A legtöbben rosszul tudják: egy csillagász árulta el nekünk, mit rejt a Hold sötét oldala

1959. október 7-én készült először fénykép a Hold sötét oldaláról. A terület azóta is a popkultúra része és a misztikumok tárháza. Most egy szakértővel jártunk utána, hogy miben más a Hold túloldala, mint a Föld felé néző felszíne;

egy csillagász kifejtette nekünk, mit rejt a másik oldal és hogyan alakult ki a kötött keringés jelensége, amely miatt mindig ugyanazt az oldalt látjuk csak a Földről;

és természetesen szóba került az is, hogy miért születtek legendák és összeesküvés-elméletek a Hold sötét oldaláról.

A Hold túloldala évszázadok óta foglalkoztatja az emberek fantáziáját. Sokan úgy gondolják, hogy a Földről láthatatlan oldal valamilyen titkot rejt, pedig a valóság ennél sokkal prózaibb. Szabó Oliver Norton csillagász elárulta, miben különbözik a Hold két oldala, miért látjuk mindig ugyanazt az arcát, és honnan ered a „Hold sötét oldala” körüli misztikum.

Mit rejt a Hold sötét oldala? Utána jártunk!

Fotó: 1234RF

Miért és miben más a Hold sötét oldala, mint a felénk eső része?

Sokan azt gondolják, hogy a Hold túloldala egy titokzatos, ismeretlen világ a látható feléhez képest, pedig a különbség jóval egyszerűbb magyarázatra vezethető vissza.

A Hold túloldala leginkább amiatt különleges, vagy más, mint a felénk néző, mert nincsenek rajta azok a hatalmas sötét foltok, a tengerek. Ezek hatalmas bazaltkiömlések, amiket óriási becsapódások okoztak, a Hold túloldalát elkerülték valamilyen okból.”

– nyilatkozta lapunknak a Svábhegyi Csillagvizsgáló munkatársa, Szabó Olivér Norton csillagász. A szakértő elárulta azt is, hogyan alakultak ki a látható oldal ikonikus kráterei és mi köze lehet ahhoz, hogy mindig ez az oldal néz a Föld felé.

„Valószínűleg az történt, hogy az egyik oldalába sok becsapódás történt, és az oda kiömlő bazalt miatt nehezebb lett az egyik oldala a Holdnak, és ahogy keringett a Föld körül, a nehezebbik oldalát mindig egy kicsikét jobban vonzotta a Föld. De valójában olyan hatalmas különlegesség vagy különbség nincsen az egyik és a másik oldal között, egyszerűen nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy a túloldalt látnánk, mert az sosem fordul a Föld irányába.”