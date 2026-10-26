Lángok martaléka lett Hitler híres Sasfészke – archív fotókon a történelmi épület

- A Sasfészek 1937 és 1938 között épült a bajor Alpokban, 1834 méteres magasságban.
- Az építkezést Martin Bormann irányította, az épületet a náci vezetés reprezentációs céljaira szánták.
- Bár Adolf Hitlerhez kötődött, a diktátor csak ritkán látogatta a hegyi épületet.
- A Sasfészek túlélte a második világháborút, és 1952-től vendéglátóhelyként működött.
- Az épület Németország egyik ismert turisztikai látványosságává vált.
- A 2026. október 23-i tűzeset során mintegy 200 beavatkozó küzdött a lángokkal, a rendőrség pedig egy embert őrizetbe vett.
- Galéria archív fotókkal is az épületről.
Korábban hírt adtunk róla, hogy péntek este tűz ütött ki a Berchtesgaden közelében magasodó Kehlsteinhausban, amely Hitler Sasfészke néven vált ismertté. A hatóságokhoz 21 óra 15 perckor futott be a riasztás, ám mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, az épület már lángokban állt.
Csaknem teljesen leégett az Adolf Hitler nyaralójából lett turistalátványosság
Az oltási munkálatokat jelentősen megnehezítette a hegyvidéki elhelyezkedés és a nehezen járható terep. A lángok megfékezésén mintegy 200 beavatkozó dolgozott, a tűzoltás pedig még szombat hajnalban is folytatódott. A hatóságok közlése szerint a tűzesetben senki sem sérült meg.
A rendőrség időközben egy embert őrizetbe vett, és büntetőeljárás keretében vizsgálja, hogy lehetett-e szerepe a tűz keletkezésében. Egyelőre nem tisztázott, mi okozta a lángokat, és az sem ismert, hogy szándékos gyújtogatás történhetett-e. A történelmi jelentőségű, napjainkban népszerű turisztikai célpontként működő épületben keletkezett károk pontos mértékéről egyelőre nem érkezett tájékoztatás.
Hitler bunkere, a Sasfészek jelentősége
A bajor Alpokban, Berchtesgaden közelében, 1834 méteres magasságban található Sasfészek (Kehlsteinhaus) 1937 és 1938 között épült a náci rezsim megbízásából. Az épületet Adolf Hitler 50. születésnapjára szánt reprezentatív ajándékként hozták létre, elsősorban diplomáciai és protokolláris találkozók helyszínéül. A hegycsúcson álló építményhez különleges hegyi út és a sziklába vájt alagútból induló lift vezetett.
A második világháború idején a Sasfészek a náci hatalom egyik jelképes helyszíne volt, bár Hitler viszonylag ritkán látogatta, és nem itt működött a főhadiszállása. A háborút követően az épület sértetlenül fennmaradt, később pedig turisztikai látványossággá alakították. Étteremként és panorámás kirándulóhelyként működött, évente turisták százezreit vonzva.
A Sasfészek építését Martin Bormann kezdeményezte, és 1938-ban fejezték be. Bár gyakran Hitler 50. születésnapi ajándékaként emlegetik, ezt a történészek szerint nem támasztják alá korabeli források.
A szövetséges bombázásokat átvészelő épületben 1952-ben nyílt meg a hegyi vendéglő, amely egészen a 2026. október 23-i, az épület jelentős részét elpusztító tűzvészig működött alpesi kirándulóhelyként.
Nézd meg galériánkat a lángoló Sasfészekről és archív felvételeket az épület fénykorából:
Nézd meg a videót a tűzesetről:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: