénben is több fertőző betegség jelenlétét igazolták

campylobacteriosis: 4 fő

szalmonella: 6 fő

rotavírus: 2 fő

fertőző májgyulladás: 15 fő

hepatitis A: 15 fő

skarlát: 6 fő

bárányhimlő: 6 fő

És az országos adatok:

campylobacteriosis: 107 fő

szalmonella: 100 fő

rotavírus: 27 fő

fertőző májgyulladás: 38 fő

hepatitis A: 28 fő

skarlát: 22 fő

bárányhimlő: 34 fő

A májat károsíthatja leginkább

A hepatitis A vírus által okozott fertőzés a májban akut májgyulladást okoz. Fontos tudni, hogy a Hepatitis B-vel vagy C-vel ellentétben a hepatitis A nem okoz krónikus (hosszan tartó, élethosszig tartó) májbetegséget, és nem vezet tartós májzsugorhoz vagy májrákhoz.

A leggyakoribb fertőzési forrás a higiénia hiánya miatt (fekáliával) szennyezett étel vagy víz fogyasztása, illetve a fertőzött személlyel vagy tárggyal történő szoros kapcsolat. Ritkán, de vér útján is terjedhet. Az A-típus a többi hepatitisz formával szemben akut betegség, nem okoz krónikus májbetegséget. Oltással lehet megelőzni, és az e tekintetben veszélyes vidékeken különösen fontos a megfelelő higiénia, a gyakori kézmosás.

− nyilatkozta Dr. Németh Alíz a Hepatológiai Központ hepatológusa, gasztroenterológus az Origónak.