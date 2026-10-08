A legtöbben rosszul tudják: egy csillagász árulta el nekünk, mit rejt a Hold sötét oldala

- 1959. október 7-én készült először fénykép a Hold sötét oldaláról. A terület azóta is a popkultúra része és a misztikumok tárháza. Most egy szakértővel jártunk utána, hogy miben más a Hold túloldala, mint a Föld felé néző felszíne;
- egy csillagász kifejtette nekünk, mit rejt a másik oldal és hogyan alakult ki a kötött keringés jelensége, amely miatt mindig ugyanazt az oldalt látjuk csak a Földről;
- és természetesen szóba került az is, hogy miért születtek legendák és összeesküvés-elméletek a Hold sötét oldaláról.
A Hold túloldala évszázadok óta foglalkoztatja az emberek fantáziáját. Sokan úgy gondolják, hogy a Földről láthatatlan oldal valamilyen titkot rejt, pedig a valóság ennél sokkal prózaibb. Szabó Oliver Norton csillagász elárulta, miben különbözik a Hold két oldala, miért látjuk mindig ugyanazt az arcát, és honnan ered a „Hold sötét oldala” körüli misztikum.
Miért és miben más a Hold sötét oldala, mint a felénk eső része?
Sokan azt gondolják, hogy a Hold túloldala egy titokzatos, ismeretlen világ a látható feléhez képest, pedig a különbség jóval egyszerűbb magyarázatra vezethető vissza.
A Hold túloldala leginkább amiatt különleges, vagy más, mint a felénk néző, mert nincsenek rajta azok a hatalmas sötét foltok, a tengerek. Ezek hatalmas bazaltkiömlések, amiket óriási becsapódások okoztak, a Hold túloldalát elkerülték valamilyen okból.”
– nyilatkozta lapunknak a Svábhegyi Csillagvizsgáló munkatársa, Szabó Olivér Norton csillagász. A szakértő elárulta azt is, hogyan alakultak ki a látható oldal ikonikus kráterei és mi köze lehet ahhoz, hogy mindig ez az oldal néz a Föld felé.
„Valószínűleg az történt, hogy az egyik oldalába sok becsapódás történt, és az oda kiömlő bazalt miatt nehezebb lett az egyik oldala a Holdnak, és ahogy keringett a Föld körül, a nehezebbik oldalát mindig egy kicsikét jobban vonzotta a Föld. De valójában olyan hatalmas különlegesség vagy különbség nincsen az egyik és a másik oldal között, egyszerűen nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy a túloldalt látnánk, mert az sosem fordul a Föld irányába.”
Norton szerint szépen lassan az évmilliók és évmilliárdok alatt beállt egy olyan keringés, hogy a sötét, tengerekkel borított oldal felénk néz, a másik, kráterekkel teli oldal pedig elfelé néz tőlünk.
Népszerű tévhit, hogy a túloldal „a Hold sötét oldala”
Egy rendkívül érdekes információt is megtudtunk Szabó Olivér Nortontól. A csillagász ugyanis többször is úgy utalt a Föld felénk néző részére, mint a „sötét oldalra”. Pedig a közhiedelemben és a filmvilágban is visszatérő elem, hogy az égitest túlsó oldala a sötét és titokzatos oldal, amit nem látunk. Az igazság azonban egészen más.
„Igazából majdnem azt mondhatjuk, hogy téves megállapítás, hogy nem látjuk a Hold sötét oldalát, ugyanis pont a sötét felét látjuk. A felénk néző rész valójában sokkal sötétebb. Ez a klasszikus „Hold sötét oldala”. Ezért is szoktuk gyakran azt látni, hogy félholdkor az egyik oldala a képnek sötét. Ráadásul ez néz felénk. Én inkább arra tudok gondolni, hogy a „Hold sötét oldala” kifejezés egész jól visszavezethető egy Pink Floyd albumra, innen eredhet az elnevezés” – tette hozzá Szabó Olivér Norton.
Érdekesség, de 1973 előtt nem igazán használták az emberek ezt a kifejezést. De aztán jött a Pink Floyd 1973-as The Darkside of the Moon című albuma, a világ egyik legnagyobb példányszámban eladott albuma pedig a köznyelv kincsévé tette „a Hold sötét oldala” kifejezést.
Miért látjuk mindig a Hold ugyanazon oldalát
Megtudhattuk azt is, hogy nem véletlen, hogy mindig csak az egyik oldalát látjuk a Holdnak.
„Ezt a jelenséget kötött keringésnek nevezzük: nagyon sok helyen kialakul, hogyha két égitest elég ideig kering egymás körül. Ekkor az árapályerők hatására ez ki fog alakulni. Ugye a Hold vonzza a Földet, ugyanannyira, amennyire a Föld vonzza a Holdat, egymás körül szépen keringenek, és van egy izgalmas kötélhúzás köztük. Ilyenkor a Hold maga felé vonzza a Föld óceánjait. Ez visszahat egy picikét magára az égitestre is, ami miatt lassul a Föld keringése, és folyamatosan távolodik picikét a Hold, és közben egyre pontosabban fixálódik ez a kötött keringés köztük."
A Naprendszerben sok más helyen is látható ez a jelenség. A Jupiter óriásholdjai például kötötten keringenek, a Plútó Kharón nevű holdja szinten kötött keringésben van, és a Plútó is mindig ugyanazt az oldalát fordítja a holdja irányába. Sőt, érdekesség, de ha a Naprendszerünk jelenlegi konfigurációja és hosszú évmilliárdokig létezne, akkor egy idő után a Föld is mindig ugyanazt az arcát mutatná a Hold felé. Ebben az esetben fix ponttá válna az égitest az égen, és a Föld egyik részéről egyáltalán nem lehetne látni.
Honnan ered a Hold sötét oldalától való félelem?
Kiderült, hogy a Hold túlsó fele egyáltalán nem ijesztő, vagy titokzatos, és a Föld körüli keringése is teljesen természetes. Akkor mégis miért kötődik ennyi összeesküvés-elmélet és misztikum a tévesen sötét oldalnak gondolt területről? Ezt is megkérdeztük a csillagásztól.
„A Hold mindig is izgatta az emberek fantáziáját jó és rossz irányba is. Évszázadok óta, sőt évezredek óta istenségeket kötünk a Holdhoz, de a vérfarkastörténeteknek is megvan a Holddal való kapcsolódása. Tehát a Hold izgalmas, a Hold valami távoli és megfoghatatlan. Aztán amikor a 60-as, 70-es években elérhetővé vált, már nem csak egy fénygolyó az égen, hanem valami, amire odamegyünk, amire ráléphet az ember, akkor az mindig egy kicsit rombolja is a misztikumot. És ennek a helyébe lépnek szerintem az új teóriák. Szerintem ezek innen eredhetnek: leromboltunk egy csomó misztikumot, de a Hold még mindig elragadja az embereket, így lehet építeni újakat” – zárta sorait Szabó Olivér Norton.
Ritka égi jelenség ragyogta be az eget tegnap éjszaka
10 évente egyszer láthatjuk csak az éjszakai égbolton a Hold okkutációját. Az égitest ilyenkor eltakarja a szemünk elől a Jupitert. 2026-ban október 6-án a hajnali órákban történt meg a jelenség. Lemaradtál róla? Semmi baj, Magyarországról sajnálatos módon a teljes lefedettség egyáltalán nem látható, csupán az együttállást lehetett szemlélni. De nincs ok a pánikra! Galériánkban bemutatjuk, hogy milyen látványos volt:
Ha pedig a Holddal kapcsolatos misztikumok érdekelnek, nézd meg ezt a videót:
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