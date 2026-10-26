Lángok martaléka lett Hitler híres Sasfészke – archív fotókon a történelmi épület

A Sasfészek 1937 és 1938 között épült a bajor Alpokban, 1834 méteres magasságban.

Az építkezést Martin Bormann irányította, az épületet a náci vezetés reprezentációs céljaira szánták.

Bár Adolf Hitlerhez kötődött, a diktátor csak ritkán látogatta a hegyi épületet.

A Sasfészek túlélte a második világháborút, és 1952-től vendéglátóhelyként működött.

Az épület Németország egyik ismert turisztikai látványosságává vált.

A 2026. október 23-i tűzeset során mintegy 200 beavatkozó küzdött a lángokkal, a rendőrség pedig egy embert őrizetbe vett.

Galéria archív fotókkal is az épületről.

Korábban hírt adtunk róla, hogy péntek este tűz ütött ki a Berchtesgaden közelében magasodó Kehlsteinhausban, amely Hitler Sasfészke néven vált ismertté. A hatóságokhoz 21 óra 15 perckor futott be a riasztás, ám mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, az épület már lángokban állt.

A Kehlsteinhaus hegyi vendégház, más néven a Sasfészek Berchtesgadenben, Hitler egykori bunkere, a Kehlstein-hegy tetején miután tűz pusztított a híres épületben.

Fotó: BAVARIAN POLICE / AFP

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Az oltási munkálatokat jelentősen megnehezítette a hegyvidéki elhelyezkedés és a nehezen járható terep. A lángok megfékezésén mintegy 200 beavatkozó dolgozott, a tűzoltás pedig még szombat hajnalban is folytatódott. A hatóságok közlése szerint a tűzesetben senki sem sérült meg.

A rendőrség időközben egy embert őrizetbe vett, és büntetőeljárás keretében vizsgálja, hogy lehetett-e szerepe a tűz keletkezésében. Egyelőre nem tisztázott, mi okozta a lángokat, és az sem ismert, hogy szándékos gyújtogatás történhetett-e. A történelmi jelentőségű, napjainkban népszerű turisztikai célpontként működő épületben keletkezett károk pontos mértékéről egyelőre nem érkezett tájékoztatás.

Hitler bunkere, a Sasfészek jelentősége

A bajor Alpokban, Berchtesgaden közelében, 1834 méteres magasságban található Sasfészek (Kehlsteinhaus) 1937 és 1938 között épült a náci rezsim megbízásából. Az épületet Adolf Hitler 50. születésnapjára szánt reprezentatív ajándékként hozták létre, elsősorban diplomáciai és protokolláris találkozók helyszínéül. A hegycsúcson álló építményhez különleges hegyi út és a sziklába vájt alagútból induló lift vezetett.