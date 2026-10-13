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Borsod-Abaúj-Zemplén

Így előzheted meg, hogy te is elkapd most a lázzal, hasmenéssel és májgyulladással terjedő vírust

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Borsod-Abaúj-Zemplén megyében több fertőző betegséget is regisztráltak, köztük a fertőző májgyulladást, miközben egyes közösségekben hányásos és hasmenéses megbetegedések is előfordultak. A hepatitis A terjedése, a legfrissebb megyei és országos adatok, valamint a fertőzés tünetei és megelőzésének lehetőségei is fontos kérdéseket vetnek fel. Cikkünkben összefoglaljuk, mit érdemes tudni a vírusról, a védőoltásról és a higiéniai óvintézkedésekről.
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Borsod-Abaúj-ZemplénmájgyulladásHepatitis AjárványügyNNGYK
  • Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 15 hepatitis A-fertőzést jelentettek az október eleji adatok szerint.
  • A vírus zárt közösségekben, például óvodákban is terjedhet, és a fertőzés a családtagokat is érintheti.
  • Hányással, hasmenéssel és májgyulladással járhat.

A legfrissebb hivatalos adatok szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2026. október 5-én adott ki hivatalos lakossági tájékoztatást. A megyében tapasztalható hányásos, hasmenéses és májat érintő tünetegyüttes a hepatitis A vírus (fertőző májgyulladás), amely kapcsán az esetszámok emelkedő tendenciát mutatnak.

hepatitis A vírus hasmenésse is jár.
A hepatitis egyik ismert emésztőrendszeri tünete a hasmenés
Fotó:  123RF 

Hepatitis A − Gyorsan terjed a vírus Borsodban

Az érintett kerület óvodáiban 5 476 főből 51 fő betegedett meg. Vezető tünet a hányás és a hasmenés voltak, kórházi ellátásra nem volt szükség. A betegek tünetei 48 órán belül megszűntek. 

Mivel a gyermekek körében a fertőzés gyakran tünetszegény, a zárt közösségekben (például óvodákban, általános iskolákban) a gyerekek könnyen átadják egymásnak a vírust a közös játékok, mosdóhasználat során. 

Ők ezután hazaviszik a fertőzést, így a családtagok is megbetegedhetnek. 

Még nincs járvány

A betegeknél elvégzett étel- és környezeti minták laboratóriumi vizsgálatának eredményei az étel közvetítő szerepét nem igazolták. 

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) október eleji jelentésének számaiból szerencsére nem rajzolódik ki egyetlen, az egész országon végigsöprő járvány képe, 

de több olyan adat is szerepel bennük, amelyre érdemes odafigyelnünk, különösen akkor, ha kisgyerek, idős vagy legyengült immunrendszerű ember él a családunkban.

Hepatitis A-val fertőzött férfi ágyban
Szennyezett élelmiszerrel, ivóvízzel vagy közvetlen emberi érintkezéssel (piszkos kéz) terjed 
Forrás: 123RF

Borsod-Abaúj-Zemplénben is több fertőző betegség jelenlétét igazolták

  • campylobacteriosis: 4 fő
  • szalmonella: 6 fő
  • rotavírus: 2 fő
  • fertőző májgyulladás: 15 fő
  • hepatitis A: 15 fő
  • skarlát: 6 fő
  • bárányhimlő: 6 fő

És az országos adatok:

  • campylobacteriosis: 107 fő
  • szalmonella: 100 fő
  • rotavírus: 27 fő
  • fertőző májgyulladás: 38 fő
  • hepatitis A: 28 fő
  • skarlát: 22 fő
  • bárányhimlő: 34 fő

A májat károsíthatja leginkább

A hepatitis A vírus által okozott fertőzés a májban akut májgyulladást okoz. Fontos tudni, hogy a Hepatitis B-vel vagy C-vel ellentétben a hepatitis A nem okoz krónikus (hosszan tartó, élethosszig tartó) májbetegséget, és nem vezet tartós májzsugorhoz vagy májrákhoz. 

A leggyakoribb fertőzési forrás a higiénia hiánya miatt (fekáliával) szennyezett étel vagy víz fogyasztása, illetve a fertőzött személlyel vagy tárggyal történő szoros kapcsolat. Ritkán, de vér útján is terjedhet. Az A-típus a többi hepatitisz formával szemben akut betegség, nem okoz krónikus májbetegséget. Oltással lehet megelőzni, és az e tekintetben veszélyes vidékeken különösen fontos a megfelelő higiénia, a gyakori kézmosás. 

− nyilatkozta Dr. Németh Alíz a Hepatológiai Központ hepatológusa, gasztroenterológus az Origónak.

Hepatitis A kémcsövek
A hepatitis A-nak komolyabb szövődményei lehetnek a 50 év felettieknél, valamint krónikus májbetegségben szenvedőknél 
Forrás:123RF

Mikor érdemes védőoltást kérni?

Ha valakinél nagy a hepatitis A vírussal való találkozás lehetősége, érdemes beadatni az oltást. A teljes védettséghez két oltásra van szükség (a másodikat az első után 6-12 hónappal kell beadni), de már az első adag is gyors és hatékony védelmet nyújt a fertőzés ellen. A felnőtt oltás ára adagonként kb. 8 400 – 8 900 Ft, a gyermek oltás adagonként kb. 5 000 – 6 000 Ft körül mozog. Beadathatók háziorvossal vagy magánúton, oltóközpontban. 

A legtöbb őszi fertőzés megelőzése érdekében az alábbi, következetesen betartott gyakorlatokkal sokat tehetünk

  • Mossunk kezet alaposan vécéhasználat, hazaérkezés és ételkészítés előtt.
  • Hányás és hasmenés esetén maradjunk otthon.
  • Ne igyunk-együnk mások étkészletével, poharából.
  • A kilincseket, csapokat és vécéöblítőket rendszeresen tisztítsuk.
  • Szokatlanul erős fejfájás, zavartság, nehézlégzés vagy kiszáradás jelei esetén kérjünk gyorsan orvosi segítséget.

Mi a különbség az akut és a krónikus, hepatitis A okozta májgyulladás között:

 

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