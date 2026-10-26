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pusztító tűzvész

Lángok martaléka lett Hitler híres Sasfészke – archív fotókon a történelmi épület

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Tűz pusztított Adolf Hitler egykori Sasfészkében, a bajor Alpok egyik legismertebb történelmi látványosságában. Az 1930-as években épült hegyi épület a náci korszak egyik jelképe volt, a második világháború után pedig népszerű turistacélponttá vált. Cikkünkben bemutatjuk a Sasfészek történetét, valamint galériánkban archív és újabb fotókon is megmutatjuk a különleges épületet.
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pusztító tűzvészalpesisasfészekAdolf Hitler
  • A Sasfészek 1937 és 1938 között épült a bajor Alpokban, 1834 méteres magasságban.
  • Az építkezést Martin Bormann irányította, az épületet a náci vezetés reprezentációs céljaira szánták.
  • Bár Adolf Hitlerhez kötődött, a diktátor csak ritkán látogatta a hegyi épületet.
  • A Sasfészek túlélte a második világháborút, és 1952-től vendéglátóhelyként működött.
  • Az épület Németország egyik ismert turisztikai látványosságává vált.
  • A 2026. október 23-i tűzeset során mintegy 200 beavatkozó küzdött a lángokkal, a rendőrség pedig egy embert őrizetbe vett.
  • Galéria archív fotókkal is az épületről.

Korábban hírt adtunk róla, hogy péntek este tűz ütött ki a Berchtesgaden közelében magasodó Kehlsteinhausban, amely Hitler Sasfészke néven vált ismertté. A hatóságokhoz 21 óra 15 perckor futott be a riasztás, ám mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, az épület már lángokban állt.

Hitler egykori bunkere, a Sasfészek a tűzeset után
A Kehlsteinhaus hegyi vendégház, más néven a Sasfészek Berchtesgadenben, Hitler egykori bunkere, a Kehlstein-hegy tetején miután tűz pusztított a híres épületben.
Fotó: BAVARIAN POLICE / AFP

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Az oltási munkálatokat jelentősen megnehezítette a hegyvidéki elhelyezkedés és a nehezen járható terep. A lángok megfékezésén mintegy 200 beavatkozó dolgozott, a tűzoltás pedig még szombat hajnalban is folytatódott. A hatóságok közlése szerint a tűzesetben senki sem sérült meg.

A rendőrség időközben egy embert őrizetbe vett, és büntetőeljárás keretében vizsgálja, hogy lehetett-e szerepe a tűz keletkezésében. Egyelőre nem tisztázott, mi okozta a lángokat, és az sem ismert, hogy szándékos gyújtogatás történhetett-e. A történelmi jelentőségű, napjainkban népszerű turisztikai célpontként működő épületben keletkezett károk pontos mértékéről egyelőre nem érkezett tájékoztatás.

Hitler bunkere, a Sasfészek jelentősége

A bajor Alpokban, Berchtesgaden közelében, 1834 méteres magasságban található Sasfészek (Kehlsteinhaus) 1937 és 1938 között épült a náci rezsim megbízásából. Az épületet Adolf Hitler 50. születésnapjára szánt reprezentatív ajándékként hozták létre, elsősorban diplomáciai és protokolláris találkozók helyszínéül. A hegycsúcson álló építményhez különleges hegyi út és a sziklába vájt alagútból induló lift vezetett.

A második világháború idején a Sasfészek a náci hatalom egyik jelképes helyszíne volt, bár Hitler viszonylag ritkán látogatta, és nem itt működött a főhadiszállása. A háborút követően az épület sértetlenül fennmaradt, később pedig turisztikai látványossággá alakították. Étteremként és panorámás kirándulóhelyként működött, évente turisták százezreit vonzva.

A Sasfészek építését Martin Bormann kezdeményezte, és 1938-ban fejezték be. Bár gyakran Hitler 50. születésnapi ajándékaként emlegetik, ezt a történészek szerint nem támasztják alá korabeli források.

A szövetséges bombázásokat átvészelő épületben 1952-ben nyílt meg a hegyi vendéglő, amely egészen a 2026. október 23-i, az épület jelentős részét elpusztító tűzvészig működött alpesi kirándulóhelyként. 

Nézd meg galériánkat a lángoló Sasfészekről és archív felvételeket az épület fénykorából:

Lángokban áll a Kehlsteinhaus hegyi vendégház, más néven a Sasfészek Berchtesgadenben, a Kehlstein-hegy tetején
Adolf Hitler híres bunkere lángokban áll.
A Kehlsteinhaus hegyi vendégház, más néven a Sasfészek Berchtesgadenben, a Kehlstein-hegy tetején miután tűz pusztított a híres épületben
Sikerült megfékezni a lángokat, de komoly károk keletkeztek az épületben.
A vendégházként üzemelő régi bunker népszerű úti cél volt a világ minden tájáról érkező turisták számára.
A varázslatos alpesi táj a túrázók kedvelt célpontja.
A Kehlsteinhaus hegyi vendégház, más néven a Sasfészek bejárata, ahonnan egy liftel lehet feljutni a hegy tetején álló épületbe
Adolf Hitler híres nyaralójának a bejáratához vezető út Berchtesgadenben
A Kehlsteinhaus hegyi vendégház, más néven a Sasfészek fogadóterme
A vendégház impozáns fogadóterme archív felvételen.
Sokan nem is a táj vagy a túrák, hanem a történelmi légkör miatt látogattak a Sasfészekbe.
Galéria: Leégett a Sasfészek – felgyújtották Hitler vendégházát, elképesztő, hogy nézett ki régen és most
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Lángokban áll a Kehlsteinhaus hegyi vendégház, más néven a Sasfészek Berchtesgadenben, a Kehlstein-hegy tetején

 

Nézd meg a videót a tűzesetről:

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